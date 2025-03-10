蜜雪IPO孖展逼兩萬億　據悉惹證監關注　券商篤數秘招曝光｜獨家

本港新股市場近期「0息孖展」橫行，屢造就IPO超購千倍「神話」。日前「蜜雪冰城」母企蜜雪集團（2097）在部分券商提供逾100倍槓桿推波助瀾下，認購反應異常熱烈，獲1.82萬億元孖展認購，超購5,257倍，超螞蟻集團成「凍資王」。



據《香港01》了解，證監會對蜜雪集團超購現象密切關注，有券商界人士證實，收到證監會的查詢，並認為證監會對FINI新制度引起的問題「好想做啲嘢」，但同時又不想影響市場抽新股的氣氛。該人士同時指出，有券商利用制度漏洞「篤數」，造成IPO超購泡沫，擔心倘遇上熱爆新股首掛大熱倒灶情況，過度融資將埋下風險。「萬一有投資者跟風借盡孖展抽新股，再遇到縮飛情況，中咗大部分籤，再遇上新股首掛插水，就穿窿了！」



新股市場近期「0息孖展」橫行，造就了IPO百倍、千倍認購。（資料圖片）

IPO新玩法 券商樂於「谷孖展」

近期，新股公開認購倍數的大幅飆升，主要因港交所新股結算平台FINI新制度改變新股市場玩法，FINI預設資金壓縮機制，只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額（POmax），一般為公開發售部份的5倍，而非全數資金。因此，新制度下發行人分派股份後才向中介收取認購資金，變相最終要「真金白銀」埋單的金額肯定比孖展數少，從而導致個別券商提供「免銀行融資利息」孖展，認購槓桿最高升至200倍。

以蜜雪集團為例，發行1,706萬股，每股定價202.5元，集資額為34.5億元。公開發售部份佔10%，即集資額3.45億元，計及超購100倍或以上的回撥5成後，公開發售部分將佔17.25億元。在POmax機制下，因為券商最多也只會獲分配到17.25億元股份，所以只需在特定銀行存入約17.25億元，因此即便客戶「瘋狂」落注申請IPO，券商也能「心中有數」。

據悉證監對蜜雪集團超購現象密切關注

有券商業界消息人士指出，今年初布魯可（0325）孖展超購逾5723倍後，證監會已密切關注業界對IPO孖展的風控，近期再就蜜雪集團超購現象採取行動。該消息人士證實收到證監會的查詢，了解行業目前情況。他認為證監會對FINI制度引起的問題「好想做啲嘢」，但同時並不想影響市場抽新股的氣氛，因此感到「為難」。

事實上，布魯可孖展熱爆後，證監已明言希望防止過度融資。證監會行政總裁梁鳳儀2月向傳媒透露，證監會正對活躍於孖展融資的8家券商，展開主題審視，檢視有否違反風險管理規定、有否設定貸款限額以免過度融資等。豈料話音剛落，又多一宗「個案」。

《香港01》向證監會查詢關於上述FINI新機制的調查進展，證監會發言人指，經展開對8家券商的主題審查，評估券商是否遵守證監會2023年11月通函中所列的審慎風險管理標準。完成評估後，如發現不當行為，證監會將採取適當的監管行動，並在有需要時就評估結果向業界提供進一步的監管指引。

內地平價連鎖茶飲店蜜雪冰城母企蜜雪集團（2097）獲1.82萬億元孖展認購，超購5257倍，超螞蟻集團成「凍資王」。（盧翊銘攝）

某券商或利用「重複認購」規則篤數

消息人士又指，從券商的生意角度看，當它預繳了特定金額後，無論客戶申請100億元還是1,000億元，預繳資金都不會增加，券商自然會盡量多做。

但同時超高槓桿抽IPO也伴隨著巨大風險，消息人士續指，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大虧損，「佢哋（券商）吹到啲超購數咁大，萬一有投資者跟風借盡孖展抽新股，再遇到縮飛情況，中咗大部分籤，再遇上新股首掛插水，就穿窿了！」對券商而言，也多了壞帳風險。

除此之外，消息人士指，蜜雪集團今次上市，有券商利用制度的漏洞「篤數」，造成IPO超購泡沫。他解釋由於制度規定，倘重複認購新股，則是次所有訂單都不進入新股的抽籤和結算流程，「有券商一開始就搵啲人，以超高槓桿抽IPO，增加超購額，之後再叫呢啲人（認購者）係另外一間券商抽1股，重複認購後令所有訂單失效。」此做法，涉事券商沒有任何資金損失，但可以令超購金額上升。

消息人士又指，POmax機制之下，大中型券商會用「0息孖展」以賺取更多獲分配股份的佣金，而小型券商沒有足夠的資金去加大槓桿，等同被剝削了生存空間。