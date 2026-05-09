芯片股狂歡領韓台股破頂　跟車點快炒?　專家：港股「性價比」高

AI概念連炒數年熱度仍未減，近期半導體股更是勢如劈竹，不單延續美股行情，更因作為大權重股，帶掣韓股、 台股齊齊破頂。韓股因此年內狂飆75%，超越加拿大成為全球第七大股市，揚眉吐氣。



相較之下，港股大市雖表現落後，芯片板塊的相關股份卻也受惠炒高，單日便急升一成。於投資者而言，固然是財富機會，也恐因板塊內部差異過大，反而亂花漸欲迷人眼。專家教路指，長期投資價值，各個地區各有千秋，但若論短期「性價比」之選，仍應看港股。



韓台日股本周齊破頂 SK海力士年內飆1.5倍

視乎外圍市場，韓股自然最是風頭無兩，本周韓國KOSPI指數盤中甚至突破7500點，接連刷新歷史新高，年內累計升幅高達75%，領跑全球主要股票指數。僅計本周漲幅，就足有13.6%，創逾十七年最大周線漲幅。

韓股之所以氣貫如虹，破頂功臣自是兩大記憶體芯片龍頭三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660），三星市值衝破一萬億美元大關，成為繼台積電（美： TSM）之後，第二家達成此里程碑的亞洲上市企業。而SK海力士的漲勢就更為迅猛，年內股價大升1.5倍。

漲幅已然如此，高盛仍高調唱多，認為半導體的週期仍然被低估。高盛報告指，韓股整體估值仍處於相對合理區間，再升韓股目標價至9000點，這已是該行年內第四次上調目標價，相當於韓股較如今的水平(7498點)，仍有兩成的漲幅。

而作為亞洲區內的另一近鄰，台股漲幅亦是靚麗，年初至今已然上升四成，大權重股份台積電（美：TSM）同樣功不可沒。日股方面，隨不似台積電有如此明確的AI大旗，不過伴隨傳聞美伊快將就結束戰爭達成協議的利好，日股亦是創下新高。

韓國海力士 SK Hynix 半導體。（資料圖片）

科企業績佳兼戰事降溫 多隻美芯片股單日升一成

美股方面，同時受惠於戰局降溫和科企財報靚麗，納指標指破頂。AMD（美：AMD）營收利潤及指引均超預期，股價應聲飆升，年內漲幅高近九成。而外電亦傳出消息，蘋果（美：AAPL）已與英特爾（美：INTC）和三星展開初步接洽，為其生產主要處理器芯片，芯片股徹底爆發。

標誌半導體股行情的，費城半導體指數暴漲逾4%，包括英特爾、美光（美：MU）、高通（美：QCQM）、閃迪（美：SNDK）在內的一眾半導體股份，漲幅均超一成。

美股納指、道指，韓、台、日股本周齊破頂。（資料圖片）

陸庭龍：長線宜部署美股龍頭 短線揀港股

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍指出，從長遠看來，仍應屬美股龍頭最具投資價值。僅對比公司市值，Nvidia（美：NVDA）穩居全球第一市值高達5萬億美元，緊隨其後，博通（美：AVGO）同樣以約2萬億美元的市值，位列全球前十。

而對比近期火爆的韓股，他續拆解指出，韓股以三星為例，三星不單是芯片製造商，其本身仍有手機業務，今次炒上部分原因是由於全球的芯片缺口大，因而推動美國龍頭企業的訂單外溢，因此不可解讀為完全的芯片股，若想長遠投資，仍是揀美股龍頭最合適。

相較之下，港股的相關龍頭，雖然市值也水漲船高，惟差距仍不小。陸庭龍表示，除卻技術因素，資金不敢過分追逐港股芯片股的原因，在於擔憂美國的制裁，此類政策的不確定性尤其會阻卻外資的投資意願。其續指，雖然今年因外圍局勢存在不明朗，許多資金轉來香江，但那只是「泊入」（parking）香港觀望，而非對港股產生顯著興趣。

但若論及短期的「性價比」之選，他卻直言不諱指，今年以來港股乃至A股，僅錄得低單位數漲幅，遠遠跑輸，在概念熱炒的當下，反而較接連破頂的外圍股市，更具潛力「追落後」。延續美股的原則，他建議港股也選擇龍頭股份，按照市值「有大食大」。

陸庭龍認為，從長遠看來，仍應屬美股龍頭最具投資價值，短期則宜揀港股。（資料圖片）

郭思治：中芯華虹可隨勢炒 勿盲目撈半新股

香港股票分析師協會副主席郭思治的策略異曲同工，他指出，時下資金熱捧芯片股，一旦大量的資金湧入追捧，最後難免是投機，因此散戶最好在炒賣氣氛起步時即入場，盡早參與問題不大。他直言，「很難說哪一隻最有機會跑出，但策略就是跟著資金炒，資金追哪一隻，我們就跟著買一點點。」

因此他建議投資者可以稍買一些美股龍頭，港股方面就可順勢買中芯國際（0981）及華虹半導體（1347），另外ＸＬ二南方海力士（7709）亦都可跟風炒，惟需審慎控制本金及投入，做好風險管理。

此外，港股方面近來不乏芯片概念半新股，例如兆易創新（3986）、壁仞科技（6082）等，漲勢更為靚麗。郭思治就提醒稱，可以稍作買入，惟這些股份尚未披露年度報表，且未見穩定的技術走勢，因此仍是揀中芯、華虹等更為穩健。