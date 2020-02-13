【專訪】戲曲中心爭議聲不絕　呂慶耀：做建築師要有遠見及堅持

建築大師貝聿銘曾說過︰「建築設計師必須有自己的風格和主見，隨波逐流就肯定被歷史淹沒了。」藝術往往涉及主觀的感覺，「有風格」、「有主見」，亦可說是「唔好睇」、「硬頸」。永遠總有人持相反意見，爭議聲隨之而來。

過去香港有不少「惹火」建築項目，如灣仔利東街重建、西九戲曲中心，有份參與設計的呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀，面對其他人的批評，仍然堅持自已，皆因他相信，自己看得到被其他人忽略的地方，亦看得比其他人長遠，直言成功的理念從來都屬「小眾」，「最正嘅嘢9成人睇唔到！」

「戲曲中心」由開始興建到完工之間，已遭不少人批評。（資料圖片）

「戲曲中心」由譚秉榮建築事務所（BTA）和呂元祥建築師事務所（RLP）組成的團隊共同設計，呂慶耀2018年接受《香港01》訪問時曾稱，工程最大挑戰是成本的限制：「大家當時都想不到，建築材料及人力成本會上升得這麼厲害，是每日都升。我們好大壓力，每次做完一個設計、估算，發現又『爆煲』，又要再Cut（刪減）但每等一個月價錢又再升，就像在追一個永遠在移動的龍門架。」

事隔近兩年，再次提起「戲曲中心」，成本繼續是他的夢魘，但辛苦得來的成果卻面對外界批評，他有建築師的堅持︰「當年戲曲中心問題，第一日就要平衡資本、時間同功能，你唔係持份者，你要鬧？OK我畀你鬧，有啲地方我會接受，但我有我堅持。」

呂慶耀認為，有時旁人的批評，或許是欠缺了建築師的「遠見」。（羅君豪攝）

對呂慶耀而言，別人之所以會批評，或許是欠缺了建築師的「遠見」，「我明點解有人嘈，但我睇到將來，通風、環境好咗，我哋咪咬實牙根， 畀人鬧咪耷低頭唔出聲，只係做。」

他又舉出以印刷喜帖聞名、俗稱「囍帖街」的灣仔利東街作為例子，當年重建時，有人批評項目欠歷史保育，亦有人認為已成為「地產」項目：「我明大家有回憶，但你知唔知夜晚幾多老鼠曱甴？點解咁多印刷舖喺度？係有佢自己嘅經濟因素，以前我公司係附近，夜晚7點之後無人行，樓上啲唐樓租唔出。」

利東街重建後，環境改善了，亦提供一個公共空間讓人休息：「 我細個有個（照顧過我嘅）馬姐，佢就住喺附近，我喺利東街遇過佢幾次，佢坐庭樹蔭下我同佢傾計；好多爺爺嫲嫲拖住個孫，岩岩接完放學，坐喺度食杯雪榚，好開心個環境畀佢哋坐係度。」

「創新一定係小眾」

呂慶耀的「遠見」，有時亦要代入客戶的角色，如當年華潤集團希望他將總部改建，加入環保元素，最後他反建議對方要同時將附近的地方一起重新規劃，令形象提升，「先諗果客要咩？要企業形象？個結果係想點？好似跑步咁，再唔係問要著咩鞋？ 跑快啲唔係著鞋就ok，而係點改善跑姿。」

建築師口中的「遠見」、「堅持」，旁人也許覺得是「硬頸」、「唔聽意見」，但呂慶耀覺得，若果所有人都讚同你的方案，反而要思考一下，自己所提出的東西是否夠「出眾」，「最近我睇Netflix 一套講玩具嘅紀錄片（《玩具的故事：你我的童年》），same story repeated again and again（同樣的故事重覆又重覆），（玩具）畀人拒絕咗200次先有人買。最正嘅嘢9成人睇唔到，但你睇到；創新一定係小眾。」

「開頭實畀人鬧，佢哋冇個想像空間。ok冇問題，你鬧呀，做完出來你覺得點？有時候要有小小堅持、有小小勇氣，向前行。虛心、勇氣一定要並存，只有勇氣唔虛心，就會變得好硬頸、好易撞板；但只係聽人講、冇勇氣去堅持？做嚟做去都好平庸。全世界都話正，咁件嘢就只係正，唔係爆！」

行行出狀元，反過來看，有人會是行業的「先驅者」，亦有人一生平庸。對呂慶耀來說，「遠見」、「堅持」亦不足以成功，有時亦要容許自己及下屬「錯」，但現時社會氛圍是不容許「錯」的出現， 「社會要覺得錯同失敗係正常，係一個令你更好嘅必經過程。」

但當證明對方的觀點有「錯」呢？呂慶耀說，「我又唔會拎出話『話咗你聽啦』咁佢自然變小眾。我會希望佢虛心下。我都會盡量虛心聽、每個聽，聽完問自己『我有冇嘢漏咗』？要虛心學習。」