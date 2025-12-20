罕出山推新基金　碼實兩大重磅股　黃國英教路4大投資方向｜專訪

時至歲暮，港股走弱至不足26000點，一眾大行提前開聲，談及明年預測，紛紛劍指30000點樓上。知名基金經理黃國英，主要管理面向機構投資者的對沖基金已有多年，其於今年10月港股高位時，罕「再出山」擔任新基金顧問，令散戶亦可參與，入場費只1萬元。



除卻解畫新動向原因，黃國英亦明言，港股時下缺乏「韓股moment」，即諸如三星、SK海力士這樣的大權重龍頭股份，盈利可見度顯著提升。不過較之於美股，港股的風險更可控，仍是推薦散戶擺多資金於港股，並教路四大投資主題。



旗下對沖基金年內回報近四成 港股大麥娛樂賺最多

回顧今年投資表現，黃國英表示，其自身的對沖基金而言，目前管理規模約1.6億美元，即折合約12億港元，年初至今的回報雖有回吐，但仍近40%。持倉中美股超過50%，港股就超過30%，另有A股、日股等特殊股份用於短線交易，例如兆益創新（滬：603986）。

單計港股，黃國英透露今年賺得最多的股份，曾經是大麥娛樂（1060），一度近乎錄得倍升，但是大幅減持的時候，升幅已經縮至約30%，「其實是賺少好多」。不過計及金額，其持有約5000、6000萬元，30%的升幅即相當於有超過1500萬元的收益，亦算可觀。

黃國英今年十月，聯合光大推出新基金，持倉策略谷中長線投資。（葉志明攝）

十月港股高位推新基金屬巧合 持中長線策略

黃國英今年10月再有新動作，聯合光大推出光大英明之選環球股票基金，入場費不過萬元，散戶亦可參與。屆時港股正值27000點的高位，坊間多有猜測，或是對後市點數非常樂觀。

黃國英就直言，希望推出散戶可入場的產品構思已久，目前論及資產管理，市場多提及的是家族辦公室及ETF，但本港主動型的ETF產品亦未算豐富，因此新基金或可與主動型ETF對標。 至於時機選擇，只是出於行政原因，順其自然推出的巧合。且新基金的投資是從中長線出發，因此交易頻率較低，只需「坐定定」等待增長，其主要是作為投資顧問。

其新基金的股份中，港、美股持倉佔比相若，均超過四成。港股就以騰訊（0700）與港交所（0388）佔比較大，單隻持倉比例均約為5%。不過也正因如此，近兩個月大市回調，此兩隻股份跌勢洶洶，累新基金表現走弱，一度曾挫8%，目前跌幅縮窄至約2%。

黃國英則坦稱，點數的參考意義有限，看似市場可期待的升幅顯著，可對於多數人的操作而言，只是很努力地做一些5%到10%的戰鬥。（資料圖片）

恒指兩次高位科指差一成 指港股缺乏「韓股moment」

而對於大市明年整體的展望，黃國英則坦稱，點數的參考意義有限，看似市場可期待的升幅顯著，可對於多數人的操作而言，只是很努力地做一些5%到10%的戰鬥，例如贏幾個百分比就離場，輸一成就斬倉，幾番出入之後，其實賺不到錢。

「尤其我哋同客戶都比較多溝通，可以感覺到佢哋在呢個市場裡面，可以話係戰戰兢兢」，其舉例稱，例如恒指在10月初和11月中旬都曾升穿27000點，但若對比科指，其實後者較前者已經有約一成的跌幅。10月初科指曾高見6700點，但至11月中旬時，科指只約5900點左右，看似大市的點數達陣，但市場的情緒是截然不同的。

黃國英表示，港股現在缺乏的是「韓股moment」，韓國股市早先與港股類似，都是以平著稱，但今年突然爆升七成，相當大的原因，就是龍頭三星、SK海力士，其產品記憶體受惠於AI供應鏈的需求，成功加到價，足以讓市場見到未來兩至三年的盈利能見度。

但對比港股，阿里（9988）、騰訊（0700）等重磅股份，還未能實現這樣的跨越，因此投資者總是低位買，高位就離場，無人長揸，因此升勢的動能或就有限。

黃國英表示，港股現在缺乏的是「韓股moment」。（資料圖片）

規避內捲擔憂 首選資源股可揀紫金

話雖如此，黃國英仍認為港股有得升，首先其就力挺資源股，例如紫金礦業（2899）。他直言時下港股仍較多是內地公司，其存在一個惡性循環，便是市場擔憂內捲，例如機械人是很好的產業，但是產品問世的一刻，大家都擔心東西便宜，賺不到錢，但資源價格一般不會受內捲負面影響。

此外，無論貴金屬、基本金屬乃至石油，需求量總是存在，尤其是配合AI的需求推動，以及美元走弱，環球債務有氾濫風險，相信貴金屬的故事仍然會講下去。

黃國英力挺資源股，貴金屬、基本金屬乃至石油，需求量總是存在。﹙資料圖片﹚

科網供應鏈宜選禾賽 旅遊概念股值博

其次，相較於ATMX等龍頭股份，他就更睇好科技供應鏈，例如激光雷達股份禾賽（2525）。他表示，正如上述對於港股的評價，阿里騰訊缺乏長達兩至三年的盈利能見度。反而小米（1810）因管理層回購等利好，增長動力更足。此外，美團（2690）因投資宇樹機械人，亦有望迎來爆發。

再次，內地官方近來屢有強調提振消費的決心，黃國英就對於內地通縮情況未算樂觀，不過其新基金最近亦建倉毛戈平（1318），看好與體驗相關的股份，亦包括旅遊體驗等。

他稍作解釋稱，市場對於平台經濟股的競爭，始終心存鼓勵，尤其是抖音更在一旁虎視眈眈，因此並不推薦諸如攜程（9961）、同程（0780）等平台股。反而其看好華住（1179）、國航（0753）等直接受惠於客流上升的股份，且二者已經為同業佼佼者。

黃國英認為本港樓市最壞時機已過，「與其揸現金，不如拿新鴻基（0016）」。（資料圖片）

料本港樓市見底 撐持現金不如揸新鴻基

從資金配置上，儘管其自身的對沖基金，美股倉位更重，但對於一般的個人投資者，他則反而建議五成用於港股、四成美股，最後一成轉為現金或貴金屬等其他投資。

他解釋稱，對比美股的巨幅震盪，動輒兩三成的跌幅，「港股衰起來，我想都是跌百分之十幾，更何況有中移動﹙0941﹚、建行﹙0939﹚，downside就再低啲」，因此不妨擺更多資金在港股求穩。其表示高息股策略仍有運行，尤其是內地保險資金追捧的股份，料升勢未完。

至於揸現金的比例，他則認為可視乎個人風險承受能力，其本人就認為「與其揸現金，不如拿新鴻基（0016）」，撐即便不是V型反彈，也相信本港樓市已經見底，且適逢減息週期利好。他表示，並非期待地產股大升，只是對比現金，不如拼一下有機會升一成的資產。另外，早先始終提及將REITs納入港股通，相信好事將近。

不過他續提醒，廣義的地產股除卻開發商，另有部分收租股，例如領展（0823）其就未算看好，畢竟淘寶、拼多多來勢洶洶，對於本地的民生類收租股存壓力。但相較之下，承接上文對旅遊股份的偏好，其就認為希慎（0014）等旅遊區的股份，反而可以受惠。