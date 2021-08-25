郵輪業疫下錄巨虧　業界巨頭對前景樂觀︰明年亞洲有新郵輪下水

疫情下全球經濟走向「新常態」，有分析更認為各國政府及企業，均要思考如何與病毒共存的同時，重新計劃新的經營模式。生意大受打擊的郵輪公司亦是行業之一，隨著疫情緩和，不少郵輪均已慢慢復航，其中皇家加勒比郵輪（RCL.US）亦在港推無目的公海遊的「Cruisecation」。



皇家加勒比遊輪香港總經理Crystal Campbell接受《香港01》訪問時就表示，「Cruisecation」只是復航的開端，相信疫情後航程會逐步回復至常態，現時的防疫措施，亦會一直延續下去。



疫情打擊郵輪業，防疫措施、封關等限制大大減低客量和盈利，皇家加勒比郵輪去年全年虧損亦近58億美元，最新公布的今年第二季業績，營收爲5091萬美元，按年大跌71%；淨虧損達13.47億美元；其同業嘉年華郵輪，單是去年就已錄得102億美元虧損，為有史以來最高；

為繼續營運，郵輪公司均推出不同方法吸客，皇家加勒比郵輪推出「Cruisecation」，在公海上無目航行，並加入不少「行內第一」的項目吸客，如獲健力士世界紀錄的「遊輪最高觀景台」北極星（North Star）；海上第一個模擬沖浪器甲板衝浪（FlowRider）、海上首個碰碰車等。

詳細報道：亞洲最大「海洋光譜號」直擊 海上Staycation吸客 套房設瀡滑梯

至於她的「行家」，如海達路德公司將於2022/23航季增加非洲四個新國家，以體驗野生動物及多樣化景觀；嘉年華郵輪公司以「狂歡節」為主題，在船上玩過山車。

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皇家加勒比郵輪旗下26艘船中有13艘已恢復營運，包括從巴哈馬首都納蘇啟航的「海洋冒險號」、加勒比海出發的「菁英千禧號」，及停泊在新加坡的「海洋量子號」等。集團指，第二季收到的新訂單按季度增加五成，而截至今年6月，與首季相比，每周收到的訂單更增約九成。

在香港，皇家加勒比推出「Cruisecation」，反應亦不俗，集團香港總經理Crystal Campbell接受《香港01》訪問時透露，10月及11月的預訂已接近爆滿，將加開12月的行程予旅客預訂。

料「Cruisecation」 不會成為新常態

在多項措施及限制下，郵輪旅遊總算可以恢復部分營運。惟在疫情前亞洲的郵輪旅遊航程一般為3至14晚；在港出發而主要目的地為亞洲其他國家及地區的一般為4至9晚，與現時「Cruisecation」有好大分別。

Crystal Campbell坦言，「Cruisecation」只是疫情下集團需要尋找新的方式去持續經營，目標並不是打算賺錢，相信這種模式，亦不會成為行業於「後疫情」的新常態。

隨著疫情緩和，她期望明年春天旗下所有船隻都可重新營運，又透露明年會有新郵輪「海洋奇蹟號」於亞洲下水，令集團的船隊增加27隻，集團正積極等待與政府溝通，估計內地或會成為首批開放邊境口岸的國家，將會加強對旅客的宣傳，以現時的預訂情況去看，她對郵輪業的未來充滿信心。

↓↓↓乘客上船後需嚴守防疫措施↓↓↓



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加強防疫措施 以提升旅客信心

雖然行程設計上，旅客回港後不用隔離，但疫情始終未完結，加上去年二月，「鑽石公主號」郵輪到達日本後爆發疫情，逾360名港人滯留當地隔離，當時隔離措施、包機等安排不周的負面印象，仍深深印在旅客當中，如何重建旅客信心，似乎是首要挑戰。

Crystal Campbell 指，集團已因應疫情，改變一貫郵輪模式，現時會與醫療專業人員、科學家或公共衛生官員溝通和合作，及發展手機應用程式等技術，以辦理登郵輪手續、上傳有關社交距離資訊，以及預訂不同船上活動等，務求減少人與人之間接觸之外，亦可完善客人體驗。

Crystal Campbell 又提到，「海洋光譜號」防疫措施比政府規定的更嚴格，乘客上船後需嚴守防疫措施。記者訪問當日亦親身體驗了一次！

登船前記者要先檢查健康狀況，取得「新冠肺炎」陰性檢測證明後才可上船；上船後會有體溫檢查、全身消毒等措施，同時亦限制室內餐飲、活動空間人數及實施社交距離措施等措施。採訪期間有時忘記限制，圍在一起與同行攝影記者討論所需要的照片時，隨即被船員提醒，按地下的標示分開。

另外船上亦增加了洗手及消毒裝備、通風空調（HVAC）系統持續向室內供應100%新鮮及已過濾的乾淨空氣以確保每小時換氣20次；而在防疫措施下，除航程預訂人數至可載客量不能多於50%外，所有船員及16歲或以上客人須已完全接種二劑疫苗。

Crystal Campbell笑言，部分措施在疫情前已經實施， 只是在過去風平良靜時較少人提及，「不管疫情發展如何，這種措施也會成為常態，（大部分措施）我們在疫情前就這樣做了，但沒有人談論這一點。」

↓↓↓船內其他設施↓↓↓



冀 「打破上郵輪無聊的神話」

雖然有信心疫情後會郵輪旅遊業會復甦，不過行業的另一個挑戰，或許是旅遊文化的轉變，近年不少年輕人都以「背包客」或「自由行」的方式旅遊，以更深入體驗各地文化。

Crystal Campbell就指出，郵輪旅遊的目標客群是家庭，船上設施是針對每一個年齡層所設計，又表示雖然「Cruisecation」是受疫情限制下推出，但仍希望藉此向消費者展示，郵輪旅遊不會一個無聊經歷，「希望打破上郵輪無聊嘅神話！」