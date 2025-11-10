專訪Nike首席科學副總裁Matt Nurse　帶領運動市場「腦洞大開」

出發中國國際進口博覽會（CIIE）前，從網上看到Nike最新研發的Nike Mind和Air Milano，十分好奇兩項創新科技是怎樣的葫蘆賣什麼的藥，早前終在CIIE一睹真身，更有機會率先試穿。

事實上，Nike Mind是Nike在今年CIIE其中一個最受歡迎的展區，Mind 001拖鞋和Mind 002運動鞋成為多家傳媒及參與者的焦點。這項隨時改變運動科技未來的產品，概念是這樣的：鞋底共有22個泡棉節點（nodes），依據腳掌的神經區域而分佈，透過刺激神經而激活大腦關乎專注與放鬆的α波活動，幫助運動員在比賽前進入「心流準備狀態」，有助賽前專注、賽後放鬆。由於22個節點是獨立且多向運作，Mind 001和Mind 002均能因應不同地面和路況而傳導地面觸感。

專業詞彙聽起來難免像火星文，有幸在今次旅程與首席科學副總裁Matt Nurse對談，聽他講解Nike Mind的前世今生和市場定位，以及Nike對於運動用品科研領域的前瞻。



Matt Nurse說：「我們賣的不是科學，只有將科學變成真正的產品，並落入運動員手中，這才是『革新』。」（李思詠攝）

Nike Mind由Nike運動研究實驗室（NSRL）旗下的心智科學部主導，將運動科研由肌肉反應、關節運動和氧氣供應帶到神經科學領域。將「身體」的定義由軀幹連結到大腦，在運動用品市場裏，是名副其實的「腦洞大開」。

問：將運動科研開拓到神經科學的領域，為什麼有這個念頭？

答：我們一直重視感官回饋（sensory feedback）。例如當改變一雙跑鞋的緩震程度，我們會量度壓力，但壓力改變了，感官回饋亦有不同，甚至是一些不好的感覺，例如痛楚、煩躁，有沒有方法令這些感覺變成幫助你進入比賽狀態的感覺呢？

NSRL的感官科學部門已經成立多年，只是我們一直在尋找有效方法了解和量化感官回饋，當中有成功、有失敗，研發的本質就是這樣。

問：神經科學非常專業，聽起來只為精英運動員而設，普通人應如何理解？

答：每人都有感官，但大腦如何接收並詮釋這些感覺？相信你也試過嗅到某種味道，然後喚起某些回憶。這是一個有無窮可能性的領域，因為感官就像立體聲系統，有的你想關掉、有的你想推高，沒有一種感官是獨立運作的。

於是，我們思考如何了解並運用感官，透過感官幫助你達到目標，有人可能想跑得更快，有人可能想睡得更好，甚至是你（意指記者）做訪問前想紓緩緊張的感覺，這是所有人都適用的。

Mind 001拖鞋。（公關提供）

Mind 002運動鞋。（公關提供）

Nike Mind展區在CIIE大受歡迎。（公關提供）

Mind 001和Mind 002作為Nike心智科學部門的「地標」產品，Matt Nurse表示，經歷無數失敗和試驗，對產品表現充滿信心。Nike在CIIE亦不吝展示兩件新品的演變，最初是襪子模樣，有超過三十個節點，十年的進化過程圍繞如何配合腳掌的結構，將觸地的感覺傳導到大腦並將感官回饋量化，當中節點的形狀、數量和分佈，以至節點及鞋子其他部份的結構、用料和密度，科研團隊不斷透過電腦模擬，然後與運動員透過IRL（In Real Life）技術進行腦電圖（EEG）測試。

能夠變成今天的Mind 001和Mind 002並推出市場，關鍵是Nike找到方法簡化中底的生產工序，由41個步驟變成兩個步驟。Matt Nurse特別提到連結中底與鞋面（Upper）之間的那塊薄薄一層的布子（Strobel）。如果Strobel太硬，踩地時腳掌無法感受節點接觸腳掌，所以團隊要研發一種特別物料，既防水又能向四邊拉扯伸展，不能太厚亦不能太薄，並軟硬適中，以配合22個節點的多向運作。

對於有着泡棉節點的鞋底十分好奇，忍不住按壓，感覺有點像打機的Joystick，每點都可以多方向郁動，感覺是實淨但靈活的。穿著襪子試著Mind 001，起初沒有太大感覺，過了大約5分鐘，腳掌感受到節點受壓凸起，由於沒有儀器量度，我不知道大腦α波活動有否增加，但的確有一種舒暢的感覺由腳掌傳來。

Mind 001和Mind 002經歷十年研發。（公關提供）

Mind 001和002的進化過程圍繞如何配合腳掌的結構，將觸地的感覺傳導到大腦並將感官回饋量化。科研團隊透過電腦模擬，與運動員透過IRL（In Real Life）技術進行腦電圖（EEG）測試。（公關提供）

問：兩項Nike Mind都以刺激腳掌神經為意念，跟傳統的足底按摩有什麼分別？

答：足底按摩或一些足底按摩涼鞋，都能刺激腳掌的神經，但只是改變鞋墊形狀來按壓你的足底，卻沒有因應不同的地面和路況來傳遞訊息給身體。人類的感官天生就會因應不同的環境和動作而與世界互動，為身體尋找資訊，再學習如何正確運用這些資訊，所以我們重視Mind 001和002如何傳導不同地面的觸感，這是我們與足底按摩的最大分別。

問：你不斷強調感官，這是否意味着，對於肌肉反應、關節活動和帶氧系統的研究，已經到了極限？

答：當然不是，我舉個例，女子足球員的膝蓋前十字韌帶傷患是男子足球員的五倍，這些問題仍要研究，生物力學、物理治療和產品設計，都能幫助運動員。只是我們的科研對「身體」的理解不同了，以前說「身體」，大多是由頸到腳趾，現在是真正的由頭到腳，必須包含腦袋、心智。

問：那麼NSRL的發展方向是否已由生物力學轉至神經科學？你在之前的訪問說過，Mind 001和002只是第一頁，那麼第二、第三、第四頁將是什麼？

答：NSRL兩方面都會發展，但在心智方面的研發一定比之前更多。打個比喻，軀體是一輛汽車，腦袋就是司機，過去我們對於司機一環未有足夠認知，但同時不能只有好司機而沒有車子吧？

至於Nike Mind的未來，我們從不透露還未面世的研發，但我可以告訴大家，感官主宰人類所有現實經驗（our entire experience in our world is defined by the ability of our senses）。感官不只在足底，而是全身，Nike未來一定在這個「舞台」好好發揮。

網球前「一姐」李娜親身體驗Matt Nurse講解Mind 001和002的原理。（李思詠攝）

關於神經科學和感官回饋的產品會否將運動科研拓展到新一頁，Matt Nurse當然充滿信心，「Nike在過去五十年研發了很多專注於身體的產品，神經科學的潛力至少與生物力學一樣巨大」。不能否認的是，由1970年代面世的AIR到近年的Flyknit和顛覆競賽跑鞋世界的Vaporfly 4%，Nike過去在運動用品市場上的確處於領先位置。然而在Vaporfly 4%於2017年面世之後，似乎一直到了今天，Nike才有革命性研發上市；即使擴大到整個市場，各大品牌致力提升產品質素，但能夠突破「從無到有」的框框，將用家帶到全新領域，Nike Mind肯定是近年的標誌產品。

問：Vaporfly 4%將碳板帶進跑鞋世界，徹底改變了跑鞋市場，但距離第一代Vaporfly 4%已經八年了，運動用品革新近年是否到了樽頸？

答：我也聽過類似的說法，但不是這樣的。Vaporfly 4%的確非常成功，我們也一直有新產品，譬如Alphafly 3，之後也因應洛杉磯奧運有新品上市。

在Vaporfly 4%面世之後，各個品牌都推出同類產品，超過200份科研論文研究當中的科技，我想說的不只是Nike帶領了整個行業，更是每名運動員都能從中受惠，這是最重要的事。

問：要保持運科技研發的龍頭位置，你們未來會側重研發單一革命性產品，還是一個提供服務的平台，讓其他人難以複製？

答：複製是無可避免的，我們的工作就是要向前望，創造我們的未來。談及單一產品還是服務平台的取捨，嗯……就是全都要。我們不只提供好的產品，更要令顧客成為一個好的運動員。Nike的哲學是，「只要你有身體，你就是運動員」（If you have a body, you are an athlete），無論你想爭取獎牌，還是純粹保持運動，對我們來說你們都是運動員，我們希望所有運動員都能因為科技的進步而受惠。

問：你從事運動科技研發多年，「革新」（Innovation）對你來說是什麼？

答：最大樂趣來源不是科學，因為我們賣的不是科學，只有將科學變成真正的產品，並落入運動員手中，這才是「革新」。

在我來說，對的科技配合對的設計，遇到對的運動員，構成對的故事，看到運動員拿起產品反覆細看，然後說對了產品功能，他們相信了，這是一個創造信念的過程。當我們創造信念，我們就贏了。

Nike在今年CIIE展現以運動員為中心的品牌核心價值，難得的不只是品牌將Nike Mind和Air Milano從總部帶來CIIE，更有Matt Nurse親自來華，接受多個傳媒訪問，包括與筆者超過20分鐘的對談，解構Nike Mind的意念和用途，將艱澀的科學理論解構成普羅大眾都能明白的原理。坦白說，出發CIIE前，對於外型奇特的Mind 001和002，的確帶着疑問，一雙鞋子真的這麼神奇，能夠幫助運動員放鬆和專注？還是只是噱頭？

市場要消化一款「從無到有」的產品，無疑需要時間，但Nike在執行長兼總裁Elliot Hill上任一周年時發布四項重大研發，足以說明品牌在創意和革新的路上沒有停步，透過各種產品研發為運動員服務，啟發世界前行。從接近五十周年的AIR到近十年大行其道的碳板，Nike今次突破結構幾何和生物力學的範疇，走進神經科學領域，唯獨一點可惜的是，是次旅程無法長時間試穿Mind 001，未有足夠時間深入了解自己的腳掌壓力分佈與大腦和感官的關係。不過，這的確是一雙穿起來令人感覺愉悅的鞋子——「我們賣的不是科學，而是大家穿Nike鞋，因為款式漂亮，更因為能夠從鞋子的功能受惠」——在Matt Nurse眼中，科研並非曲高和寡，這正是值得市場期待Nike Mind的原因。