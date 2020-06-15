【專訪】私貸之父長原彰弘料貸款業務明年回升　經濟好壞都有生意

香港經濟轉差，本地失業率升至5.2%，為逾10年來高位，不少企業態度轉趨審慎。不過，有「私人貸款之父」稱號的UA亞洲聯合財務掌舵手長原彰弘卻樂觀道，隨著疫情逐漸緩和，本地貸款行業生意額可望在6至7月回復正常，全年生意額可能稍遜於去年，「貸款行業無論經濟好壞都有生意做，出年之後，如果唔係有啲咩太大意外，估計會好似沙士咁，過左一年後又再升返！」

疫風來襲，市民減少外出，就連借錢也透過電話或網上渠道完成。UA亞洲聯合財務董事總經理及行政總裁長原彰弘透露，UA的「NO SHOW」私人貸款今年2月至4月的申請量，按年勁飆3倍，而i-Money網上錢的申請也按年上升30%。

長原彰弘說疫情影響本港許多行業生意，不少人失業或收入減少，市民消費也較為審慎。（資料圖片）

那麼誰人較多疫市「撲水」？長原彰弘表示現時從事零售及餐飲業人士有較大貸款需求，同時也有人趁股市波動，借錢撈底炒股。「疫情令市民減少外出，經濟轉差，市民消費也較為審慎，導致2至3月新客戶申請量下跌了約30%，第一季業務量輕微調整了數個百分點，近期生意則逐漸回升。」

獲銀行「借突」錢 「係win-win」

疫市放貸容易，如何確保客人「有借有還」，減少壞賬率才是經營王道。獲行家尊稱為「私人貸款之父」的長原彰弘不諱言，經濟陷入衰退，個別客人收入減少，難以償還貸款，故公司4至5月壞帳率錄得輕微升幅，目前會小心地審批貸款。

這名私貸之父強調公司「以客為尊」的方針，遇有客人前來求助，職員會先了解他們的負債情況，若果他們的負債仍在可控制的範圍，同時有能力支付利息，便會透過不同貸款計劃，盡量幫助他們解決燃眉之急。「客人有困難先入黎，拒絕佢哋，會令佢哋好失望，唔好畀佢哋空手返去，可以幫我就盡量幫！」對於資金周轉有困難，暫時無法還錢的客人，公司會因應客戶實際困難及情況，延長還款期和採用還息不還本，減輕客人每月還款壓力。

香港的信貸評分一共10級，分別是最好的A級至最差的J級，長原彰弘認為無論是甚麼級別的客人，都要盡量想辦法幫他們。（龔嘉盛攝）

環球央行放水，聯儲局又維持利率在接近零水平不變，市場湧現「平錢」，會不會對公司營運增添壓力？長原彰弘稱世界各地央行推行量化寬鬆，市場現時的確是有好多「平錢」，但銀行要視乎公司的營運及財務狀況，再決定會否借錢予貸款公司。他透露：「我哋嘅資金係要同銀行拆借，前幾年本來我哋曾經要借16億元，但銀行批多咗，咁我就覺得銀行借錢出黎佢有利息收入，我哋借啲錢出去，我哋都有利息收入，係win-win（雙贏），所以就借哂呢筆錢，再好好運用。」

成立FinTech部門 應對虛銀挑戰

貸款公司講求風控，但許多貸款人不必然，長原彰弘接受訪問時不時強調「要量入為出」，他說香港人消費力強，但是需要控制好自己的購物意欲，「消費、賭馬、去澳門賭錢呢啲，你要控制自己，大家借錢時要考慮自己嘅還款能力！」

長原彰弘覺得香港人收入高，消費力強，最重要是要量入為出，但今年市民消費就會比較審慎。（資料圖片）

在投資方面，他覺得最重要是遵守一個大原則「don't put all your eggs in one basket（不要把所有雞蛋放在同一籃子內）」，講求分散投資。即便老本行貸款生意，公司也要積極求變，去年成立金融科技部門，以應付虛擬銀行的競爭，未來會繼續加大這方面的投入。與此同時，公司亦會物色收購機會，皆因本地貸款業市場經已飽和，「若公司希望有更大的業務增長，就要透過收購及合併。」長原彰弘解釋道。

中美關係持續緊張，加上「港區國安法」立法在即，為市場增添不明朗因素，本港經濟更是面對內外夾擊。長原彰弘自1977年來本港工作，經歷了1983年地產大跌、1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2003年沙士，再到2008年金融海嘯，他認為香港是一個福地，每次遇上經濟危機時，總會「迎難而上」，而不是一直下沉。長原彰弘深信這次也不例外，即使短期內本港營商環境受到大市影響，惟在疫情減退後，預計經濟將會在2至3年內恢復，「香港人有拼搏精神，大家一定可以克服呢個困難！」