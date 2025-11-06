NIKE六度參與進博會　創新研發首亮相亞洲　啟發運動科技領域

在中國國際進口博覽會（進博會）的Nike展區走了一圈，這個品牌植根運動、以運動員為核心的初心從未來變，兩項首度於亞洲展示的嶄新項目Nike Mind與Air Milano，更將運動科技帶到一個全新領域，啟發大家對運動有着不同的詮釋，就如 Nike執行長兼總裁Elliot Hill去年十月上任時所言，Nike不是只「產品公司」，更是「創意驅動型公司」。



Nike連續六年參與進博會，展區主題以運動員勝利故事展現Just Do It精神，擁抱運動的初衷始終如一。（公關提供）

Elliot Hill由初入職場的新鮮人來到今日成為CEO，歷來只曾效力Nike一家公司，所以他甫上任便被寄予厚望。外界引頸以待這家運動品牌巨擘如何出招，果然在他上任一年之後，Nike發布四項重大創新教技，其中Nike Mind將運動科技由身體軀幹帶到心智與神經科學領域，Air Milano則透過充氣改變禦寒程度重新定義衣服的功能，品牌將兩項嶄新科技首度帶來亞洲，立即成為進博會的亮點。

Nike Mind是Nike早前公布的四大創新科技之一，首度於亞洲展示。（公關提供）

透過刺激足底神經反應增加腦部α波活動，Nike令運動科技突破舊有框框，帶到神經科學層面。（公關提供）

Nike Mind的產品Mind 001拖鞋和Mind 002運動鞋是Nike心智科學部經歷十多年研發的成果，鞋底搭載22個獨立泡棉節點能夠刺激足底，從而激活大腦關於專注與放鬆的α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」。

一雙鞋子能夠改變腦電波活動從而輔助運動表現，對大眾來說無疑有點新奇，品牌亦安排了兩個小測試讓我們體驗Mind 001和Mind 002，Nike副總裁暨科學長Matt Nurse更專程來到上海，為我們講解在測試中見到與神經網絡分佈相對應的熱力點，比起穿普通鞋子變得更平均是什麼效應。筆者率先測試了Mind 001，測試感覺以及Matt Nurse如何透過這個嶄新產品帶領運動科技走到新領域，稍後將有另文詳述。

Nike副總裁暨科學長Matt Nurse（右）向網球名宿李娜（中）講解Nike Mind的作用。（李思詠攝）

除了Nike Mind，ACG部份同樣是今次Nike進博會的亮點。不少外國媒體早前已見識過Air Milano，對這件外套的功能和外型讚不絕口，今次在上海見到真身，簡約設計的確十分討好，雖然今次未能在進博會試穿Air Milano，但現場擺放了衣服物料和充氣工具，讓我們體驗如何為Air Milano充氣和放氣，如果同類型產品未來能夠量產上市，可以想像的是，我們對衣服的要求和穿衣習慣，以至各大品牌生產衣服的方法，將迎來大幅改變。

Air Milano透過充氣和放氣改變禦寒程度，啟發人類對於衣服功能的定義。（李思詠攝）

Air Milano以外，ACG區域還展示了其他新產品，包括「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）早前在紐約馬拉松穿著的跑衣Radical AirFlow原型、經歷13輪測試的超級越野跑鞋ACG Ultrafly，以及全球首度展示的羽絨外套ACG Lava Loft。

經歷13輪測試的超級越野跑鞋ACG Ultrafly在進博會亮相。（公關提供）

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）早前在紐約馬拉松穿著的跑衣Radical AirFlow原型。（公關提供）

全球首度展示的最新Nike羽絨外套ACG Lava Loft。（公關提供）

事實上，在Elliot Hill上任時，他特別強調Nike植根於運動、以運動員為中心的理念。在今次進博會所見，Nike依然貫徹傳統，透過運動員的故事，圍繞勝利主題呈現Just Do It精神。品牌在展區入口處放置以勝利女神為意念的藝術裝置，裝置上刻有標誌着運動員的人生旅程中的重要數字，環繞勝利女神是一系列運動員照片，附以他們鼓舞人心的金句，當中當然包括香港奧運兩金得主張家朗，「勝利，是讓每一劍都難以被突破。就算落後，也要讓對手贏得沒那麼容易」，正好映照勝利女神上關於他的一組數字——15.14.68——他在巴黎奧運以15：14反勝對手，成為68年來首個蟬聯奧運男子花劍金牌的劍手。

Nike同時宣布在上海設立Nike大中華區創意製作中心「ICON.上海」，以跨平台、多媒體的内容，將運動員的精神與運動愛好者連繫起來。

找到鋼管上15.14.68這組數字嗎——張家朗在巴黎奧運以15：14反勝對手，成為68年來首個蟬聯奧運男子花劍金牌的劍手。（公關提供）

Nike在是次進博會展示不同運動員的勝利時刻，包括香港奧運兩金得主張家朗。（李思詠攝）

至於其他展示區域，跑步仍然是Nike從成立到現在的重心項目，除了因為創辦人Phil Knight和Jon Bowerman熱愛跑步，跑步亦是最原始又最易入門的運動，與Nike「if you have a body, you are an athlete」的精神如出一徹。Pegasus Premium、Vomero Premium和Structure 26是今個跑季的主打，從緩震、回彈到支撐，全面照顧跑友需要。

Pegasus Premium是Nike今季重點跑鞋之一。（公關提供）

Vomero Premium以強勁緩震為賣點。（公關提供）

Structure提供足弓支撐，屬穩定型跑鞋。（公關提供）

Faith Kipyegon的Breaking 4計劃中，為她度身訂造的Fly Suit一體式競速服、 FlyWeb 3D 打印運動內衣及Victory Elite FK釘鞋在進博會亮相。（公關提供）

到了最後的籃球展區，融合了三大品牌Nike、Jordan Brand和Converse歷年來對於籃球的深耕細作，Nike G.T. Cut 4更是全球首發的籃球鞋型號，吸引不少籃球愛好者的眼球。

Nike G.T. Cut 4在進博會首度亮相。

籃球展區，融合了三大品牌Nike、Jordan Brand和Converse歷年來對於籃球的深耕細作。（公關提供）