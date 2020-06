【專訪】私貸之父長原彰弘料貸款業務明年回升　經濟好壞都有生意

香港經濟轉差,本地失業率升至5.2%,為逾10年來高位,不少企業態度轉趨審慎。不過,有「私人貸款之父」稱號的UA亞洲聯合財務掌舵手長原彰弘卻樂觀道,隨著疫情逐漸緩和,本地貸款行業生意額可望在6至7月回復正常,全年生意額可能稍遜於去年,「貸款行業無論經濟好壞都有生意做,出年之後,如果唔係有啲咩太大意外,估計會好似沙士咁,過左一年後又再升返!」

疫風來襲,市民減少外出,就連借錢也透過電話或網上渠道完成。UA亞洲聯合財務董事總經理及行政總裁長原彰弘透露,UA的「NO SHOW」私人貸款今年2月至4月的申請量,按年勁飆3倍,而i-Money網上錢的申請也按年上升30%。

長原彰弘說疫情影響本港許多行業生意,不少人失業或收入減少,市民消費也較為審慎。(資料圖片)

那麼誰人較多疫市「撲水」?長原彰弘表示現時從事零售及餐飲業人士有較大貸款需求,同時也有人趁股市波動,借錢撈底炒股。「疫情令市民減少外出,經濟轉差,市民消費也較為審慎,導致2至3月新客戶申請量下跌了約30%,第一季業務量輕微調整了數個百分點,近期生意則逐漸回升。」

獲銀行「借突」錢 「係win-win」

疫市放貸容易,如何確保客人「有借有還」,減少壞賬率才是經營王道。獲行家尊稱為「私人貸款之父」的長原彰弘不諱言,經濟陷入衰退,個別客人收入減少,難以償還貸款,故公司4至5月壞帳率錄得輕微升幅,目前會小心地審批貸款。

這名私貸之父強調公司「以客為尊」的方針,遇有客人前來求助,職員會先了解他們的負債情況,若果他們的負債仍在可控制的範圍,同時有能力支付利息,便會透過不同貸款計劃,盡量幫助他們解決燃眉之急。「客人有困難先入黎,拒絕佢哋,會令佢哋好失望,唔好畀佢哋空手返去,可以幫我就盡量幫!」對於資金周轉有困難,暫時無法還錢的客人,公司會因應客戶實際困難及情況,延長還款期和採用還息不還本,減輕客人每月還款壓力。

香港的信貸評分一共10級,分別是最好的A級至最差的J級,長原彰弘認為無論是甚麼級別的客人,都要盡量想辦法幫他們。(龔嘉盛攝)

環球央行放水,聯儲局又維持利率在接近零水平不變,市場湧現「平錢」,會不會對公司營運增添壓力?長原彰弘稱世界各地央行推行量化寬鬆,市場現時的確是有好多「平錢」,但銀行要視乎公司的營運及財務狀況,再決定會否借錢予貸款公司。他透露:「我哋嘅資金係要同銀行拆借,前幾年本來我哋曾經要借16億元,但銀行批多咗,咁我就覺得銀行借錢出黎佢有利息收入,我哋借啲錢出去,我哋都有利息收入,係win-win(雙贏),所以就借哂呢筆錢,再好好運用。」

成立FinTech部門 應對虛銀挑戰

貸款公司講求風控,但許多貸款人不必然,長原彰弘接受訪問時不時強調「要量入為出」,他說香港人消費力強,但是需要控制好自己的購物意欲,「消費、賭馬、去澳門賭錢呢啲,你要控制自己,大家借錢時要考慮自己嘅還款能力!」

長原彰弘覺得香港人收入高,消費力強,最重要是要量入為出,但今年市民消費就會比較審慎。(資料圖片)

在投資方面,他覺得最重要是遵守一個大原則「don't put all your eggs in one basket(不要把所有雞蛋放在同一籃子內)」,講求分散投資。即便老本行貸款生意,公司也要積極求變,去年成立金融科技部門,以應付虛擬銀行的競爭,未來會繼續加大這方面的投入。與此同時,公司亦會物色收購機會,皆因本地貸款業市場經已飽和,「若公司希望有更大的業務增長,就要透過收購及合併。」長原彰弘解釋道。

中美關係持續緊張,加上「港區國安法」立法在即,為市場增添不明朗因素,本港經濟更是面對內外夾擊。長原彰弘自1977年來本港工作,經歷了1983年地產大跌、1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2003年沙士,再到2008年金融海嘯,他認為香港是一個福地,每次遇上經濟危機時,總會「迎難而上」,而不是一直下沉。長原彰弘深信這次也不例外,即使短期內本港營商環境受到大市影響,惟在疫情減退後,預計經濟將會在2至3年內恢復,「香港人有拼搏精神,大家一定可以克服呢個困難!」