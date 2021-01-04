2021展望｜ 晉達資管料難現「大牛市」　看好兩大投資方向

港股去年「見紅」，表現跑輸中美，展望今年投資，晉達資產管理駐港大中華零售業務主管鄧嘉南認為，2021年經濟和國際關係都將正常化，較2020年稍為樂觀，但預期不會有「大牛市」出現，因新經濟股和權重股已於今年推動股市屢創新高，受惠各國寬鬆貨幣政策，「似病人食補藥頂住」。

但他提醒，經濟正常化進程亦需視乎新冠疫情發展，要留意如疫苗分發、疫苗負作用、病毒變種所引發的風險。至於美國新任總統拜登上場後，或將回歸多邊主義，令中美惡劣關係稍為緩和，及國際關係復正常化，而美國若重返《巴黎協定》，將對減碳投資主題有利。

鄧嘉南預料拜登政府預期重返《巴黎協定》，協定當中承諾將氣溫升幅控制在攝氏1.5度內，要完成這一目標，預計全球每年需要投資2.4萬億美元。（美聯社）

列明年兩大投資方向

鄧嘉南接受訪問時說，展望明年將有兩大投資方向，一是「疫情受害股」將受惠經濟正常化，「不一定是航空、旅遊、零售，可能是透過電商等平台，預訂機票酒店，都是考慮之列」。另一類受害股是金融類別，他認為內險股受惠中國長期發展，當內地富裕起來，健康及財富保障金融產品有需求，保險業仍有很大增長空間。

二是ESG相關投資，他指中國將爭取2060年前實現碳中和，加上拜登政府預期重返《巴黎協定》，協定當中承諾將氣溫升幅控制在攝氏1.5度內，要完成這一目標，預計全球每年需要投資2.4萬億美元，於環保及減碳相關項目和基建。

美國若重返《巴黎協定》，將對減碳投資主題有利。（Getty Images）

他認為，今年眾多指數和科技公司創新高，很多投資者正考慮把獲利轉投其他板塊，ESG和減碳相關板塊會受惠資金輪動潮，又認為這個板塊只處於上升周期的初段，「巴黎協定在2015年開始，頭4年都是口號式，因當時科技、技術發展未進步，風力、太陽能發電成本遠高於燒碳、燒煤，如今有科技配合令成本下降，行業開始成為市場願意投資的板塊。」

疫市揀股重現金流

股市充斥狂熱情緒，科技股、電動車為首的公司今年股價倍計，鄧嘉南指，從市盈率看這些板塊，看似不合理，因傳統投資智慧一是價值型，估值一定要夠平；二是增長型，未來業務增長能追回高估值。而公司選股以質素為主，除看股票估值，亦看是否持續有正現金流，「這兩年看到，資金流動性好影響一間公司的存在風險，好多時不是中長期債務還不到，而是短期融資出現問題，不能及時再融資，導致破產」，透過觀察公司現金流或現金流增長，可以給予另一角度的價值。

鄧嘉南建議投資者留意新興市場投資級別債券，而亞洲債券、人民幣計價的中國在岸政府和個別企業債券亦值得看高一線，適合保守投資者建立一個平衡組合。（路透社）

債券方面，他指經歷3月份的資產調整，市場對債券評級有所要求，投資者對穩定回報的基金需求更大，他建議投資者留意新興市場投資級別債券，而亞洲債券、人民幣計價的中國在岸政府和個別企業債券亦值得看高一線，適合保守投資者建立一個平衡組合。