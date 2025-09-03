盛事經濟帶動「賣飛」商機　Cityline無懼內地平台攻港︰歡迎競爭

香港力推盛事經濟，帶動網上票務平台生意穩步前行。其中，Cityline總經理林永存透露，截至今年6月底，門票銷售量已追平2024年全年表現，而去年的全年收益較疫情期間大幅增長數十倍。



「賣飛」生意向好，但原來這間紮根香港逾30年的「本地薑」票務平台，早已發展成一家多元化的IT服務提供商，當中業務還包括客戶關係管理（CRM）、會員積分計劃、線上支付系統，以及場地預訂服務。「我哋仲有一個好大的IT團隊提供會提供相關服務，『賣飛』只是我們業務的一部分。」林永存解釋道。

他續稱，公司客戶群包括香港賽馬會、迪士尼樂園、大型連鎖超市及零售集團等，多透過口碑推薦而來。至於客戶數量佔比方面，票務與IT服務業務各一半，而收入佔比則因應市場狀況與項目時段有所波動。

聯手Trip.com拓版圖

近日，Cityline與旅遊預訂平台Trip.com建立合作關係，林永存形容這是一種「優勢互補」的模式。他強調，儘管表面上看來雙方存在競爭，但實質上更多是互相補位。「我哋見到啲客戶唔淨止係香港睇演唱會，仲會去埋澳門甚至大灣區等其他城市。」

而Trip.com在這些市場擁有豐富經驗與用戶基礎，屬於公司的理想的合作夥伴。長遠更計劃共同開拓東南亞市場，進一步擴大業務範圍。

AI與雲端技術力抗黃牛

面對長期存在的「黃牛飛」問題，林永存強調，Cityline始終將公平售票視為核心價值。公司亦投入大量資源強化網絡安全，例如全面升級系統至雲端，並引入人工智能技術，實時監控交易行為，識別異常交易，目前已取得 ISO 27001 資訊安全認證。

此外，林永存表示積極支持推行實名制購買實體票，及鼓勵使用電子票，從源頭減少黃牛操作空間。

迎戰內地票務平台 「有競爭才會有提升」

談及內地票務平台如淘票票、貓眼進軍香港，林永存直言「歡迎競爭」，更表示「有競爭才會有提升。」林永存強調Cityline的核心優勢在於「信任」。他表示公司多年來紮根香港，與本地企業建立深厚合作基礎，更熟悉本港客戶的習慣。例如香港客戶偏好信用卡訂票，而內地則習慣使用微信、支付寶等支付工具；香港依賴實體渠道和社交媒體宣傳，內地則更側重抖音、小紅書等線上平台。

因此，Cityline持續與主辦方協作，推出切合本地需求的促銷和技術方案，例如與迪士尼合作在黃金週期間提供技術支援及交通配套服務，以進一步鞏固其市場地位。