嘉利國際增產兼建新廠房　盼奪亞馬遜微軟訂單　房地產正待分拆

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

嘉利國際（1050）上市25年，市值雖不大，只約35億元，但集團的客戶均是國際知名企業，而集團今年計劃增產兼建新廠房，甚至有望奪亞馬遜及微軟訂單。

從事五金及塑膠零部件製造的嘉利國際主要向Dell、HPE等供應伺服器外殼，其客戶亦包括IBM、Lenovo、中興等等，並在全球伺服器外殼生產市佔率達11%。

集團2021年度（3月結）收入為31.9億元，按年增加約10%，溢利大增約46%至近3.7億元，整體毛利率約為22.4%，按年升4.1%。工業業務收入按年上升約6%至27.9億元，其中，五金塑膠業務按年升16%至近19億元，電子代工業務按年跌一成至近9億元。集團全年每股股息合計11.5港仙，按年升28%，以周三（6日）收市價1.78元計，股息率約6.4厘。

集團希望今年可奪得亞馬遜、微軟等訂單。（Microsoft）

進駐泰國為符「中國加一」要求

嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗指，為部署日後產能有機會增多，集團將於2022年中完成建設東莞鳳崗玉泉的綜合生產大樓，預期建築面積逾49,500平方米，總投資額為2.5億元人民幣。

另外，集團在泰國租用的生產廠房料於今年12月試運行，預期每月生產逾3萬隻伺服器外殼，而東莞廠房的月產量則為10至13萬隻，意味將現時產能擴充約25%。「希望今年可奪得亞馬遜、微軟等訂單，集團進駐泰國亦為求符合其『中國加一』要求（即中國廠房外，仍要有其他地區的廠房）」。同時，集團又入股泰國汽車塑膠公司，有意借力打進汽車產業。

問及今年第二季原材料價格急升，對集團毛利會否受壓，集團首席財務官黃浩鈞回應指，集團使用最多的原材料為鐵，但實際上對公司成本只升2%，加上集團通常會提早半年的時間預購原材料，故對成本上漲壓力不大。

集團考慮可能以介紹方式分拆房地產業務於聯交所主板獨立上市，正等待聯交所回覆。（新华社）

房地產正待分拆上市

近年，集團進軍房地產業務，期內錄得收入近4億元，按年增加約47%，收入上升主要是由廠房轉成物業的嘉輝豪庭第三期及陸續推出之第四期項目單位相繼完成交付入賬所致，而房地產業務之經營溢利更大升67%至2.3億元，成為集團溢利急增的主要因素。

嘉利國際考慮可能以介紹方式分拆房地產業務於聯交所主板獨立上市，正等待聯交所回覆。

何偉汗表示，目前集團擁有兩個儲備土地，位於東莞雁田地塊正進行土地使用權變更，而佛山高明地塊料今年底前掛牌，預計地價不多於4億元人民幣，溢利望可達約7至8億人民幣。

他又指，集團由於土地成本低，溢利率高達5成，同時又滿足「三道紅線」，未來將持續物色大灣區及廣東省土地，並多與村委商討買地，亦會繼續與內地房企合作。他更指有時大型房企因受制「三道紅線」，而更想與小房企合作投地。

$嘉利國際控股有限公司(01050.HK)$