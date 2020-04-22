原油ETF 3175漏夜提前轉倉9月　專家：7月 8月都可能「負油價」

「油平過水」現象，已令人難以置信；但是更令人無法相信的「負油價」終於出現！WTI原油5月期貨早前一度急瀉至負值，6月期油昨日亦低見每桶6美元水平。即月油價大跌，促使原油交易所買賣基金（ETF）發行人宣布提早轉倉至較後時段的期油合約，以免投資者受損失。

於本港上市的三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）昨晚出通告，宣布一次性轉倉策略，即時將今年6月的期油合約轉倉至9月期油合約。不過該原油ETF未見起色之餘，今日開盤報1.91元，較上日收市價跌超過4成，半日大跌近5成。

稱轉倉免投資者受損

管理人解釋，由於日前今年6月合約的價格大幅下跌，有可能跌至零或負值，繼續持有合約可能導致子基金和單位持有人蒙受重大損失。為免「Total Loss」，於是三星管理人決定採取防禦性立場以保護投資者的利益，寧願「低賣」6月合約，「高買」9月期油，從而通過避免在特殊情況下的潛在損失。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，早前5月期油臨近交割日，即使合約持有人決定要現貨，都沒有位置存放，故此提早斬倉，並出現一面倒的沽盤。他更預期，相比5月期油合約，6月期油更可能早於交割日前數天出現「負油價」，相信最快5月初已經出現負值。

盧楚仁認為三星提早轉倉9月，並非因為覺得昨日9月合約的價錢合理（22美元/桶至31美元/桶），主要是因為較遠的合約相對安全，屆時原油需求亦會較大。他強調，若投資者堅持睇好，只能短炒，「博反彈非撈底」。

譚朗蔚：三星提早轉倉合理

「負油價」出現後，富昌證券聯席董事譚朗蔚率先於專頁表示「一股不留、已經清倉」。譚朗蔚稱，該ETF昨晚突發轉倉，相信是發行商三星認為6月期油沒有保證，但產品持倉成份無法改為持有現金，故將基金直接轉倉至9月期油合約。他認為「負油價」出現令投資者及發行商大失方寸，但相信三星提早轉倉決定有合理考慮，並理應獲得證監許可才作出此舉。

該ETF公告內提到，提早轉倉的缺點是，「假如2020年6月合約的市場價格在未來反彈，投資者可能無法享受持有2020年6月合約的任何好處」。譚朗蔚則指出，上述情況絕對有可能發生，因為合約愈近到期日，波動性愈大。而6月期油昨日由低位每桶6.5美元，急彈一倍至13.12美元收盤，確實比9月合約出現更大的低位反彈。

全球原油供過於求，庫容不足，導致油價失去支持。（Reuters）

雖睇淡油價 但不造淡

不過，譚朗蔚認為，雖然該ETF趕及在5月合約仍是正值時「轉得切」，但原油庫存容量不足，需求持續疲弱，相信油價只會「愈來愈唔值」，要趁6月未跌至負值時轉倉。發行商三星更可能預視到7月及8月的期油合約可能都要面對「負油價」問題，故直接跳過7月及8月，提早轉倉9月合約實屬合理。

雖然譚朗蔚唱淡油價，但他並沒有參與原油商品買賣，亦不建議投資者沽空，「因為已經跌得好殘，係Panic Sell，一旦遇上短期反彈，槓桿造淡好傷」。

譚朗蔚認為由「負油價」引發的結構性風險，相等於當年雷曼風暴。（美聯社）

負油價或引發「雷曼」重演

何解要一股不留、寧願揸現金？譚朗蔚直言「油價大冧，係睇下油企定炒房邊個死，之後就係結構性風險，等如當年雷曼」，又指任何交易員只會預計跌到零，最多輸清光，但沒有預期過出現負值，「直情輸突晒」。他不排除恒生指數會穿底，先睇22800點，再睇21100點。