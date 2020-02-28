前食衛局局長周一嶽教抗疫　勉港人樂觀正面　助社會重建舊日光彩

新型冠狀病毒疫情肆虐，市面人心惶惶，不但很多人改為「在家工作」、連出外跟朋友聚會聚餐也大減，究竟要擔心到什麼程度才足夠呢？又有甚麼防疫的好「貼士」呢？前食物及衛生局局長周一嶽（現為友邦香港及澳門首席醫務官及企業顧問）在2003年沙士時也有面對疫情的經驗，任局長時也應對過2008年流感、2009年豬流感、食物安全危機等，對公共衛生危機，經驗豐富。

他表示，相較沙士期間最高危的地方是在醫院，較多醫護人員受感染，目前新型冠狀病毒主要是透過家庭或社交聚會等傳染，所以要做好個人保護，若只是和少量自己熟悉、都是健康的人見面，不用太擔心，但若要去人多且有陌生人的地方，要戴口罩，且要經常洗手，回家甚至可以立刻洗面和洗澡，會較安全。

「洗手真的很重要，我自己的習慣是如果有得洗手的地方便會洗手，要用番梘洗30秒才足夠，進食前、回家後、除口罩都必須洗手。」

需客觀理性應對疫情

周醫生指自己近日也減少了聚會，多人的飯局不會出席，盡量避免去人多的地方，行山都是兩三個而非一大班人去，運動較多是打壁球。此外，要防疫，有充足睡眠也十分重要，且因為病毒會影響肺部，本身肺有問題的人要特別小心，吸煙人士藉這個機會順便戒煙就最好。

疫情來襲，大量防疫消息在網上散播，例如應該要安裝甚麼、吃什麼。周醫生呼籲，要科學、理性地應對疫情，不要過份恐慌。「其實防疫主要都是那幾招，很多專家都說過，最有效的反而是要做好這些最基本的地方。」

他指，理解香港人有很多憂慮，所以友邦保險也有為客戶推出額外保障，若個人保險及團體保險客戶確診新型冠狀病毒而須進行隔離，將獲一筆過「診斷賠償」1.5萬元；全新個人保險客戶可額外獲發每日700港元、最長30日的「隔離賠償」；若因染上新型冠狀病毒離世，將獲發放15萬元「身故賠償」。

周一嶽認為，社會除了要做足防疫措施外，也要保持樂觀的心態。(李澤彤攝)

保持樂觀積極

他勉勵港人要保持心態積極，建議可多聽一些激勵的歌。「這段時間有很多創作的人，因為有很深厚的感受，做了不少創作，例如音樂。這些是時代的見證來的，幾時都有危有機。」

他指，除湖北外，內地不少城市的疫情都控制得很好，感染數字不高，相信香港也不會例外。「我們應該比較正面去看這東西，不是說要鬆弛或減低警覺性，但應該比較積極去思考…未來的時間，如果經濟復甦、或者生活可以正常化的時候，我們應該要做什麼，可以幫助這個社會重建過去的光彩呢？」