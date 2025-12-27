買呢隻股狂賺十球美金　黃國英逐隻拆「七雄」　另薦3美股｜專訪

自ChatGPT橫空出世，引爆美股狂潮，至近來AI泡沫論爭議聲四起，美股龍頭科網股份始終備受投資者矚目。知名基金經理黃國英，管理僅面向機構投資者的對沖基金已有多年，其於今年10月，罕再出山擔任新基金顧問，萬元即可入場，便於散戶參與。



據其透露，無論其自身對沖基金，還是作為顧問新參與設計的基金，最重倉股份均為Google母企Alphabet（美：GOOGL），近月漲勢驚艷。黃國英更逐隻拆解，美股「科技七雄」明年的投資前景，另推薦三隻心水愛股。



美股Robinhood今年賺最多 約十球美金

先看今年的投資表現，黃國英表示，就其自身的對沖基金而言，目前管理規模約1.6億美元，折合約12億港元，年初至今的回報雖有回吐，仍接近40%。倉位中，美股佔據超過50%，港股就超過30%。

若論美股賺得最多的股份，黃國英表示一定是美國的互聯網券商公司Robinhood（美：HOOD），笑稱是在「4月關稅亂到七彩的時候買最多」。因為當時關稅危機四起，環球做生意的人都陷入恐慌，因此其對沖基金及時出手，由接近滿倉的狀態，兩天之內就減持至只剩兩至三成，轉持大量現金。

因為其對於該股信心較大，故而早先落入較大的注碼，希望高位沽出一點後，留下的才是原本想要持有的股數。而Robinhood也確實不負期望，黃國英直言是「贏得好多，差唔多有十球美金」，即折合約7800萬港元。

而問及最為「中伏」的投資，他則表示難以計及哪隻虧損最大，因為其重倉的股份往往跌幅有限，但有許多較細的股份，容易集合一堆小失誤，成為大的失誤。如若從近兩月的表現看，則騰訊（0700）的回吐影響較大，其與業績公佈後加倉，無奈騰訊股價漸見疲弱。但若視乎全年，早先又曾贏過，因此也未算虧蝕。

對沖、長線均最重倉Google 看淡OpenAI陣營

談及黃國英作為顧問，協助創立的新基金，則屬交易頻次較少的長線投資，目前單隻佔比最重的就包括Google母企Alphabet（美：GOOGL）、芯片龍頭英偉達Nvidia（美：NVDA）、騰訊及港交所（0388）。

縱使市場對於AI泡沫的討論聲不絕於耳，黃國英仍然選擇兩隻「Mag 7」打頭陣，若在當中論英雄，黃國英仍首選Google，形容其為「家居必備」，因為「股神」巴菲特旗下投資機構巴郡Berkshire Hathaway（美：BRK.A/BRK.B）早先大手掃貨，都是非常強有力的背書。

與之對比，黃國英對Google的競爭勁敵OpenAI系股份，都未算看好。其解釋稱，ChatGPT近來似乎開始走B2B的玩法，所以在B2C領域，反而Google有望鞏固其領先地位，相信模型優勢巨大。故而其對OpenAI系較為看淡的股份，就包括微軟Microsoft（美：MSFT）、甲骨文Oracle（美：ORCL）、AMD（美：AMD）乃至近期與其達成合作關係的迪士尼Disney（美：DIS）。

他直言，OpenAI是危險的，其「綁架」一系列公司在一起，雖然有部分主權基金可能可以幫到，但還是極具賭博性。但對於AI的總體發展，其相信軍備競賽的角力還會繼續，「唔會邊一方打贏，就執包袱走，仲有得玩」，只是投資者的持倉需留意「打散一些」，將資金多分散至體驗及服務型公司。

黃國英認為，AI軍備競賽的角力還會繼續，但持倉需留意「打散一些」。（葉志明攝）

Nvidia、Amazon可持有 Tesla堪對標比特幣屬「信仰資產」

除卻OpenAI與Google兩大派系的競爭，黃國英繼續盤點七雄中的其他表現。較為看好的就包括英偉達Nvidia（美：NVDA），雖然不會過分看牛，許多亦覺得其估值過高，但相信也不會表現過差，投資組合中還是宜於持有。另外，亞馬遜Amazon（美：AMZN）因市場的預期較低，亦都可以搏下。

較為中性的就包括蘋果Apple（美：AAPL）早先也炒過一轉，但最近已沽出不少，其認為蘋果依賴使用者紅利，和客戶建立關係，其實未算穩妥。而Facebook母企META（美：META）亦處境尷尬，不會睇得太衰，但也沒有太積極的催化劑。

最後對於特斯拉Tesla（美：TSLA），早已超越其本身的電動車業務範疇，黃國英直言好難估，其股價完全依靠市場的感覺，可謂是「信仰資產」。

他甚至將Tesla與比特幣相提並論，解釋稱所謂信仰資產，就是大家迷信其會上升，不過若對比比特幣，他就坦言「如果話信仰資產，我寧願搏Tesla，我覺得Tesla升到800美元的機會，大過比特幣升到20萬，雖然都不容易」。此外，其對比特幣的看法就是不會看淡，但大升的時候也只會鼓掌叫好，而不會入局去買。

黃國英形容Tesla為信仰資產，「我寧願搏Tesla，我覺得Tesla升到800美元的機會，大過比特幣升到20萬，雖然都不容易」。（資料圖片）

核電概念值博 讚瑞幸咖啡「神奇」

至於美股的個股推薦，除卻最「正路」的Google，黃國英亦認為核電概念值博，Cameco（美：CCJ）就為好選擇，只是目前板塊整體股價均處高位。此外，其亦看好一隻Fintech股份SoFi（美：SOFI），認為有望被納入標普500指數。

值得一提的是，黃國英亦看好在美上市的中概股瑞幸咖啡Luckin coffee（美：LKNCY）。除卻內地近期屢強調提振內需，其認為瑞幸出海成功的機會亦大。他續指，公司另有「神奇」之處，「國內嗰度捲到瞓低，佢都唔死，佢仲可以sustain（維持）到」，且因其在美上市，如若有機會日後重歸港股主板，相信會成為重大利好，值得一搏。