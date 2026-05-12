解碼RWA三大「顛覆」勝利證券呂志樂︰進入「分鐘級」收息時代

近年Real World Asset﹙RWA，「現實世界資產」﹚成為投資熱話。勝利證券 RWA 業務副總監呂志樂表示，RWA 是指將資產「代幣化」，令其可以在互聯網上進行交易，「它﹙RWA﹚不是加密貨幣，而是有實際的資產做支撐。」以投資者認識較多的美元穩定幣為例，其本身就是RWA，底層資產是美元這個傳統法幣，透過代幣化在區塊鏈上面進行流轉。



萬物都可以「RWA化」

呂志樂認為，RWA擁有不少優勢，將來會成為一個大趨勢。他以買樓為例，現時首期動輒數百萬元，手續繁瑣，套現又要整個單位賣出，而RWA正正解決這些痛點，「透過區塊鏈這個新的工具，令到我們可以用一個相對低的投資門檻入場，提高交易的流動性！」

他認為，RWA為投資界帶來三大「顛覆」︰一是，真正做到「一手交錢，一手交貨」的即時結算模式；二是，可以做到每日派息，而其實理論上，更可做到每分鐘派息；三是，做到一個「7乘24」的交易時間。

另一邊廂，呂志樂認為，理論上萬物都可以「RWA化」，但關鍵是底層資產有沒有價值、是否「有價有市」。與此同時，在一些傳統投資工具中，以往較難做到高流動性，又或者入場門檻較高的一些產品，例如私募股權基金、包括IP、知識版權等的無形資產，透過RWA「代幣化」，也可以令一般的投資者都有機會接觸到。

呂志樂以EV新能源車為例，近年在國內外都有很多這些新興的公司，或者叫做前沿科技的公司，多數面向創投基金VC或者私募股權基金做融資，主因是投資額隨時逾千萬元起跳，且資金鎖死時間較長，散戶難以企及，但有了RWA這工具後，門檻頓時減低，「不需要好像以往那樣，要幾百萬至逾千萬元的入場費，而是可以用一個相對低廉的投資金額去享受這些最具爆發性的資產增值期。」

需了解底層資產是什麼

RWA操作方面，其會將底層資產放入一些信託，又或者透過一些特殊目的公司﹙SPV﹚從而去令這些獨立的資產可以透過代幣化，讓投資者享受這些資產帶來的收益權和分紅權。

呂志樂認為，在目前這個嚴格監管框架下面，安全的RWA必須做到金融界裡面常說的資產隔離和破產隔離，即是說當一個收益權被代幣化後，底層資產通常會被放入一個獨立的SPV或者一個信託裡面，投資者買了這些RWA代幣是完全屬於客戶一個獨立資產，亦不會和發行方或者券商的營運資金混在一起，「 所以就算退一萬步說，發行公司或者這個平台真是倒閉了，清盤人或者債主都沒有權去動用或者凍結客戶的，這些RWA資產所以法律上投資者仍然是實質擁有。」

在揀選投資RWA時，呂志樂同時提醒，投資者需要了解產品的底層資產是什麼，怎樣賺錢。另一邊廂，投資者亦應了解，RWA產品透過什麼的平台或者法律結構去承載，是否合合規。

呂志樂續指，在現在香港的合規框架底下，專業投資者已經可以透過持牌券商，進行RWA資產的認購，「我們這類券商扮演一個arranger，即是一個統籌安排人，去幫這些資產方或者這些私募基，活化資產價值。同時，對於投資者來說，其實我們的角色就是一個分銷商，以前這些這麼『靚仔』現金流的資產，或者有這麼upside﹙上升潛力﹚的資產門檻會很高，以往都是一些我們所說的機構投資者或者一些超高淨值富豪的特權，但現在透過我們這個mini IPO 的機制，是可以將這些資產化整為零，調低投資門檻。」

（資料由客戶提供）