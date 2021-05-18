首季保障型產品年化新保費增長137%　滙豐保險CEO︰今年銷情樂觀

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-18 07:30

本港至今仍未擺脫新冠疫情影響。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）接受《香港01》專訪時透露，疫情下，市民更注重個人及家人的健康保障需要，今年首季保障型產品的年度化新保費按年錄得137%增長，至於儲蓄型產品則因本港仍未恢復正常通關，銷情仍受到影響，他認為，即使封關措施今年內未能解除，仍預計長期業務按年錄得強勁增長，可望錄增幅達雙位數。

疫情對保險業的影響，從保險業監管局數據可見一斑。2020年業界個人人壽新造直接業務，年度化保費總額按年跌39.8%至729.69億元，而滙豐人壽的個人人壽新造直接業務，年度化保費總額為114.28億元，按年亦跌34%，略好過「大市」。

文德華指，疫情及後續的封關措施，都迫使保險公司思考新的工作形式，及以更靈活及多元化的方法與客人在健康、安全、虛擬的環境下見面。他透露，滙豐保險去年在理賠方面支付2億港元，以身亡、醫療索償等方面居多。

至於今年首季銷售表現，他指，保障型產品的年度化新保費按年錄得137%增長，隨着市民健康保障意識增強、且開始思考將財富傳承下一代，健康保障及萬用人壽保障貢獻首季保障型產品銷售增長最大。

文德華指，疫情及封關措施迫使保險公司以更靈活及多元化的方法與客人見面。（龔嘉盛攝）

跨境通關暫停超過一年，復關至今無期，儲蓄型保障銷售未許明朗，然而文德華仍對該類保障產品今年銷售情況樂觀，認為隨着疫苗接種推行，今年下半年仍有機會恢復通關，「你看看澳門已與內地通關，我看不到為甚麼不能估算下半年本港旅遊業、離岸保險業務恢復」。

他續指，倘年內最終仍未能通關，仍希望滙豐保險靠健康與保障、退休、高淨值客戶等三大業務，為新造長期業務錄得按年雙位數增長。他說去年底推出的「滙豐保險 Well+」健康獎賞計劃，投保指定保險計劃的客戶可參加24個月的健康獎賞計劃，平均每日完成9,000步可賺取智能手錶或「獎賞錢」，至今75%的客戶為40歲以下，98%的客戶獲得每月的獎勵，平均步數達9,500。

滙豐保險今年2月亦推出「滙豐保險全方位僱員福利」數碼化方案（HSBC Life Benefits+），文德華稱，收到超過100個商業客戶的申請，推出至今已處理超過55,000次電子理賠。