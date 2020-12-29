拆局｜學者解讀「強化反壟斷」國策　削弱龍頭科企實力所為何事？

內地金融科技巨頭螞蟻集團，上月其「史上最大IPO」突被煞停。禍不單行，母公司阿里巴巴（9988）亦受到中央「關注」，立案調查反壟斷行為，拖累阿里股價持續下跌，累計由高位回落超過三成，市值蒸發逾兩萬億元。

這場監管風暴來得急，卻並非無先兆。今年中央經濟工作會議，已提出明年8個重點任務中，包括強化反壟斷和防止資本無序擴張。由此可見，明年中央針對反壟斷行為的力度只會有增無減。

有市場人士認為，在「Winners Take All」的格局下，科企壟斷是必然會形成。既然壟斷無可避免，到底中央強調「反壟斷」對一眾科技股有何啟示？有學者指，創新金融已經觸動到中央神經，但當局應重新思考如何於新科技下作出監管。

中央吹起監管風暴，阿里巴巴處風眼，股價累瀉約三成。﹙資料圖片﹚

自從螞蟻集團上市失敗後，中央加快展開強監管時代。其中，反壟斷行為成為了明年國家重點任務之一，意義不言而喻。

各種對科技股的強監管手段，正是由螞蟻上市失敗之後出現，難免令人認為兩者有關連，更是要追溯至阿里巴巴創辦人馬雲出席上海外灘金融峰會時，言論與國家領導人「打對台」有關。

中文大學經濟學系副教授莊太量相信，今次反壟斷浪潮僅針對個別公司，並非打擊所有行業。以阿里巴巴及螞蟻集團情況而言，莊太量認為兩家公司最主要是金融風險較大，故引起中央關注，「螞蟻本身的經營模式有問題，邊有可能無抵押（貸款）？」

徐家健認為，螞蟻「死因」在於其規模過大，掌握數據能力比國企還強勁。﹙資料圖片﹚

或將企業拆細 交國企經營

除了螞蟻業務模式外，坊間也有言論指出，馬雲早前言論「激嬲」中央，因此引起風波。不過，美國克林信大學經濟系副教授徐家健則傾向相信中央政府未必如此「小氣」，單憑幾句說話就要針對阿里巴巴及螞蟻集團。他反而認為有可能是因果倒轉，「馬雲可能收到風，國家有心整頓，特別係金融創新呢方面，故此有一番批評監管過時的演說。」

科網巨企為中國的「國際線」增添不少競爭力，那麼為何中央要削弱國內科企的實力？徐家健點出，雖然阿里巴巴的網購業務提供不少就業機會，連國家都支持，但螞蟻集團的「創新金融」，正正觸動到中央神經。「覺得佢（螞蟻集團）太大，掌握數據、控制經濟嘅能力仲大過國企，所以要拎個平衡」。

另外，徐家健認為內地要提倡經濟「內循環」，以內需提振經濟，因此會著力研究產業結構，「所以連滴滴出行都有問題」。較早前滴滴、優步合併案被調查，內地交通運輸部稱，是要強化監察「反壟斷」行為。

徐家健相信，參考過去的做法，解決方案多是將企業拆細，或交由國企經營，「企業燒錢換Network，以提升效率。分拆或交國企經營，可能平衡到安全可控，但降低效率，民眾或者要支付更多。」他認為，最好的方法是當局重新思考，如何於新科技下監管，「國營銀行都要加入創新科技去提升效率時，要成套嘢諗過，總比打壓好」。

較早前滴滴、優步合併案也被當局調查。﹙資料圖片﹚

科企「必然形成壟斷」

或許大家也有疑問，為何科網股會成為「反壟斷」監管風暴的風眼？徐家健便解釋指，科技企業之所以更易「中招」，主要因為前期投資很大，成功跑出的業務，可於未來八年、十年以至更長時間成為龍頭。

易方資本高級分析員關博文便認為，壟斷本身沒問題，尤其是大型互聯網公司，在某一段時間、某個市場必然形成壟斷，他以微軟（MSFT）為例，微軟至今仍是電腦操作系統的壟斷商，「新技術出來，自然就有可能重新出現新的競爭」。

不過，他亦強調關鍵是內地這幾間私營公司壟斷領域集中在媒體、民生，牽涉範圍比美國同行還要廣。「短期內肯定受政策限制，最慘就係金融行業，但其他生意仲要做，呢幾間大平台之間競爭亦好激烈」。

這或意味著，科技公司無可避免地在某段時間會構成壟斷地位，若然中央並非針對單一企業，其他科技公司亦有機會面臨相關風險。