花旗林智剛：數碼化削傳統銀行優勢　冀Citi Plus助存款三成增長

撰文： 胡學能 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

香港花旗銀行總經理林智剛表示，疫情下的去年，該行的零售貸款業務及信用卡簽帳額，相比市場同業理想，新造私人貸款、信用卡簽帳額的市場佔有率皆上升，去年該行在零售貸款市場佔有率比2019年升15%。他希望零售貸款今年會有輕微單位數增長，繼續增加市佔率；存款方面，預期今年會有雙位數字增長，高淨值客戶存款與Citi Plus客戶存款比例為七比三。

翌季推美股功能 提供多合一保險產品

花旗銀行在香港推出全數碼理財體驗服務「Citi Plus」，客戶完成簡單理財「任務」可賺取更高存款利率。完成4個指定「任務」可享活期年利率達1.8%，存款上限30萬元。林智剛表示，以往財富管理服務涉及大量人手及龐大分行網絡，然而，數碼化令傳統大銀行優勢逐漸收窄，眾多虛擬銀行出現已可見一斑，今次推出Citi Plus服務，是乘着科技普及，將服務對象擴至年輕一群，有信心未來兩年內為該行增加一倍新客戶數量。

他稱去年12月初宣布推出Citi Plus後，首3星期內就接到近5,000名客戶登記表示有興趣開戶， 75%年齡為35歲或以下，74%為專業人士、白領及學生，70%每月收入多於1.5萬元，該行本月初向已登記客戶發出邀請函體驗服務，當中有四成已遞交申請，反應不俗，完成開戶的客戶平均年齡為29歲，有六成是白領。他指，「任務賺息率」屬長期安排，但1.8%的最高息率則視乎市場息率因素，但強調所提供的最高息率會很具競爭力，目前Citi Plus有投資港股、買外匯、購買旅遊保險功能，第二季會推出開立美股戶口及買賣美股功能、無卡提款，而且會提供多合一的保險產品，例如意外、人壽、危疾及住院現金等。

林智剛估計，今年該行客戶總消費金額可回復到輕微低於2019年疫情前的水平，對本地消費復甦較樂觀。（羅君豪攝）

零售業務新客戶按年增12%

林智剛指出，去年零售業務新客戶按年增長12%，資金淨流入增加44%，財富管理業務收入增長9%，去年新增信用卡帳戶按年增長19%。

疫情下的消費方面，該行去年錄得網上簽帳增長大，網上雜貨消費金額升逾80%、電子產品升約48%、B2B平台交易金額升逾70%，主要是由20至40歲客戶帶動升幅。網上簽帳佔該行整體簽帳交易約43%。

他估計，今年該行客戶總消費金額，可回復到輕微低於2019年疫情前的水平，對本地消費復甦較樂觀，對海外消費復甦預期會較緩慢，要視乎其他國家疫情受控情況。

富貴戶口去年首波疫情開立增長放緩

至於可開立離岸戶口的Citigold及Citigold Private Client，林智剛表示，去年第一季因疫情而開戶增長放緩，第二至四季按年則有可觀升幅，有信心今年開戶續有高單位數增長。該行今年會繼續增聘人手，配合業務發展，包括前線員工例如客戶經理；後勤員工以配合數碼化進程，包括數據分析、產品及服務開拓、市場推廣及監管科技（RegTech）。