專訪│WeLend借貸銷售屢創新高　「反壟斷法」竟成發展契機

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-11 07:47

「整個市場的借貸服務下跌2成，但是WeLab旗下的WeLend業務上升了5成。大幅跑贏市場」。WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受《香港01》及《巨子》專訪時指，在新冠疫情的催化下，促進用戶進行網上借貸，「今年的WeLend的業務屢創新高，去年銷售量有9個月創新高，今年首5個月亦有2至3個月創新高。」

WeLab除了虛擬銀行之外，事實上，公司旗下的WeLend更早於2013年創立。WeLend是本港最大、結合科技及人工智能的純網上消費貸款平台。龍沛智指，去年由於新冠疫情，傳統銀行分行營業時間減少，公司受惠其中，其平台一來審批快，二來使用流程及體驗較傳統銀行為簡單。

龍沛智指，在新冠疫情的催化下，促進用戶進行網上借貸。（李澤彤攝）

「反壟斷」利發展 助行業百花齊放

近期，中國嚴格監管金融科技發展，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等均指要被要求設立金融控股公司。WeLab旗下在中國內地進行助貸平台「我來數科」為中國最高使用流量的金融科技應用程式首三位。不過，金融監管對「我來數科」沒有影響，「公司在中國內地市場主要幫助銀行和金融機構進行貸款，亦沒有做P2P借貸」。他對今年WeLend盈利狀況十分理想且正面，預料今年該業務有高雙位數的上升。

龍沛智指，現時中國打擊的是科網龍頭，業務範疇廣泛，而WeLab的定位一直非常清晰，且持有開放的合作態度，也無壟斷，故對業務沒有特別的影響。「現時有了『反壟斷法』，中國開放市場競爭，反而給了如WeLab般的獨立企業（即不是由大型科企所分拆的公司）會迎來更多的機遇，讓行業和市場百花齊放。

WeLab自成為數碼港社群企業以來，積極參與數碼港的活動，如互聯網經濟峰會及數碼港創業投資論壇等。（資料圖片）

夠「大隻」可上市 只待時機成熟

WeLab為數碼港的獨角獸，並加入成為其初創社群。公司過去數年一直進行融資及研究上市進程，龍沛智稱，公司對資本市場看法正面，在考慮不同渠道上市，包括SPAC等，「目前WeLab的規模和體量經已夠大，上市不排除會進行，其時機則要看市場機會，但是目前暫時未有詳情。」問及有否投行已接觸公司，公司則指不方便透露。