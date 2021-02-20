職場｜做義工有收穫　滙豐MT擴人際網絡　資深員工掌「破冰」技巧

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-20 08:00

銀行工素來予人感覺穩定、沉悶，但員工可透過做義工，為職途添加色彩，且施比受更有福，或收獲意外驚喜！負責銀行卡產品開發的江展宏（Derek）參加銀行內部的義工計劃近10年，自言由從前沉默寡語的小子，變得愈來愈健談，更結識到不同部門同事，擴闊人際網絡，直言義工服務讓他懂得更多易位思考，有利與其他部門合作。

另一加入銀行42年、現從事客戶體驗範疇工作的何吳美華（May），跟不相識的同事溝通合作時，活用從義工學到「破冰」技巧，成功打開話匣子：「你一定要（思考）如何打破隔膜，告知對方所需支援、項目有何工序，義工服務是幫得上忙，當有好的溝通，就事半功倍。」

Derek於2011年加入滙豐銀行成為管理見習生（Management Associate）時，做義工是該行畢業生培訓計劃內容的一部分。

「當時我跟同事要為青少年辦面試技巧工作坊，是入行培訓之一。那時開始接觸義工服務，有不同的種類，例如探訪老人、辦面試技巧工作坊或補習班、探訪特殊學習需要的兒童。」他稱，做下去發現對兒童及青少年服務感興趣，最近數年主力協助戒毒機構服務接受者的兒童或青少年，逢周六補習，每季亦有帶領他們戶外活動，包括參觀、考察等，由入行做義工服務至今近10年。

Derek於2011年加入滙豐成為管理見習生，義工服務是入行培訓之一。（羅君豪攝）

鍛煉自己 提升解難能力

銀行內部門林立，部分崗位需要跨部門溝通交流。Derek認為，透過參與銀行義工計劃，能助他建立人際網絡：「會識到很多不同部門的同事，因不同階層、不同國籍的同事都可做義工，自己工作上遇到需要幫忙時，都有機會想起某位曾共同參與義工的同事請教。」

他指，該行有些崗位或需頻繁開會，多溝通工作，有些更要領導技巧，而他做義工期間帶領青少年活動，例如帶隊參觀博物館，都可鍛煉自己，提升領導、解難能力，「帶領他們活動，有時都要了解下時下青少年潮流，我年代興起的東西，對他們起不了共鳴感，所以要自我提升，以和對象成功溝通，這方面在工作環境上都很類似，因為和其他部門共同處理一個項目或一件事，都要切身處地從另一部門方向思考，知道該部門日常運作，從他們角度着想以獲得對方支援」。

適逢今年滙豐銀行慈善基金成立40周年，該行將捐出1.4億港元，支持涵蓋「未來技能發展」、「社區紓困及提升生活質素」，以及「提倡可持續發展及應對氣候變化方案」等範疇共10個項目，料惠及72萬名市民。Derek稱，期待未來能參與其中一個項目「築夢同行」義工計劃，幫助長者夫婦及患有罕見疾病的兒童實現夢想。

學懂「破冰」 與外籍同事溝通得心應手

在該行負責客戶體驗範疇的May，過去28年積極參與該行的義工服務。她指該行以前的義工服務屬小規模式，多數是大型部門才較具能力安排義工活動，1992年，她正於1,500人的大部門內負責人事工作，組織成立了為長者理髮的義工隊。

負責客戶體驗範疇工作的May（右），參與滙豐義工服務已28年。（羅君豪攝）

May指，做義工提升其「破冰」技巧：「義工服務對象經常是素未謀面，我初時不知道如何接近服務對象，又或者對特別需要照顧的朋友，如何打破隔膜而跟他們成功溝通，透過義工服務能學到。」

所學到的技巧總有在職場發揮的時候。有一次，她需要聯絡其他部門的的一名印度籍同事，亦正因她之前從受助的南亞裔人士學懂打招呼方式，遂用該語言跟該名同事打招呼，對方感到很驚喜。話匣子成功打開，交流就很順暢。

該行慈善基金因應疫情，今年在線上舉行基金周年活動，May表示，有幸受邀參加，需預備物件放進時間囊，她選擇放入很多不同顏色的口罩，「在此逆境中，提醒我們要好vigilant （警惕），逆境中要如何自強，銀行是服務行業，我們做到stay strong and stay healthy （保持強健），才能服務客人」。她又謂，參與該行的義工服務的心，不隨年歲增長而改變，亦獲上司支持，她表明日後退休，都會爭取繼續參加該行的義工服務。