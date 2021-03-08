理財通｜落實時間視乎兩大因素　渣打林遠棟︰可在系統先做準備

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-08 09:37

去年施政報告提出加快落實粵港澳大灣區「跨境理財通」（理財通），上月內地及港澳監管機構就理財通業務試點的監管合作，簽訂諒解備忘錄。渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，理財通落實時間與何時可重新與內地正常通關有非常直接關係，而內地監管機構仍未就理財通部分細節執行諮詢內地的銀行。他稱該行中港兩地團隊日以繼夜做了充分準備，只要細節一出，很有把握很快推出理財通服務。

林遠棟表示，按照理財通框架，欲辦理財通的香港客戶需親身到內地銀行開戶口，「若邊境﹙通關﹚開不到，就沒辦法推出（理財通），這是官方很明確的訊息」，目前重新通關時間未知的情況下，該行就需做好準備。

他指香港金管局已向業界發出正式諮詢文件，讓銀行就一些理財通細節執行上給意見，然而內地監管機構則至今未向內地的銀行展開相應諮詢。「所以你可以想像，起碼你都要見到內地諮詢程序展開，（程序）最快都要一兩個月。」如此是否意味今年上半年理財通產品出爐無望？他則表示，要待官方消息公布。

林遠棟估計，理財通開通時會着重於相對風險較低的產品。﹙資料圖片﹚

林又指，理財通大框架大致清晰，諒解備忘錄設定原則性大方向，提醒業界可做及不可做的事，至於產品方向亦清楚，開通時會着重於相對風險較低的產品，然而具體哪些產品屬於低風險，相信很多機構目前仍在摸索，他認為這方面需要更精細的指導，以讓業界落實。他說渣打已可在系統上先做準備工夫，預留某些細節地方可能最後需作調整，以待官方細節一出，該行就可迅速改好，而當理財通推出，渣打香港會與渣打中國合作，銷售有關產品。

銀行須獲監管批准才可辦理財通

據諒解備忘錄提到，香港金管局、澳門金管局同意指導港澳銀行加強業務管理，防止內地投資者將辦理「南向通」業務試點的資金及理財產品用於質押、擔保等其他用途。問到業界如何防範有關質押情況，林遠棟指，每間銀行就銀行內部運作、系統情況需向監管機構提供報告，監管機構檢視有關銀行流程是否符合監管要求，批准後才可做理財通業務，相信屆時有關檢視的過程可確保這些問題不會出現。

據官方公布，理財通的「北向通」和「南向通」 計劃各設1,500億元人民幣單邊總額度，以及100萬元人民幣個人額度。計劃實施初期會先涵蓋中低風險、非複雜性理財產品。