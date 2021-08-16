和電CEO揚言做「5G教主」　領3香港大玩NFT　台費都可收比特幣？

和記電訊香港（0215）旗下3香港近日於尖沙咀1881開放「3·Orbstellar宇宙星空NFT BIG BANG體驗館」，志在讓大眾初體驗NFT（非同質化代幣）。不過，是次活動只是3香港在嶄新賽道上的起步，隨著5G網絡的普及，3香港目標更遠，是要帶領潮流，為港人帶來最潮玩意。



公司行政總裁古星輝更指，他要成為香港的「5G教主」、「5G達人」，在3香港建設的5G網絡下，更要大玩科技，積極研究區塊鏈技術，考慮接納以加密貨幣支付月費，並透露將於短期內公布！



隨著5G應用普及化，香港人亦逐漸把手機、月費計劃升級，追求最快、最新。本地主要電訊供應商之一的3香港，不單要推廣升級5G計劃，更揚言要帶領行業潮流，將最新穎潮流的玩意普及化。5G網絡除了讓大眾日常上網、娛樂有著更佳的體驗之外，另一邊廂，5G正正是推進區塊鏈相關產業的一大催化劑。

和記電訊香港行政總裁古星輝接受《香港01》訪問時指，人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲計算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）、邊緣運算（Edge Computing）與5G網絡息息相關，其中區塊鏈對於網速及低時延（Low Latency）的需求甚高，加上現今金融科技（Fintech）發展迅速，相信5G網絡將會成為這些項目的基礎。

和記電訊香港行政總裁古星輝指，3香港可以號稱是真正世界級電訊商，大膽嘗試為用戶帶來最新最潮的NFT技術。（盧翊銘攝）

無懼當「白老鼠」 推動NFT帶來最新潮玩意

古星輝豪言，3香港可以號稱是真正世界級電訊商，在全球12個地方提供服務，接觸全世界不同的合作夥伴，在5G應用上比其他人都睇得更高更廣。其中，他留意到NFT在香港鮮有討論，而外國已經有一眾潮流達人精於NFT範疇，故此3香港亦不怕當「白老鼠」，冀為用戶帶來新潮好玩的東西。

而3香港今次開放的「3·Orbstellar宇宙星空NFT BIG BANG體驗館」，場內設有「宇宙大爆炸」的星空裝置藝術。古星輝稱，這個裝置主要讓一眾潮人「影相打卡」，然後製作出自己的個人作品，並把作品NFT化，原創者便可以把這個NFT化的數碼藝術放在OpenSea這一類NFT交易平台拍賣。他補充指，現場可讓客人選擇將相片存放在實體「金幣」之中，透過掃瞄QR Code把作品存放在「金幣」之中，往後便可在拍賣平台進行交易，開始NFT的旅程。

今年5月，這個NFT Baby Birkin進行拍賣，炒價超過1萬美元。

首接觸NFT 源於一個Baby Birkin手袋拍賣

雖然愈來愈多人討論NFT，但鮮有大企業著手探索。被問到首次接觸到NFT的經驗，古星輝回想起，首次認識到NFT，是聽聞有名牌手袋Baby Birkin的NFT拍賣。這個NFT Baby Birkin雖然是虛擬的名牌袋，既無法攜帶出外之餘，更非Hermes官方推出的產品，但炒價仍然高達1.1萬美元，可見其價值之高。古星輝稱，這樣的NFT商品都能夠拍賣出這麼高的價錢，便開始研究相關知識，發現其他名牌都有類似的NFT產品。

另外，他又提到近期著名音樂人陳奐仁（Hanjin）又在NFT平台拍賣兩首歌曲，結果獲得7個以太幣及539個幣安幣，若以當時交易虛擬貨幣匯率計算，賬面合共獲利150萬港元。古星輝認為NFT十分有創意，但要有市場去推動這個概念的發展，而他相信3香港正正擁有市場力量，推動如此新穎的概念。

古星輝透露，有關加密貨幣支付台費的方案，集團短期內會公布。（盧翊銘攝）

研接受加密貨幣繳台費 或短期公布

NFT交易，往往涉及加密貨幣，而3香港正正希望更進一步涉獵這一大片區塊鏈的範疇。「主席（霍建寧）都提過，我哋積極研究緊短時間內，可唔可以收台費時接受Cryto（加密貨幣）？」古星輝強調，集團短期內會公布，並持審慎樂觀的態度。他更指，外國不少企業已經開始接受收取加密貨幣，如果市場大方向需要這樣的東西，他作為「5G達人」、「5G教主」一定要在這方面帶領潮流，便可以吸引到一眾追求最好、最新的人與3香港為伴。

加密貨幣價格每分每秒都在變動，若然3香港接受加密貨幣支付台費，那麼如何解決「匯兌」問題？古星輝便隨意舉例，不強調非公司的最終決定。選擇一，公司可以選擇「只收不賣」，一直持有指定加密貨幣，只有足夠現金流於普通貨幣，加密貨幣可當作長期投資；選擇二，尋求合作夥伴，由合作夥伴收取加密貨幣，並簽訂等價的保證兌換率，讓3香港可以穩定地收取原先固定的月費，而客戶又可以有更彈性的付款選擇，「我無蝕底，又方便咗客戶」；選擇三，參考一般處理匯兌風險，可以透過套戥或對沖等操作。古星輝強調，仍然要研究哪一個方法是最有利公司，但公司最希望表達的是，公司在最基本的網絡做得好，才有條件提供更多服務予客戶。

古星輝又指，3香港長遠開設區塊鏈相關業務仍言之尚早。（盧翊銘攝）

拓區塊鏈業務言之尚早

合規方面，古星輝坦言不太擔心，認為公司十分守規矩，按照遊戲規則，又諮詢過律師意見，有一定的風險管理。他相信，最重要是營造一個創新的氛圍，而且這項新事物有沒有市場價值，如果沒有人接受，即使是零風險也是徒勞，相反高風險才有高回報。他補充，當大家都感到有興趣、有市場的時候，監管部門便會慢慢規管，公司對此並不擔心。

問到3香港是否打算長遠開設區塊鏈相關業務，古星輝坦言仍言之尚早，強調香港區塊鏈生態方興未艾，「到底business model係點呢？盈利模式係點？始終香港做緊嘅人唔係好多」，但公司不排除會發展，將積極研究。不過，古星輝重申3香港在過去有不少大膽嘗試，例如多年前與Skype合作，當時外界認為Skype將會破壞市場，令電訊商失去IDD、漫遊市場，結果顯然易見；又例如過去將KKBOX引進香港發展，把串流音樂平台帶到香港，至今仍然是合作夥伴。「我哋嘅DNA係不停試，你做完之後啲人就跟㗎嘛，咁咪做再新啲！」

事實上，3香港已經準備足夠「彈藥」，投放在5G及相關範疇之上。「正如主席（霍建寧）所講，我哋2017年賣咗固網業務，2019年一大部分現金留返喺度，已經冇曬債（短期債務），基本上得返淨現金。」故此，3香港認為在回饋股東同時，不惜斥巨額資金投放於5G基建。「由2019年開始，我哋已經投放咗接近30億港幣，唔係細數目，比人哋有多冇少。」古星輝強調，因為3香港的信念是，未來的世界便是5G、未來的世界就是手機。