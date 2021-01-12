美國制裁｜美資行提早「打靶」輪證　中資行「輪照發」︰風險可控

中美金融戰，衝擊中資股，亦「禍及」相關衍生產品市場。中移動（0941）、聯通（0762）、中國電信（0728）被美國制裁後，3間美資行摩根大通、摩根士丹利及高盛周日﹙10日﹚紛公布，提早終止涉及3大中資電訊商，以至相關恒指及國指的衍生產品，合共484隻窩輪、牛熊證及界內證。

業界人士認為，事件屬於突發事件，個別輪證及牛熊證因少了參與者，在流通量減弱下，對沖成本無可避免上升。也有學者認為，香港夾在中美之間，兩面不是人，出現「滙豐化」。

中移動、聯通、中國電信被美國制裁，美資行被逼退市相關輪證。﹙資料圖片﹚

中資行續發相關輪證 惟對沖成本料上升

中銀國際股票衍生產品部證券董事朱紅表示，今次3間美資發行商都是因執行美國的行政命，才作出相關行動。實際上，早於去年11月證監會已經跟各發行商提過，要自己評估制裁所帶來的影響。對於中銀國際而言，直接影響不太大，因該行無須執行美國的行政命令。

現時中銀國際仍繼續發行新的恒指、國指及中移動的衍生產品。「我們最新推出的兩隻中移動認購證都是全數賣出，反映投資者對相關產品仍有一定需求。」不過，朱紅坦言市場上少了參與者，減弱了流通量，無可避免地令對沖成本上升，「但現時風險仍在可控範圍之內，只要我們計到數，就會繼續發行」。

美資發行商今次提早終止衍生產品買賣，投資者有機會由賺變蝕，無翻身機會，會否打擊投資者的信心及投資意欲。朱紅直言自香港推出衍生產品以來，從來沒有出現過這個情況，認為屬於突發事件，「我想沒有任何一間發行商想發生這樣的事，投資者就最無辜了。」

徐家健認為，事件反映香港「滙豐化」，夾在中美之間兩面不是人。﹙羅國輝攝﹚

徐家健：發行商求自保寧影響聲譽

現時普遍券商都是處於觀望態度，只執行早前已簽署的行政命令，或等到拜登上場再調整策略。對於美資發行商提早終止衍生產品買賣，會否影響聲譽，美國克林信大學經濟系副教授徐家健坦言發行商都是被逼，情願影響聲譽都要自保，加上市場都知道他們都是「跟order」做事，可以將責任推落政府上。

他續稱，事件再反映香港可謂「滙豐化」，夾在中美之間兩面不是人，「現時中國講到你跟美國﹙的話﹚，有可能會懲罰你，而你有損失就補貼你」，但他直言現階段仍未公布任何細節，只是得個講字，實際有多少支援仍是未知之數。

證監會稱，會評估美國制裁的後續發展及潛在影響，並與港交所及發行商密切交流，確保市場維持秩序。﹙資料圖片﹚

證監會跟發行商有溝通

至於今次美資發行商單方面提早「打靶」，會否對投資者不公平，香港證監會沒有正面回應，回覆指知道港交所正就美國制裁令對結構性產品市場影響，與相關發行商進行密切溝通，以確保有效保護投資者利益。

證監會已提醒發行商要謹慎評估美國制裁對其產品的影響，同時強調發行商採取的所有行動都要保證具必要性、公平性，發行商應以投資者最佳利益行事，確保市場透明，並適時保證投資者知情權。

證監會未來會繼續留意事件，並評估美國制裁的後續發展及潛在影響，同時會與港交所及發行商密切交流，以確保市場維持秩序。