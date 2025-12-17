和記港口深耕中東逾廿載　插旗7碼頭　靠本地化與科技穩步擴張

本港近年積極開拓中東市場，為求成事，政府民間集思廣益自然少不免。云云港企中，有一些已深耕中東多年，例如長和﹙0001﹚旗下和記港口開拓當地市場逾20個年頭，至今建立起7個碼頭業務。



掌舵該區域業務的是一名香港人蔡榮傑，現為和記港口執董、中東及非洲董事總經理。他接受訪問時稱，集團在該區累計投資高達16億美元，員工近萬名，去年中東地區貨櫃吞吐量達344萬標準箱。亮麗數字背後，蔡榮傑續訴說集團在中東的布局。



和記港口執行董事、中東及非洲董事總經理蔡榮傑。（梁鵬威攝）

進軍中東採「本地化」策略

和記港口進軍中東逾20年，發展迅速，由最初只有兩、三個碼頭拓展至如今的七個碼頭，分布阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋及伊拉克，靠的是什麼？

蔡榮傑的答案是人。他坦言，在中東營商最大挑戰在於適應當地的宗教、文化、氣候與生活差異。因此，集團極力推行「本地化」策略，每進入一個國家，便組建本地團隊，「他們對業務發展至關重要，也能幫助我們更快獲得當地信任。」

中東局勢多變，「本地化」策略可以提升決策效率。蔡榮傑憶述道，集團兩年前在伊拉克曾營運一個小型碼頭，其後因地震及經營環境惡化而決定停運，未來更可能會全面退出。他形容，這是艱難決定，強調集團始終與當地政府保持緊密溝通，以妥善處理後續事宜，「正如我哋主席Victor（李澤鉅）所言『我哋嘅員工係最重要的 』。」

遙距操作系統 切合當地文化

面對中東地緣政治局勢持續緊張，蔡榮傑表示相關風險一直存在，集團會密切關注，但這不會阻礙整體發展步伐。事實上，為提升競爭力，集團積極推動自動化，將操作系統由nGEN升級為更先進的Veronica碼頭營運系統，藉此實現遙距操作，提升效率、節省成本並改善工作環境。

蔡榮傑特別指出，中東員工因宗教習慣需在工作期間暫停祈禱，遙距操作系統可為此靈活調配，節省20%至30%的工作時間，在尊重文化的同時維持營運效率。

一貫作風「準備好自己」

據長和年報，港口及相關服務此部門今年上半年收益235.97億港元，按年上升9%，主要由鹽田港口、上海港口與亞洲及中東貨櫃碼頭之吞吐量上升4%，來自墨西哥及歐洲港口之倉儲收入急增27%，以及一航運業務聯營公司表現理想帶動。

在投資決策上，蔡榮傑表示，憑藉和黃集團在國際上的聲譽與地位，集團常獲邀參與新項目招標，但管理層會綜合考量回報與機遇，並配合各地政府的發展方向，以作出決定，「管理層作風親力親為，尤其注重與政府溝通。」

他透露旗下碼頭回報率每年不盡相同，近兩年以中美及南美地區的表現較為突出。據長和年報，中東貨櫃碼頭今年上半年吞吐量上升4%。蔡榮傑稱，看好中東市場潛力，認為未來五至十年發展將穩步上升。

被問及「一帶一路」倡議以及積極推動中東市場是否帶來利好，他指出集團在中東扎根已逾二十年，布局早於該政策推出前，因此政策並非加大投資的最大主因，還要考慮回報率等其他因素，能達致真正的合作機會才方是關鍵，「我們一貫作風是準備好自己，等待機遇。」