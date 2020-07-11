年保費低至2蚊　虛擬保險戰ZA Insure入局︰決策樹計算逾千情境

虛擬銀行進軍行業，愈開愈多之際，虛擬保險戰同樣熱鬧！近月獲發牌的ZA Insure，主打醫療、定期人壽及危疾保險產品，獲牌不久已推出3款保障產品，每年保費竟低至2元！

ZA Insure的口號「人人都買得起」，只是噱頭，抑或想以平取勝？ZA Insure 首席精算師蔡國榮（Paddy）及產品及業務發展主管蔡志恒（Anthony）接受《香港01》專訪，娓娓道來「迎戰」策略。他們承認，市場對虛擬保險認受度並非很高，但希望終有一天，透過運用電子科技，讓虛擬保險亦能融入客戶的生活當中。

ZA Insure是香港第4間獲發虛擬保險牌的公司，推出的3款保障產品分別主攻純人壽、癌症、嚴重心血管疾病保障，賣點顯然而見，就是保費低！主攻癌症保障的「ZA 癌症保」連初期癌症亦覆蓋，以18歲非吸煙女性購買10萬元保額計，每年保費可低至71元，即使家人有病歷，亦不加保費。而針對心臟病發及中風提供保障的「ZA 心中保」，每年保費可低至2元。

虛擬保險公司利用科技推陳出新，搶佔市場。﹙資料圖片﹚

危疾項目「化整為零」 再保險公司助分散風險

保費訂得如此平，僅是噱頭嗎？Paddy解釋，坊間的保險產品多是將心臟病發、中風與其他危疾項目綑綁一起銷售：「可能有大型保險公司會將幾十隻病放埋一齊，但有些客只是想保障其中兩樣，點做？就只能bundle （綑綁）晒百幾隻疾病項目一齊，傳統保險公司可能有要面對的困難，如系統不夠靈活，（推出）單件（疾病項目）保障成本又較高，而我們就沒這方面的問題。」

Paddy續稱，因公司主打低價的疾病保障產品，故會與再保險公司合作，檢視有關疾病對不同歲數客戶風險有多高，將風險轉移再保險公司。他表示不便透露風險轉移涉及的成本，惟強調會確保過程不會招致「得不償失」情況。

ZA Insure新加入虛擬保險戰，Anthony（左）及Paddy（右）表示，解說公司發展策略。（黃寶瑩攝）

自家核保系統 計算逾千情境

另一邊廂，叫得上虛擬保險，科技應用少不免。以往不少人買保險時要回答1至3頁的核保問題，花費很長時間，亦增加保險公司的工作量。Paddy指出，傳統保險公司設有核保團隊，要就每張保單的核保問題逐頁檢視。反而，公司的核保程序簡單得多，利用大數據，針對客戶背景、年齡、性別、有否吸煙等，問相關的問題，減省不少時間，「客人可能在我們只需答數條核保問題，但背後我們研發核保系統時已計算逾千個情境。」

Paddy進一步解釋，公司以大數據科技，製作大型的「決策樹（decision tree）」，處理逾千個情境，投保人若在回應問題若按了一些選項，系統會根據投保人的答案，再多問一兩道相關問題，「但就唔會話你冇呢種病，都繼續問與該種病相關的問題」，而為了在核保過程中帶給客人有即時的體驗效果，所有伺服器都要放在雲端。「若是全部健康的人答完頭兩三條問題，就已經完了（核保）程序，若無大數據應用，我們建立不到一個令客戶覺得快而簡單嘅核保。」

整個過程「講個信字」，如何控制投保人隱瞞個人病史的風險？Paddy明言，在客戶索償時，公司會要求他們提供所有醫療報告，亦會因應受保人的年齡、醫療資料，如驗血、心電圖等，可能需要他們再提供額外資料，包括主診及家庭醫生報告、政府醫院醫療記錄等。

ZA Insure是香港第4間獲發虛擬保險牌的公司。（黃寶瑩攝）

冀保險融入日常生活場景

Paddy又稱，快則5分鐘可完成的核保程序，中間每個步驟都用上不同類型的數據，而公司索取客戶身份證資料以進行「eKYC」（Know your customer，電子化認識你的客戶）程序，都希望引用科技簡化，「只要客戶上載身份證，然後自拍一張相，公司就用人形識辨對照客戶與身份證上是否同一人，此方法快好多，亦比派中介人找你核對更準，因身份證相或同真人相差遠」。他續指，傳統保險公司客戶若要改地址等資料，要填表郵寄通知，有客戶服務團隊逐張處理，再將更新資料輸入電腦。「反而，所有這些情況對我們的客戶而言，只要登上ZA保險平台自行撳掣就行。」

保險產品市場競爭激烈，本港亦有不少歷史悠久、知名度高的保險公司，近年虛擬保險公司才打入市場，Paddy直言，市場上對虛保認受度「真係唔係太高」，整體挑戰是如何令市民接受網上保險平台，「解決方法是教育，又或者回應一些市場上未有產品覆蓋的需要」。他表明，希望將保險融入人的生活當中，「保險不會是突然想起便會買的東西，你不會見到巴士車身的人壽保險廣告，你就會即刻想網上買，其實是發生了一些事情，事情可能是結婚、買樓，又或發現買樓後，想減輕倘不幸過身而為你的伴侶帶來的負擔，我們希望保險未來能融入這些事情」。

Paddy（左）直言，整體挑戰是如何令市民接受網上保險平台。（黃寶瑩攝）

Anthony表示，希望將保險融入日常生活中，正思索保險能否與做運動連結一起，「例如我有GPS功能的電話或智能手錶，去到籃球場，就會自動啟動了個人意外保障，這都已將保險融入生活當中。」Paddy補充稱，雖然團隊有很多這些同類型諗法，但要慢慢一步步來，「要確保所有這些保險保障合規合法，及跟相關監管機構研究，但簡單而言，是希望將保險生活化，而客人不會自己是被迫買保險」。