港產交友App三招吸真用家　戴口罩相都要Ban　冀掃除唔認真等印象

打工仔生活忙碌，要識新朋友非易事，近年不少人都會選擇用交友App，冀能覓到真愛，造就這類App「長做長有」 。本地交友應用程式Sparky創辦人吳啟環（Gary），10年前已看中「交友」充滿商機，毅然放下家族生意，創立Sparky的前身——交友網站「EC friends」；去年七月更推出Sparky。

隨著科技進步，交友App發展亦五花八門，玩法各有不同。Gary稱，Sparky亦要作出一定「犧牲」，希望於競爭激烈的市場中突圍。

不同年代也有「交友需求」

Gary接受《香港01》專訪時透露，自己當年仍是中五、六學生時，生活圈子細，百無聊賴時，有人提議打電話「識女仔」，其中一個朋友，真的成功結識到一名家住附近的女生，可惜拍拖數月後，因對方要離開香港，這段感情無疾而終。

是次經歷令他早早意識到，市場需求龐大，即使在沒有社交網絡的年代，大家都無所不用其極地，透過不同方法結識異性、認識另一半。因此他看好這門生意的潛力，2010年三十出頭便放棄家族服裝生意，斥六位數與拍檔曾推出交友網站「EC friends」，高峰期會員數逾百萬，「開頭都係小試牛刀，投資唔算太大，之後先慢慢增加到（投資）七位數，『友緣人』 都係我哋之後先推出！」相反，今次開發應用程式的投資較大，「一開始已經要七位數，同網站係兩回事。」

現時他與妹妹、公司營運總監吳岱思（Joyce）「拍住上」，哥哥負責公司發展方向，妹妹則落手落腳執行。

Gary（右）與Joyce兩兄妹拍住上，創辦交友應用程式Sparky。（李澤彤攝）

外國App主導市場 欲借三招「突圍」

臨近聖誕，不少人希望借浪漫的節日氣氛，找到自己的另一半，Sparky由上月至今程式下載量按月增加30%。雖然打正「本地」旗號，但香港使用度最高的交友程式，均是由外國引入，而且玩App成本不高，不少用戶同時使用3至5個應用程式，要突圍可說是相當困難，Gary回應稱，唯有「犧牲」一些方便用家的玩法，以吸引真正希望尋找另一半的用家。

一、真人客服踢走假帳戶

目前Sparky有約20萬會員，一場「新冠肺炎」疫情，令Sparky於今年1月至今，用戶人數急增3倍，平均使用量比疫前增加80%；對話次數亦有約4倍增幅。

Gary直言，坊間大部分交友程式，均充斥假帳戶及美容推銷等騙局，「騙徒手法實在係層出不窮，交友App係一個好方便嘅平台，畀佢哋去詐騙，我哋只不過係其中一個。」言談間更憤怒地說，「好好地做個交友App，畀人識朋友﹙便可﹚。其實都好嬲，依家其中一個任務，就係盡量將佢哋（騙徒）拒之門外， 『ban』得越多越開心。」

Gary表示，推出「用戶真人認證」的步驟，是希望減少假用戶的出現。（李澤彤攝）

因此，Sparky提供用戶真人認證，認證檔案及照片就是用戶本人，做法是要求用戶按圖示指定動作上傳照片，Sparky批核後，檔案上會出現「已通過檔案認證」的圖標，以確保正聊天的會員是真實對象。

除此之外，亦有真人客戶服務，利用人手分析及跟進帳戶資料，Joyce稱，有信心大部份假帳戶已被刪除，「唔可以100%擋晒，但夠膽講擋咗80％，據我了解，其他App無真人客服日日睇實啲會員，呢個係一個海量的工作，唔係咁簡單，做到幾多得幾多。」至於餘下兩成「漏網之魚」，則要靠會員們幫手舉報。

有別一般「掃左掃右」，Sparky改用「撳」的方式，希望用戶在配對時，不要太隨便，（APP截圖）

二、放棄「Swipe」改撳制

不少人對交友App的觀感負面，認為玩App的用家目的都是「約炮」、「搵食」，Gary明白社會上有部分人仍有這種觀感，因此在設計Sparky時，決定將「Swipe﹙掃﹚」，改用「撳」的方式，「唔想做呢樣嘢，掃左掃右係方便，但感覺件事變得好隨便，想大家睇多少少，睇多啲你對象個人資料，考慮下先決定Like唔Like。」

Joyce亦稱，未來會推出photo lab，用家可以放更多自己的生活照，「睇多啲相先，畀人知你係一個咩嘢人，了解多啲，用App嘅有啲都唔係好善於表達自己，所以放相，等人哋了解自己。」

不少人都覺得，使用交友APP的人，大部分的目的都是App的用家目的都是「約炮」、「搵食」，而非搵真愛。（資料圖片）

三、更新演算法

Gary表示，未來會繼續優化平台的演算法，希望幫用家「以最短時間，搵到越多人同佢傾計」。他解釋，目前平台會以有沒有認證、個人檔案是否完善，以及活躍程度等，去決定是否推薦予其他會員。

他希望，未來用家不要再單靠「個樣」使用交友平台，「你好靚，但唔同人傾計，某程度上都係浪費資源，所以（用戶）會唔會同人傾計係一個幾重要元素。」Joyce補充，未來會推出「荀盤」服務，將有車、有樓、愛聊天、高收入、高學歷會員分類列出，令用家一目了然。

為避免假帳戶，Sparky會拒絕用戶只上載戴口罩的照片。（資料圖片）

拒絕戴口罩用戶

要令用家分到Sparky與其他交友App的分別，Gary坦言除了花資源在真人客服外，亦要作出更多「犧牲」，「唔用Swipe，犧牲咗用家方便程度；為咗避免假帳戶，連只上載口罩照片的用家，我哋都唔畀，冇理由人哋只係睇到你戴晒口罩，但呢啲開多兩次（戶口），佢玩唔到就唔會再用，我又損失咗一個用家。」

目前Sparky收入主要靠付費會員，分基本VIP、尊貴VIP會藉，付費後，已配對的聊天室將不會關閉，亦可無限次重選已經跳過的對象；尊貴VIP則可看到究竟有誰「Like」過他；用戶亦可購買「boost」及「super like」，以增加成功率。

同場加映：十招提升個人「package」吸引力

+ 5 + 5 + 5

運作逾年 已達收支平衡

Gary透露，收入四成用作研發開支，雖然已經收支平衡，但應用程序平台Google及Apple，均抽走收入三成作平台「上架費」，「據講出年有機會減，希望係真，呢個壓力好大。」為何不在平台內賣廣告，隒取更多收入？Joyce稱一直以來，都有不少人希望落廣告，「的確多了一筆收入，但唔想騷擾到用家，所以推哂。」

提到未來發展，明年初會在台灣及新加坡推出服務，未來再考慮韓國、日本及其他東南亞地區。