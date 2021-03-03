羚邦持470個媒體内容版權　主席：了解卡通核心價值　增市場地位

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-03 21:35

你童年是在小櫻陪伴下度過？或是愛德華為你的成長夥伴？每個人總會有一﹑兩個動漫角色，成為心靈裡互相扶持的對象。擁多動漫授權的羚邦集團（2230）的執行董事趙小鳳指出，「每個character都有佢嘅DNA」，認為一個品牌授權成功，除了有關動漫故事情節出眾外，更重要內容能帶出有價值的共鳴感。

每個動漫人物或角色能夠成功入屋，總有其魅力。其中一個例子便是加菲貓。其「經典得來又有點懶惰」的神態，不單止討小朋友歡喜，就算是大朋友，亦成為其粉絲。趙小鳳以解釋希望把加菲貓帶來香港能呈現幸福的生活感覺。公司亦會視乎品牌授權的長線投資，以及鑽研後再發揮其內涵。

至於選擇獲取某一項獨家授權的準則，主席及行政總裁趙小燕指出取決於該漫畫、遊戲以及製作公司的背景，她指出《咒術迴戰》在漫畫入面取得「四大天王」的名銜，故此購入該漫畫在全東南亞國家的獨家代理權。公司目前擁有四百多個內容發分權，大部份是獨家代理， 「好少買非獨家，根本冇價值」。

主席及行政總裁趙小燕指出，羚邦目前擁有四百多個內容發分權，大部份是獨家代理。（余亮俊攝）

於網上設立銷售平台

新冠肺炎疫情自去年初起爆發後，為免疫情擴散，不少展覽活動被迫取消。一年一度的動漫節亦無法避免。不過公司卻藉此會在香港設立網上銷售平台Ani mall；並於今年新年期間進軍至台灣市場舉辦「台北動漫節」，活動便以《咒術迴戰》作為賣點。

她續指，羚邦集團會了解每款卡通的核心價值，從而增加其市場地位；以《咒術迥戰》為例，透過漫畫主角吃手指增強動力的概念，設計出與手指諧音相關的USB產品。

在談及未來發展時，趙小燕指公司會根據5年企業戰略計劃及7大支柱作為未來發展方向，包括擴大內容發行網絡、購買新節目或及版權、收購或投資新業務，以加強羚邦集團的生態鏈。但她強調公司並不會離開本業「做咁多野都唔會離開個心，勿忘初衷，會做好每一個IP。」