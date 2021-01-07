康宏今再召EGM　兩大陣營「鬥法」持久　一文看清四大戰線

康宏環球（1019）今天（7日）再舉行股東特別大會（EGM），在兩次股東大會之間，兩幫人馬「鬥法」，各自出招搶佔四大戰線。「台灣幫」更由早前低調防守，開始默默出招，務求穩守董事會，增加勝算。

康宏環球今天6時召開股東特別大會，再次議決由第二大股東佳兆業（1638）太子爺郭曉群，提出罷免陳志宏﹑吳榮輝等現任康宏董事，以及建議委任馬時亨﹑石禮謙等「自己人」入局等動議。

兩大股東陣營「明爭暗鬥」逾兩年，從股東會到法庭，「深圳幫」郭曉群連番出招，另一大股東「台灣幫」富邦原本以防守為主。早前有熟悉上市條例的金融界人士向《香港01》透露，台灣幫表面處於捱打狀態，但實際上這是其策略，主力防守，待深圳幫「出錯棋」才反擊，這名金融界人士逐一拆解雙方「鬥法」的四條戰線。

早前有金融界人士向《香港01》透露，台灣幫表面處於捱打狀態，但實際上這是其策略，主力防守，等對方出錯棋。（歐嘉樂攝）

戰線一：台灣幫搶佔董事會

兩大陣營，股權可算是旗鼓相當，惟「深圳幫」卻未有代表進駐董事局，也是其數次打「法庭牌」的原因。

一方面，正在停牌的康宏三年來沒有發布業績，股東無法窺探康宏日常營運，只有董事會了解康宏實際情況。另一方面，由2017年前至去年11月26日所舉行的EGM，都看到主席權力十分大，包括否決大股東的投票權，以及隨時終止股東大會等。

牌面上，台灣幫只要穩守董事會戰線，深圳幫想透過舉行EGM投票來進入董事會並非易事，台灣幫將董事會戰線守得密不透風。在今天的EGM舉行前，親台灣富邦的康宏董事會合共委任了五位新董事，其中包括曾擔任富邦金控董事的李晉頤；主席陳志宏則調任為非執行董事。

李晉頤曾擔任富邦金控董事。（網上圖片）

戰線二：明星外援爭關注

深圳幫局內未有SAY，惟局外掌不少話語權。深圳幫今次除了希望郭曉群自己入董事會，同時動議馬時亨及「獨董王」立法會議員石禮謙入董事會。雖然尚未成事，但已爭取到大量曝光及輿論焦點。

馬時亨過往處理不少難度高的事件如高鐵超支及超時，全都超班完成任務，可見解難能力之高。而「獨董王」石禮謙，現時共擔任16間公司的獨董，則有豐富的監管公司經驗。

此外，謝偉俊又代表一眾小股東發聲，同樣順利吸引鎂光燈。在收到小股東的投訴信後，謝偉俊已轉達予財經事務及庫務局局長許正宇。深圳幫在輿論戰中略勝一籌，但對於入局作用，仍待觀察。

此外，早前也有近百名小股東，集體找美國克林信大學經濟系副教授徐家健「維權」，徐義務成為康宏小股東維權義務顧問。部份小股東更數度登報，發出公開信，要求康宏披露帳目，以及問責管理層。事件也令大眾對康宏事件的關注度上升。

馬時亨過往處理不少難度高的事件如高鐵超支及超時，全都超班完成任務。（張浩維攝）

戰線三：法庭開新戰場

康宏早在2017年已經入稟高等法院，控告包括「股壇醫生」曹貴子、深圳幫郭曉群及陳佩雄。不單要求凍結曹貴子的資產，還要求法庭頒下禁制令，禁止郭曉群及陳佩雄在董事會投票並勝訴。深圳幫早前就2017年康宏否決其投票權決定進行上訴，及就EGM禁止郭曉群投票申請禁制令，但均未能取得甜頭。

與深圳幫關係密切的陳佩雄亦有司法行動，焦點由股份的認受性轉移至董事未有對公司盡責身上。他在去年11月25日入稟高院，控告康宏的董事會成員、兩間持有康宏股份，為台灣富邦蔡明興家族控制的投資實體，以及一名「Zhu Xiao Yan」（譯音︰朱曉燕）的康宏小股東。

根據呈請，陳佩雄指控公司董事會未能履行對公司的職責，從而損害公司上市地位。陳佩雄同時尋求濟助（其中包括），頒令於董事會重組前限制董事繼續擔任董事，並委任獨立管理人管理公司事務，案件定於今年1月27日聆訊。

陳佩雄去年11月25日入稟高院，控告康宏的董事會成員。(資料圖片)

戰線四：小股東支持

康宏停牌近三年，面對很大機會除牌，以致血本無歸，小股東急得如熱鍋上的螞蟻。在這場爭奪戰中，最無say的小股東意外成為兩邊拉攏的對象，同時想爭取多啲人「站台」。康宏對上一次舉行EGM火速完結後，一眾小股東亦聚集並表示支持馬時亨等人入董事局，希望公司能早日復牌，套現離場。據現場所見，小股東對著馬時亨表現雀躍，並有小股東向馬時亨大喊「加油」。

原本雙方人馬各自手持約三成股份，可謂勢均力敵，深圳幫為求打破僵局，默默吸納更多股份支持。佳兆業高級顧問譚禮寧去年11月表示自己代表51.2%股東，雖然坊間對此數仍有意見，但台灣幫最後卻在EGM召開前三日出招，擬一下子「DQ」深圳幫所控制的全數股權，康宏通告直言經徹底的調查，有理由除了郭曉群原有持股，51.2%餘下股權，大部分是透過謎網公司的聯繫人以不同形式獲取，更擬增加更多被告人。

事實上，假如深圳幫持股加上其餘股東的股權超過50%，或可提出無條件要約收購。對此，馬時亨早前接受《香港01》回應，就算大股東想收購都無法出價，皆因還未看過康宏最新帳目。