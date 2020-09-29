專訪｜美股好易贏？　美股隊長拆解箇中原因　推薦這三類股份

美股一向被認為「好易贏」。這也難怪，皆因回顧過去多年，的確有表現、有增長。以納指為例，近10年只有2年下跌，跌幅僅1.8%至3.88%，其餘8年升幅由5.73%至38.32%。儘管今年3月爆發環球股災，納指之後迅速從低位累升超過80%至9月初創歷史新高，同期港股僅累升最多26.7%。

不過，踏入9月後美股顯著波動，納指破頂後「高處不勝寒」，至今距離高位已回落一成，今年美股「大牛市」能否持續至年底，仍屬未知數。於波動市之中，有「美股隊長」之稱的吳瑞麟認為仍有不錯投資價值的個股，以至散戶可多加注意的行業。

吳瑞麟有「美股隊長」之稱，他建議買入三類股份。（龔嘉盛攝）

不少散戶轉投美股，莫過於認為美股長升長有，不只是一場零和遊戲。美股隊長吳瑞麟認同之餘，直言美股比港股更易獲利，「恒指過去十年都是大型上落市，國指同2008年比而家一半都無！」

「香港上市嘅公司，多數係周期性、舊經濟」，吳瑞麟指雖然中概股回歸香港會令港股慢慢改善，但談及到科技股，美國才是「聖地」，「入行初時，Amazon只係百幾蚊，而家升到三千幾蚊」。他認為除了Amazon之外，美國市場其實有不少這些「故事」、很多好公司，並持續有「新血」加入，推動股市長期造好。

美股隊長見證過2008年金融海嘯，經歷過美股十年大牛市，今年美股更是波動中尋頂。可是，踏入9月後美股出現顯著回調，納指在9月2日高見12074點後，至今已回調超過一成，令不少散戶失去「信念」。此情此景，美股隊長又有何心水選股？

吳瑞麟認為，台積電技術領先，具生意穩定度。（網絡圖片）

台積電及NVIDIA︰有質素、具有「護城河」

美股隊長首選心水是半導體行業兩大巨頭︰台積電及NVIDIA（英偉達）。前者是世界領先的晶圓代工半導體製造廠，2019年市值已登上全球首十大的上市企業。後者則是設計和銷售圖形處理器為主的無廠半導體公司，旗艦產品GeForce顯示卡正正是遊戲界的重要配置，公司近年更走進手機和平板電腦所需的ARM晶片領域。

吳瑞麟分析指，半導體仍然是市場焦點，即使世界上有幾百隻相關股份，又有SaaS概念股等等，但其實有質素、有「護城河」的公司，目前只有台積電和NVIDIA。「呢兩隻股係有技術可以領先，具生意的穩定度，只有你去求他，不像其他公司有龐大的市場競爭」。而NVIDIA最近更收購ARM（軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司），吳瑞麟直言是如虎添翼，因為ARM的產品是不少流動裝置都適用。

電子支付系統Square，目前增長速度仍然很快，成長空間仍有不少。（Square官網）

Square（SQ ）︰增長速度仍然很快

另外，吳瑞麟也欽點了電子支付系統Square，其允許用戶用通過手機在Square設備上刷卡，或者手動輸入細節使用信用卡。其應用程式目前可以在蘋果旗下多款產品以及Android系統上的手機運行。睇好SQ原因主要是因為該公司目前增長速度仍然很快，成長空間仍有不少。

SunRun（Run）︰民主黨勝出概念股

此外，SunRun已經是全球第一大的住宅太陽能倉儲和能源發展服務公司，去年7月更併購全美第二大的太陽能公司Vivint Solar，穩固太陽能第一名的頭銜。吳瑞麟稱，選擇SunRun的原因，最主要是「賭」大選，因為若由民主黨勝出總統選舉，將有利新能源及環保行業。不過，吳瑞麟強調美國總統大選最終帶來的是心理、情緒影響，多於實際上經濟的影響。

美股隊長認為，受惠黃金拉升，金礦股在低息環境下可受惠。（路透社）

零息利好金礦業 善用ETF平衡風險

行業方面，除了上述的半導體及環保能源外，還有甚麼投資主題？美股隊長推介金礦股！目前可稱得上是無利息的世界，「唔會話永遠唔加息，但N年都唔會加息」，當資金沒有出路，而黃金一直都是受惠零息、低息、高通脹，預計將有愈來愈多機構投資者買入黃金。

美股隊長建議，由於美股盛行買賣ETF，環保能源ETF可考慮ICLN，而金礦或黃金ETF則可選擇GTX及GLD。不過，若睇好半導體行業，則可直接投資台積電及NVIDIA兩股。