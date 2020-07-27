【A股攻略】「慢牛已誕生」　南方東英剖析升市動力　推新ETF助攻

新型冠狀病毒（COVID-19）年初起於全球陸續爆發，拖累各國實體經濟受挫，以至股票市場大瀉。不過，隨著全球放水，以及重啟經濟活動，各個主要經濟體均走向復甦之路，當中中國更是被認為最快復甦的主要經濟體。

內地股市表現更是強勢，上證指數已經從低位抽升3成，深證成指及創業板指更是分別飆升超過4成及6成。A股市場熾熱，香港投資者又可以如何部署？A股目前仍是否「健康牛」？

上證綜指於7月初收復3400點水平，創逾2年半高，市場熱烈討論「健康牛」是否誕生。（新華社）

中國第二季GDP按年增長3.2%，已經迅速從第一季回復增長過來，市場預期中國經濟全年可錄正增長，國際貨幣基金組織（IMF）更料中國是2020年唯一能保持增長的主要經濟體。

A股近日氣氛不俗，上證綜指一度於7月初收復3400點水平，創逾2年半高。對於近期的明顯反彈，南方東英銷售及產品策略部董事王卓峯分析指，反映了中央在政策上的支持，以及對股票市場的正面回應。他提到，從經濟數據以至大環境去判斷，A股已經步入牛市，受惠新經濟轉型、中產人口增長、財富增值、消費改革提升，以至國內科技應用，「慢牛已經誕生」。

這麼急劇的反彈何解稱是「慢牛」？王卓峯解釋，目前滬深300指數市盈率只有14至15倍，仍然屬於便宜，而A股市場的槓桿水平同樣偏低，只有1萬多億元人民幣，在這個水平下是很健康的反彈，加上近期北向資金流入增長，反映有資金流入A股。

由於本地投資者對內地個別股份認識程度較低，或僅限於重磅股於貴州茅台。（資料圖片）

正向2倍及反向1倍ETF 追蹤滬深300

趁著投資者對A股市場興趣增加，南方東英近日推出兩隻全新的ETF產品，分別是南方東英滬深300指數每日槓桿（2x）產品（7233）及滬深300指數每日反向 (-1x) 產品（7333）。王卓峯稱，兩隻新產品均是追蹤滬深300指數，縱然市場需求及興趣很大，但可供選擇的ETF產品「一隻手都數得晒」。他舉例，若然投資者看好滬深300指數，目前進行資產配置時，只能買入1倍回報的ETF，而槓桿ETF正正是市場上缺乏的。

滬深300指數由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300隻股票組成，綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現。

王卓峯認為，大部分投資者可能對A股個別股份認識程度較少，相反對指數較為熟悉，故此投資者要進行中國股票的資產配置時，主要考慮以指數型ETF，而南方東英日後亦會視乎市場需求，不排除推出深圳創業板、上海科創板的相關產品。

南方東英在香港槓桿及反向產品的日均成交額市佔率約97%，總規模達88%。

發行多隻ETF 7500年初至今規模增65%

南方東英在香港的槓桿化市場投入度很高，推出過恒指每日槓桿 (2x) 產品（7200）、恒指每日反向 (-1x) 產品（7300）、恒指每日反向 (-2x) 產品（7500）、納斯達克100每日反向 (-2x) 產品（7568）、黃金期貨每日槓桿(2x)產品（7299）等多隻ETF產品。

該行在香港槓桿及反向產品的日均成交額市佔率約97%，總規模達88%。王卓峯稱，由年初至今，南方東英推出的7200、7300、7500的資產規模一直增加，其中7500的資產規模由年初的38億元，已經增至目前63億元。

王卓峯稱，這些ETF資產規模愈來愈高，主要因為市面上對沖工具不多，加上產品的定位較為公平、透明度高。由於槓桿和反向ETF相比牛熊證沒有強制收回機制，相比窩輪則沒有引伸波幅和時間值，可謂將產品的「裂口」補上。

未來或推滬深300 2倍反向ETF

南方東英指，隨著A股市場更加開放，日後有可能推出相關指數的2倍反向ETF。對於日後會否推出恒指3倍正向或反向ETF，南方東英則回應指，現階段未有任何消息，但相信聯交所及證監會對ETF發展態度正面，但直言未有收到監管機構對於3倍ETF有任何表態。