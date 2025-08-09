孖Nvidia炒高8成　曾毓群亦曾投資　未扭虧的英諾賽科點解咁幸運?

特朗普一聲關稅令下，市場目光再次聚焦芯片板塊，而適逢業績期，多有中資芯片股績弱回吐。不過，也有「黑馬」橫空殺出，英諾賽科（2577）作為中國唯一躋身英偉達Nvidia（美：NVDA）最新供應商名單的公司，3日內炒高八成。白宮擬徵100%晶片關稅消息公佈次日，更是再揚逾11%。



公司早先名不見經轉，至今也尚處虧損，卻能成為被股王選中的「幸運兒」，究竟有何獨門秘籍？事實上，Nvidia並未首位慧眼識珠的「伯樂」，英諾賽科的發跡之路，還要從另一位著名企業家，寧德時代（3750）創始人曾毓群的鼎力支持講起。



去年12月底登陸港股 合作Nvidia炒高破頂

英諾賽科於去年12月30日，趕年關上市，登陸港股尚不足一年。公司上周五宣佈，與Nvidia達成合作，聯合推動800伏直流電源架構，在AI數據中心的規模化落地，而英諾賽科就負責提供全鏈路氮化鎵(GaN)電源解決方案。

市場資料顯示，公司是全球首間實現8英寸矽基氮化鎵(GaN) 晶圓量產的公司，並持續擴大產能。據直觀的市場反應看來，公司股價從周五開市的44.8元，一路躍升破頂，直逼80元。儘管後續亦有回吐，但較此前仍是邁上新台階。

英諾賽科上周五宣佈，與Nvidia達成合作，股價炒高八成破頂。（資料圖片）

曾毓群擲2億投資 疑寧德時代撐起公司三成收入

事實上，Nvidia並非英諾賽科的第一位「伯樂」，與公司淵源更為久遠的貴人，實則是今年IPO市場，最為亮眼的王者寧德時代（3750）。

翻查英諾賽科的招股文件，上市前的投資者名單中，寧德時代創始人曾毓群的名諱，赫然在列。2021年，公司完成C輪融資，曾毓群就以個人名義豪擲2億元。注釋部分亦提及，2023年4月，曾毓群將公司註冊資本75,045,394元無償轉讓予其配偶洪華燦。

而再細看公司的主要客戶名單，有一間自2022年開始合作的客戶G，亦似乎是寧德時代無疑。招股書顯示，客戶G於2011年於福建註冊及成立，並於深交所創業板上市，為領先電池製造商，專長為電動汽車動力電池系統及儲能系統的研發、生產及銷售。

2023年，該單一公司為英諾賽科創造的收入佔比，就高達32.1%。就連風險披露部分都坦然承認，公司因依賴主要客戶及供應商而面臨集中風險，足見寧德時代對其青眼有加。

台積電退出留水位 女創始人曾效力NASA

產品的優勢固然不可忽視，英諾賽科也確乎，擁有些許幸運加持。7月初，作為全球晶圓代工龍頭的台積電表示，未來兩年將逐步退出氮化鎵(GaN)晶圓代工業務，並形容為是經過完整評估後，基於市場動態和公司長期策略作出的選擇。

而當時，英諾賽科的創始人，曾在NASA效力15年的駱薇薇，接受內媒訪問時，恰對此做出回應，其認為氮化鎵不適合代工模式，台積電的退出是業內的差異化選擇。話雖如此，台積電的離場，仍為業內其他公司，留下可分食的利潤空間。

7月初，作為全球晶圓代工龍頭的台積電表示，未來兩年將逐步退出氮化鎵(GaN)晶圓代工業務。（資料圖片）

招股表現平淡 去年尚虧損10.5億人幣

不過若視乎招股表現，公司當時登陸港股時，其實平平無奇。英諾賽科於去年12月30日，趕年關上市，集資近14億元，惟僅錄得超額認購近1.9倍，一手中籤率80%。而掛牌不過三日，即失守招股價﹙30.86元﹚，此後股價上落，也未有過多驚喜。

也非投資者不識泰山，市場遲疑的主要原因，莫過於公司仍處虧損狀態。據2024年財報披露，年內虧損雖然收窄5%，仍虧損10.5億元（人民幣，下同），且此前3年情況更嚴重。幸而營收，已頗見升勢，由2021年的0.7億元，升至2024上半年招股披露的3.9億元。最終2024全年銷售收入漲近四成，達到8.3億元。

而上市集資，也確乎為現金流增色不少。2021年公司現金及現金等價物，尚有12.8億元，至2023年已縮至3.3億元，同期的經營活動現金流，則錄得5.9億元的流出，入不敷支。不過，去年公司的賬面現金就激增至15.3億元，公司也承認，主要因全球發售籌得資金。

公司去年底上市，掛牌不足三日，失守招股價。（資料圖片）

研發開支縮水 反斥資攻行政及營銷

儘管「乾塘」的燃煤之急已解，惟資金用途，就值得留意。作為科技公司，資本開支與研發開支，多用於衡量公司的研發力度，從而判斷增長潛力。而英諾賽科，卻將此兩項，一反常態地逐年縮減，轉將資金大舉加碼於營銷、行政等領域。

去年財報披露，公司的資本開支，由3.3億元急減至1.7億元，該筆開支主要用於建設生產研發基地。再看研發開支，結合招股書與年報，一連四年回顧，2021年時的研發開支，仍高達6.6億元，2023年就近乎腰斬，縮至3.5億元，去年底再降至3.2億元，公司解釋稱，是受惠規模效應，以及減少僱員開支。

相比之下，英諾賽科去年的行政開支，就按年大升82.6%，躍至4.5億元；銷售及營銷開支更是接連四年，均漲勢驚人，從2800萬增至9700萬。而此兩項開支的急升，公司則轉而又解釋道，是因僱員開支增加。

此外值得一提的是，行政開支的大漲，還有因法律合規問題的支付費用，公司深陷官非已久，涉嫌侵犯知識產權的索賠及股份轉讓糾紛。招股書列明的，就包括EPC專利案、英飛凌專利案等。

富瑞讚其前景 首予買入評級

經過一輪炒作，尚未賺錢的英諾賽科市值已升至近340億元。

富瑞報告指，氮化鎵（GaN）是消費電子、電動車等領域最有前景的電力半導體，而中國又是最大的潛在市場，中國原始設備製造商（OEM）生產全球約55%的智能手機，其採用基於氮化鎵的快速充電技術，料可助英諾賽科受惠規模效應，因此首予買入評級。

致富證券市務總監郭思治則認為，英諾賽科的炒起，屬投機行為，市場需要一些好消息提供想象的空間。但並不代表不值得進行炒賣，他形容稱，投資者想要賺取10%的利益，只要能承擔10%的風險便可，仍然有交易機會。

郭思治表示，英諾賽科的炒起，屬投機行為，板塊內仍首選Nvidia。（資料圖片）

郭思治：板塊內仍首選Nvidia 中資芯片股並非無機會

談及英諾賽科背靠英偉達，後者近日因涉及「後門」風險，被內地當局約談。郭思治則表示，無論關稅風波，亦或雙方談判，市場對於特朗普的手段已有心理預期，且了解其朝令夕改的做派，相信不會對市場產生太大不利影響，最終可以協商解決到問題。

對於板塊內的揀股，郭思治仍撐Nvidia是不可質疑的行業龍頭，儘管現在已處高位，風險較大，但美股可1股交易，便於控制成本，台積電亦是不錯選擇。

而對於中芯國際（0981）等中資芯片股，他則認為，Nvidia放寬對華的出口，對於中資芯片股確乎談不上是正面消息，但也需視乎價錢， 並非所有客戶都需要Nvidia等高端芯片，或許普通芯片亦可滿足需求，因此也未能斷言，此類股份的動能一定不足。