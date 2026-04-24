蘋果新CEO John Ternus致命弱點　打敗所有軟體天才的硬件偏執狂

庫克（Tim Cook）的時代進入倒數。2026 年 4 月 20 日，蘋果公司拋出震撼彈，宣佈掌舵 15 年的 Tim Cook 將於同年 9 月 1 日正式卸下執行長一職，轉任董事會執行主席。接過這家市值達 4 兆美元科技巨獸權杖的，是多數業外人士感到陌生的名字——蘋果硬體工程高級副總裁特努斯（John Ternus）。

沒有喬布斯（Steve Jobs）的狂熱現實扭曲力場。也沒有 Tim Cook 供應鏈大師的冷靜算計光環。John Ternus 是一位不折不扣的機械工程師。

51 歲的他，接手的是一家處於歷史十字路口的企業：iPhone 銷量依舊龐大但增長見頂，AI 領域遭到微軟與 Meta 步步進逼，造車夢碎，混合實境（MR）設備 Vision Pro 仍在尋找大眾市場的突破口。蘋果為何在軟體與演算法定義未來的關鍵節點，選擇一位「造硬體的人」？

John Ternus能帶領Apple突破AI大落後困局嗎？（香港01製圖）

蘋果新任CEO John Ternus 是誰？硬體工程師的掌權之路

John Ternus 絕非空降部隊。他自 2001 年就加入蘋果的產品設計團隊，那是初代 iPod 才剛問世的年代。

攤開他的履歷，Ternus 擁有賓州大學（University of Pennsylvania）機械工程學士學位。極少人知道，他在大學時期是一名頂尖的競技游泳選手，曾在一場大學賽事中拿下 50 公尺自由式與 200 公尺個人混合式的雙料冠軍。體育競技帶給他的紀律性，深深烙印在他日後的工程管理風格中。

畢業後，他曾在當時默默無聞的 Virtual Research Systems 工作了將近四年，鑽研虛擬實境（VR）硬體。這段早年經歷，後來直接反哺了蘋果 Vision Pro 的底層架構設計。

在蘋果內部，Ternus 被視為極度注重細節的「死磕派」。早年參與產品開發時，他曾為了一顆螺絲上的凹槽數量與供應商爭論不休。即使那是一個終端用戶這輩子都不會拆開來看見的內部零件，他依然堅持必須完全符合蘋果的精度規格。

2013 年，他升任硬體工程副總裁；2021 年正式進入蘋果核心決策圈，接替 Dan Riccio 成為硬體工程高級副總裁。從幕後走向台前，他的晉升軌跡精準對應了蘋果過去十年硬體爆發的黃金期。

帶領 iPad 與 iPhone 17 突圍，John Ternus 打造過哪些神級產品？

如果說強大的軟體生態是蘋果的護城河，那 Ternus 就是親手建造城牆的總工程師。

在他的主導下，蘋果完成了一次被業界視為「不可能的任務」的技術遷徙——Mac 產品線全面棄用 Intel 晶片，轉向自研的 Apple Silicon（M系列晶片）。這場架構革命不僅徹底解決了 Mac 筆記型電腦長年以來的散熱與續航痛點，更讓 Mac 的全球市佔率與營收在過去五年內屢創新高。

他的戰績涵蓋了幾乎所有蘋果的核心搖錢樹。從歷代 iPad 的輕薄化設計、主導 AirPods 的硬體聲學架構，到近期大獲成功的 iPhone 17 系列與主打極致輕薄的 iPhone Air 產品線，背後的硬體開發與良率攻堅，全由他的團隊一手包辦。今年春季引爆話題的平價筆電 MacBook Neo，也是他為了進一步擴大 Mac 影響力而力推的傑作。

蘋果前高管們對他的評價高度一致：一個能夠把科幻概念，轉化為生產線上百萬台實體產品的執行者。

擊敗熱門人選？為何是 John Ternus 接班？

在宣佈 Ternus 接班前，外界曾有過多種猜測。負責軟體工程的明星高管 Craig Federighi 擁有極高的粉絲人氣；而營運長 Jeff Williams 一直被視為「小號 Tim Cook」，是接棒呼聲最高的人選。

然而，Jeff Williams 於 2025 年 7 月離職，提前退出了這場繼承之戰。

年齡，是蘋果董事會考量的一個現實因素。Ternus 今年 51 歲。巧合的是，2011 年 Tim Cook 接替賈伯斯時，正好也是 51 歲。選擇 Ternus，意味著蘋果管理層期望一個至少能穩定掌舵十年以上的年輕領導者，而非一個過渡期的看守內閣。

更深層次的原因，在於他的「人和」。在矽谷，天才往往伴隨著自負與刺蝟般的性格，但 Ternus 以溫和、條理分明著稱。他視 Cook 為導師，行事風格與 Cook 高度同頻。這項由董事會一致通過的任命案，顯示出華爾街與蘋果內部最渴求的東西：穩定的延續性。

約翰·特努斯曾經在2025年秋季發布會上介紹全新極薄設計的 iPhone Air，該產品被視為他接班前的重大考驗。（香港01製圖）

AI 時代為何選「造硬體的」當家？蘋果的底層邏輯

這是外界最大的質疑。2026 年的科技巨頭戰場，硝煙全數彌漫在大語言模型（LLM）與生成式 AI 上。微軟與 OpenAI 深度綁定，Alphabet 狂推 Gemini 迭代，Meta 開源 Llama 搶佔生態圈。

相對而言，蘋果的 AI 投資規模遠不及對手，原本預計全面升級的「AI版 Siri」更因技術挑戰延遲至 2026 年底甚至更晚。在這種「軟體焦慮」下，讓硬體主管當家，是一招險棋，還是深思熟慮的佈局？

答案藏在蘋果一貫的產品哲學中。

Ternus 曾在一次科技媒體的專訪中透漏他的核心理念：「蘋果從來不是為了『推出一項技術』而發佈產品，我們是利用技術來打造更好的產品。」

未來的 AI 競爭，正在從雲端運算走向「端側運算」（On-device AI）。要在手機和輕薄筆電上流暢運行幾百億參數的大模型，且不讓設備發燙到無法握持，這不再單純是演算法的問題，而是極限散熱、晶片能耗比、記憶體封裝的硬體物理學問題。

蘋果的盤算很清晰：既然在雲端大模型上起步較晚，那就利用極致的硬體控制力，將 AI 深度植入晶片與設備神經網絡引擎中。Ternus 懂晶片、懂硬體邊界，他能確保蘋果未來的設備，擁有運行最強端側 AI 的硬體底座。配合新升任首席硬體官（Chief Hardware Officer）的晶片架構大師 Johny Srouji，這是一套以硬體包抄軟體的陣型。

Apple CEO 繼任者John Ternus.約翰·特努斯，曾經在2025年秋季發布會上介紹全新極薄設計的 iPhone Air，該產品被視為他接班前的重大考驗。（Apple）

迎擊 4萬億美元市值壓力，Ternus 的致命缺點與風險

光鮮的履歷無法掩蓋隱憂。Ternus 的上位，伴隨著蘋果巨大的系統性風險。

首先是公眾魅力與市場溝通能力。Ternus 長期保持低調，幾乎不接受深度專訪，僅在精心排練的蘋果發佈會上露面。他缺乏科技巨頭 CEO 所需的「造夢能力」。在投資者信心動搖時，他能否像馬斯克或黃仁勳那樣，用隻言片語穩住大盤？目前仍是未知數。

其次，他身上流淌著純粹的工程血液，缺乏軟體服務與互聯網產品的基因。蘋果現在高達四分之一的利潤來自服務收入（Apple Music, iCloud, App Store 等）。一個從不寫代碼、專注於機械與電路板的人，能否敏銳察覺軟體訂閱經濟的下一個風口？

圖為將在2026年9月1日正式接替庫克（Tim Cook）成為下任蘋果公司行政總裁的特努斯（John Ternus）。（Apple網頁截圖）

最大的危機，在於「下一個顛覆性產品」的缺席

摩根大通分析師 Chatterjee 曾一針見血地指出：Cook 憑藉紀律嚴明的營運，證明了一家公司可以非常有價值；但他並未帶來像 iPhone 那樣重塑蘋果未來二十年競爭格局的「階躍式創新」（step-change innovation）。

Ternus 接過來的，就是這個尚未解開的死結。Vision Pro 叫好不叫座，Apple Car 計畫已經終止。他不能只做一個優化產品良率的執行者，他必須在硬體領域再次發明「輪子」。

15 年前，Tim Cook 接手蘋果時，那家公司的市值約為 3500 億美元。外界給 Cook 的評語是「祝你好運」。

2026 年的今天，John Ternus 踏入蘋果總部頂樓的辦公室。這一次，擺在他面前的，是 4 兆美元的估值，以及背後無數雙盯著蘋果是否會在 AI 巨浪中沉沒的眼睛。