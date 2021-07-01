第三季港股能否破悶局？由呢三個因素主宰！　另附專家薦心水板塊

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-01 14:58

應該如何形容第二季港股表現？若單看恒指在季內累升449點或1.6%，一個「悶」字來作結，相信不會有太大異議。可是第二季大市走勢相當波動，低見27715點，卻又曾迫近29500點，即高低位相差1775點。大市走勢如此反覆，既受到美國聯儲局官員頻頻對未來息口走勢發出鷹派言論，亦受到眾多重磅科技股，於季內接連遭受內地監管當局採取反壟斷行動等不明朗因素有關。 經過了波譎雲詭的第二季，明日（2日）開始的第三季，港股可否擺脫上季局面，重拾升勢攻克3萬點大關？綜合三位專家意見，受通脹走勢，息口前景及資金流向左右下，期望大市在本季可以破局，似失望居多。不過在市況不明情況下，仍有個別股份可留意。專家認為，可將焦點落入傳統金融股。

瑞聲為上季表現最佳藍籌

上季表現最佳的藍籌股為瑞聲科技（2018），季內累計升幅達49%，藥明生物（2269）季內升幅榜的榜眼，升幅為46.2%。安踏體育（2020）則獲季席，累計升幅達44.7%。三者表現明顯跑贏大市，顯示出具有消費概念的體育用品股，及近年大熱的生物醫藥股獲投資者追捧。

可是阿里健康（0241）及海底撈（6862）兩隻在去年的明星股，季內皆累積逾2成跌幅，令支持者大表失望。反映出投資者口味不斷轉變，要多留意市場動態。

張智威指出聯儲局官員對利率走勢態度轉鷹派，在第三季可多留意能從加息受惠的股份。（資料圖片）

張智威﹕毋須採取新舊經濟股輪動策略

來到第三季，港市可否撥開雲霧而向前？投資者須留意哪些焦點行業？以及哪些股份可多留意？種種問題可從三位專家的意見中，找到答案。信誠聯席董事張智威明言，投資者在第三季須留意聯儲局對息口走勢，特別是近期聯儲局官員態度轉趨鷹派。至於哪些上市公司可以多加留意？他認為投資者在今年第三及第四季，可多留意能從加息受惠的股份，即銀行及保險股，特別是前者，因可以從息差拓闊中受惠。

他又指出投資者在本季內毋須採取新﹑舊經濟股輪動策略，反而在投資組合中，新﹑舊經濟股可以各佔一半。

除息口走勢外，通脹走勢為另一個市場人士關注的主題。張智威指出，與鋼鐵﹑銅及油等生意原材料股，仍可以留意。對於黃金則不太建議，因為黃金並無利息收入，加上若他日息口上揚，便不利金價表現。

黃敏碩指出地產股具有強勁現金流，可為投資者帶來理想的股息回報率。（資料圖片）

黃敏碩﹕地產股屬穩中求進之選

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則指出，投資者若希望抗通脹，可以考慮地產股。一方面香港最快在明年才會加息，就算加息幅度亦有限，加上在經濟復蘇背景下，新盤銷情理想；發展商亦具有強勁現金流，能為投資者帶來約4厘股息回報率，屬穩中為進之選。其中恒基地產（0012）﹑新鴻基地產（0016）及新世界發展（0017）皆可留意。

同時生物醫藥股亦是可以考慮，他解釋從近期各地疫情發展，相信新冠肺炎疫情仍未完結。他又指出具有新能源及雲計算的股份，在不受政策影響下，亦可多留意。

他亦談及舊經濟股，指出要留意息口走勢會否拉闊，若息差能拓闊，本地及國際銀行皆可受惠。

至於第三季大市走勢，他指出投資者要留意以下三項因素，人民幣走勢﹑美元強弱及債息變化。若美元強勢，資金或會流出新興市場，若債息上揚則會影響銀行息差走勢。

近期大市一直在28000至29000點之間拉鋸，預料第三季走勢未必有太大突破，不排除大市高位會在29000至3萬點之間。

熊麗萍指出，投資者可以留意滙豐及友邦等金融股。（資料圖片）

熊麗萍﹕3萬點大關點破

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則預期，大市在本季有機會下試27500點，不過季內亦有不少上市公司公布業績，相信在業績因素帶動下，可以回升至29000點，惟難破3萬點大關。

她指出投資者在本季內既要留意美國經濟數據變化，以預測未來當地息口走勢，亦要留意內地股市表現﹑資金流向﹑疫情最新發展，以及內地政策發展。

在本季內她建議投資者可以留意滙豐（0005）﹑友邦（1299）及內銀股，汽車﹑零售﹑消費及啤酒股亦可留意。惟投資者要不宜考慮內險股，既與A股表現有關，亦受到產品及銷售團隊等因素影響。