螞蟻上市｜入場低至4040元　散戶未及基金踴躍？　直擊證券行情況

螞蟻集團（6688）今日起正式招股，市場反應熱烈，據報螞蟻集團國際配售火速錄得超額認購，開售僅3小時已超購5倍，並傳提早至周三截飛。機構投資者表現踴躍，但散戶情緒又是否高漲？《香港01》今早前往中環一家證券行，直擊散戶對這隻史上最大新股有何看法！

螞蟻集團昨公布招股詳情，發售價為80元，以每手50股計算，入場費4,040.31元，大幅低於市場預期的一手3至4萬元，讓市場憧憬「一人一手」的美景！

螞蟻H股發行16.7億股，公開發售部份佔4,176.8萬股，公開集資約33.41億元。招股日期由今日（27日）起至本周五（30日），11月4日公布中籤結果，翌日正式掛牌上市。

有逾30年投資經驗的蘇先生表示，打算抽十多手，或用少量孖展。若未能抽中，或會在公開市場逐步買入。（梁鵬威攝）

蘇先生：認購10多手 志在「人有我有」

有逾30年投資經驗的蘇先生指，自己或會考慮認購螞蟻集團，視乎自己的財政狀況，或會認購10多手，不算太積極，可能用少量孖展，抱著「人有我有」的心態而已。

他認為，螞蟻的業務比較適合轉變中的社會，估計上市後仍有上升潛力，睇好長遠發展。不過，由於市場對螞蟻集團反應熱烈，他相信抽中的機會比較渺茫。假若未能抽中，仍然會在公開市場慢慢「收貨」。

譚先生表示不打算認購螞蟻集團，認為其估值高昂，或待股價回調至60多元再作考慮。（梁鵬威攝）

譚先生：無打算抽 「60幾蚊再諗」

至於同樣有近30年投資經驗的譚先生則表示不會參與是次新股認購。他坦言，雖然螞蟻集團的入場費不高，但是以現價計市盈率高達90多倍，估值於半年間由1.5萬億升至2萬億多，而母公司在兩年半間累升5倍多，反映科技股已累積不少升幅，對螞蟻日後的上升空間有保留。

譚先生坦言無計劃認購，即使有幸抽中，料獲分股數不多，若只有一兩手都「無乜肉食」。他表示會繼續觀望，或待螞蟻股價回調至60多元才會吸納。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，最理想的情況下，螞蟻首日最多有20%升幅。（梁鵬威攝）

耀才料首掛最多升兩成 籲孖展客注意利息成本

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，上周市場仍估計螞蟻一手最少500股，入場費高達4萬多元，豈料最終公布一手50股，入場費僅4,040元。他相信一定會帶動全家總動員認購，估計認購人數有機會創新高，開戶人數必隨之增加。

許繹彬估計，最理想的情況下，螞蟻首日最多有20%升幅，投資者若未能在新股認購中獲分心目中的股數，可以在招股價80元的10%左右，即88元水平吸納，而作中長線投資。

雖然螞蟻前景有幻想空間，不過許繹彬提醒，有可能抽4,000股至6,000股（即80至120手），才有機會穩中一手。而目前利息高昂，有意作孖展認購的投資者要注意利息成本，較保守的投資者更要留意風險因素，例如螞蟻的招股期至上市日將橫跨美國大選，不明朗因素較大。至於進攻型的投資者，要衡量自己的實力，「量力而為啦！」。