牛年股市｜資金抱團成風　林少陽形容是「被逼」　疫下靚資產更少

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 08:00

內地公募基金搶推，今年以來，新成立基金規模已突破6,300億元人民幣。進入建倉期的新發基金，投資組合總離不開科技、醫藥、新能源、白酒等行業龍頭，「抱團股」愈升愈有，個別股票估值已遠高於歷史平均值，投資者又應如何看待「抱團」現象？

「抱團」是用來描述機構投資者高度集中在個別行業或股票的現象，白酒便是一個典型例子，基金經理看好高端白酒的定價權優勢和品牌集中化，資金便紛紛湧入，貴州茅台（600519）和五糧液（000858）年初以來上漲30.2%和17.4%，動態市盈率已高達73倍及68倍。從基金收益來看，依靠估值推動帶來的收益，已遠遠超過企業盈利預期帶來的收益。

第二大基金「抱團股」則是美團（3690），共有170隻公募基金持有，持股數量1.47億股。﹙資料圖片﹚

騰訊、美團成南下資金「抱團」重點

資金「抱團」現象亦南下港股，尤其是內地市場所欠缺的科技龍頭。2020年第四季數據顯示，騰訊控股（0700）是被最多數量的公募基金持有的一隻港股，共有332隻公募基金持有，持股總數量1.32億股，假如這些基金今年以來均未減持騰訊，今年累計上漲35%的騰訊，將為這些基金賺取近270億港元的浮動盈利。第二大基金「抱團股」則是美團（3690），共有170隻公募基金持有美團，持股數量1.47億股。

中金上月發表報告，指抱團現象可能是長期趨勢。該行指，主動公募持股近年往新經濟側重，調倉更側重成長性，但認為不必過分擔憂「抱團」解散影響，因當前主動公募持股尚未完全脫離基本面，而機構持股向少部分個股集中或是長期趨勢。

林少陽：資金為求自保

以立投資董事總經理林少陽表示，「抱團」是近年市場趨勢，如美股過往便熱捧「FAANG」，只是疫情加上全球量寬放水，令市場更兩極化，在零息和負利率環境下，資金追逐10至20年後，能夠生存下來，且生意保證會繼續增長的公司，並避開有機會被科技顛覆的行業，「那怕增長2%，都好過是負數」，形容市場的這種做法只是「為求自保」。

以立投資董事總經理林少陽表示，「抱團」是近年市場趨勢，形容情況是「被逼」。﹙資料圖片﹚

他指，美國數個月內的印錢速度，等於過去10年的總和，但不同於08年金融危機後的激進財政政策，今次資金流動性散發至社會各階層，「看美國失業率創新高，樓價亦創新高，形成奇特現象」，而在疫情下，可選擇的優質資產更少，令稀有資產升勢更急勁。

至於「抱團」會否有解散風險，林少陽認為，市場仍是百花齊放，會否解散可留意地緣政治風險，及利率變化。他形容市場是「估值機器」，長遠而言估值會正常化，但一些股票多年以來不重估，一定要注意背後原因，舉例，一些本港富二代接管的公司，「無動力做好盤生意，佢就話無所謂，你作為投資者、小市民想搵錢，無理由將筆錢交比佢，大家唔係想抱團，而係被逼。」

揸現金「輸硬」 三主題抗通賬

不過，市場效率奇高，市場青睞的抱團板塊，估值快速擴張，令投資者難以下手。林少陽指，近月市場的確熾熱，感到有實際操作困難，投資宜視乎風險胃納，和對行業認識作決定。但在環球放水下，他亦坦言「揸現金一定輸硬」，建議留意三大長期跑贏通賬的主題，一是樓價租金，宜及早鎖定物業資產；二是全球人口老化、平均壽命延長，令醫療需求愈來愈大；三是教育洗費，因父母不識工本培育子女。