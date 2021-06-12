專訪｜收地「炒埋唔夠一碟」　胡應湘重提填海︰重賞之下有勇夫

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-12 09:38

土地供應問題一向困擾香港，各階層人士都提出過不同意見，包括填海、開發棕地及郊野公園等。1997年，時任特首董建華提出85,000建屋目標，原意需好，但合和實業主席胡應湘接受《香港01》專訪時透露，當時已向董建華問了一條問題──「地從何來？」他當時獻計政府要開山填海。

回歸逾20年，「地從何來」仍未解決！胡應湘今年就重提填海大計，以增加近5,000公頃土地應對未來發展，還親撰建議書。他向《香港01》點評社會上就解決土地供應的各項倡議，還直言政府作為香港「大地主」，要地產商捐地是「揸住金飯碗走去乞食」。

「香港人一流收入，居住面積世界第二差，三流居住質素！」已經80多歲的合和實業主席胡應湘，接受《香港01》專訪期間就將這句說話掛在口邊。

這也難怪，土地供應問題一向困擾住香港，在供應短缺、息率低企下，樓價「愈越升越有」，長期處於難以負擔的水平，年輕人「靠父母幹上車」的故事屢見不鮮，就算儲夠首期，斥近千萬亦未必能夠於市區買到一個心儀的兩房單位。

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胡應湘提倡開山填海，以增加土地供應。（盧翊銘攝）

早於97年已提填海造地

回歸後首任特首董建華，提出「八萬五」計劃，每年供應不少於85,000個住宅單位，希望10年內全港約七成家庭可自置居所。胡應湘表示，自己亦認同該計劃，但難成事，全因「唔夠地」。他其時已向董建華建議， 於東大嶼山、南丫島及吐露港填海，得到董建華認同並積極考慮。

可惜，97年爆發亞洲金融風暴，經濟轉差、樓價大跌，不少業主淪為負資產，政府停建停售居屋，公屋興建由需求主導，「八萬五」無疾而終；到曾蔭權出任特首的年代，延續相關房策之外，更用勾地表代替定期賣地。

發展郊野公園 VS 「明日大嶼」

面對港人的住屋問題，全國政協副主席、前行政長官梁振英近日提出發展郊野公園邊陲地帶建公屋；今屆特首林鄭月娥則表示，要發展「明日大嶼」願景，於交椅洲和喜靈洲附近分階段填海興建人工島，填海面積達1,700公頃；早前又引用《收回土地條例》這把「尚方寶劍」，收回三幅土地發展資助房屋。

坊間亦提出棕地、加快農地發展等建議，各出奇謀，目標向一致的希望增加土地供應。問到支持發展郊野公園，還是填海方案，胡應湘指出，要根治這個問題，港府應考慮一次過開闢大幅土地，因此自己再提出「開山、填海」，以更具成本及規劃效益的方式增加土地，「仲洗咩研究﹙填海﹚？已經係有需要！」

胡應湘的「一石二鳥」方案，建議於大嶼山西、芝麻灣一帶開山1,530公頃、填海680公頃，合共2,210公頃；同時於大嶼山中部水域，如交椅洲一帶填海2,610公頃，合共可增加4,820公頃土地。山地平整後可建房屋及鐵路、橋樑等集體交通運輸系統，只需興建30多公里的鐵路網絡，十多分鐘即可通往港島或九龍，「開咗山頭，可以喺山上住，仲有海景，（開山）得嚟嘅泥土又可作填海，變成一石二鳥。」

胡應湘建議於大嶼山西、芝麻灣一帶開山1,530公頃、填海680公頃，合共2,210公頃；同時於大嶼山中部水域，如交椅洲一帶填海2,610公頃，合共可增加4,820公頃土地。（許世豪攝）

倡公私營合作 「重賞之下必有勇夫」

他認為，香港過去都多次填海，經驗豐富下可以應付，「開埠嘅東角，即係依家銅鑼灣，已經係填海得來；中環亦係填出來的，灣仔都填過幾次，九龍更加唔洗講，何文田山等等，（填海）唔係整原子彈呢類嘅高新科技，香港好多地都是填出嚟。」

可是「明日大嶼」提出填海1,700公頃已惹來不少爭議，包括超支問題，「一石二鳥」方案中，要填海增加近5,000公頃土地，在目前的經濟及政治環境下，似乎難以實行。胡應湘建議，政府應考慮以公私營合作，亦不用一次過完成，「填出嚟嘅土地可以賣，收入用嚟做工程費，甚至公開招標，搵私人發展商做......重賞之下必有勇夫，未必一定要跟傳統方法做，你可以研究私人參加，無利益輸送嘅，例如政府話我要填海，要填幾多英里嘅地，唔該你落標，你起好，政府俾錢。」

他明言，以1998年汀九橋的經驗去看，採用「設計及建造」的方式，成本僅17.3億元，比由政府牽頭，先委任「顧問公司」制訂方案及設計，然後再招標施工來得快，亦更有效控制時間和成本，「私人發展效率一定比政府高，（政府負責的工程）喺度睇工程嘅人，多過真係做工程嘅人；私人發展唔同，你計錯數就蝕本，計啱就賺錢.......私人發展一定比較快，（由填海到建屋）五年冇話唔得，擺埋入伙酒都得。」

胡應湘認為，政府的土地規劃出了問題。（盧翊銘攝）

一片片收地 不合成本效益

撇除填海，坊間提出不同的增加土地的方式，包括政府引用《收回土地條例》，收回地產商的土地建屋。有「現成」土地，不是更容易發展？但胡應湘反問，「繼續咁收，呢度一忽嗰度一忽，炒埋都唔夠一碟。」他認為，政府作為全港最大地主，本身擁有最多土地，包括不同的山頭、郊野公園，理應充分利用，「政府仲要地產商捐地出嚟，有啲似咩呢？一個人揸住個金飯碗走去乞食，（土地）冚嘭唥都係晒你手上面，點解唔開咗嚟造地?」

至於改變新界農地及發展棕地等建議，他認為要解決賠償及安置等，亦不乎合成本效益，亦未能滿足香港的長遠發展，「唔填海逼住同佢地買（農地），筆錢仲多過填海，填海平過新界買地！而且上面有嘢﹙建築物﹚，你點拆遷？棕地搬去邊度？」

再者，收回農地及棕地後，亦要建立交通網絡，「如果要將交通網絡連接埋一齊，比你土地地價更貴，鐵路運輸系統如果流通量唔夠，永遠蝕本；若果有一大幅土地（填海）的話，可大幅減成本。」因此胡應湘強調，政府考慮土地政策時，最重要是知道究竟香港需要幾多地，「唔係只計算今天，仲要計算20、30年後，香港需要同其他人競爭，（土地規劃）需要集體咁去做。」

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