海鹽味脆卜卜餐具　初創企業Planeteers奇招化解外賣環保問題

去年新冠疫情期間，外賣用餐大行其道，令一次性的塑膠餐具的棄置量激增。初創企業Planeteers接受《巨子》及《香港01》專訪時表示，公司靈機一觸，製作了一套可食用的全麥餐具，包括匙羹、叉子和筷子，並可於用餐後一併吃掉，用法猶如盛載雪糕的雪糕脆筒一樣。



由於新冠肺炎疫情肆虐，食客大多轉用外賣及速遞，衍生不少即用即棄的餐具。Planeteers表示，香港2019年有近4000噸即棄餐具，即每人每年棄置1900套，認為如此巨大的垃圾量不可接受，故萌生製造這個全天然、可食用餐具的念頭。

在製作自家餐具需面對不同難關，包括餐具用料、製作過程、模具等等，創辦人Srijan Saxena表示，製作餐具的模具最難，「餐具做到耐水性強、堅硬度足夠才可，我們花了半年時間研製模具，再經過家人、朋友等反覆試驗後，現時這套餐具可在水中使用一小時，故不怕進食湯麵時溶解，而這餐具目前是海鹽味，日後會與廚師研究出不同味道的餐具，如紫菜味、薑汁味等等。」

浸湯一小時唔怕爛 年底開始量產

「這餐具是100%全是可降解物質，我們首階段的目標客戶為商戶，先從高端且著重環保的餐廳著手，其客戶消費能力較高，料可接受較高價格的餐具，初步每套餐具收取3元。第二階段將推至全港餐廳，每套餐具收取0.5元，藉以推廣環保形象。」公司創辦人Aditi Deodhar希望長遠可取代逾9公噸即棄餐具。

Aditi再指，首階段每套餐具收取3元，其中1.2元為製作成本，0.6元各予中央廚房和餐廳的佣金和費用，餘下的0.6元才入公司袋，但仍要用作填補經營開支及研發費用。至於第二階段，由於升級了模具，成本可大幅下降，料0.25元為製作成本，0.13元予中央廚房製作，0.12元則為公司所有。

公司獲得「科大—信和百萬獎金創業大賽2021」之中的金獎（即為第二名）等三個大獎，合計超過三十萬元獎金。同為創辦人Swapnil Mishra指，公司目前未正式量產，預計今年12月開始才量產，「一個模組可製成180個餐具，料量產首三個月可以為一間餐廳提供750個餐具，其後產量可按季增長一倍。我們估計2021至2022年度收入約為2萬元，直至2023至2024年度收入增長至約42萬元，並料開始扭虧為盈。」