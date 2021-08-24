【足本重溫】「金融科技全面講」 Talk Talk 網上講座

為了讓更多企業了解金融科技發展，《香港01》主辦、雲端與流動運算專業人士協會協辦的「Talk Talk 網上講座」系列 - 「金融科技2025策略全面講」，請來不同金融科技行業的專家以全方位角度探討銀行數碼化、數碼貨幣、數據基建、金融科技人才庫及善用資源政策等主題及其成功要素。不少觀眾對是次題目非常感興趣，講座有接近百間企業登記收看，直播最高峰時更有過百人收看，更有近20條提問，非常踴躍。

網上講座由雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪先生打響頭炮，為觀眾介紹金管局於6月公佈的「金融科技2025」策略以及金融科技行業的最新趨勢。

緊接有德勤亞太區信息技術與鑒證主管合夥人顧向聖先生以數據講解中央銀行數位貨幣相關的金融業數字化轉型及創新。

AQUMON銷售和營銷總監石健明先生亦為觀眾分享智能投資顧問在金融行業中的角色及其趨勢。

最後由HKbitEX聯合創始人與首席策略官盧廷匡先生分享金融科技應該如何應用至學校及更廣闊層面，以增加本地的金融科技人才。

四位嘉賓同時向觀眾分享了金融科技錦囊，並在問答環節解答了觀眾的問題。

《香港01》一直以成為香港最有影響力的「媒體+」公司為目標，持續為用戶提供多元化的新聞及生活資訊，無縫連繫香港人的生活。未來我們將繼續舉辦不同主題的線上線下講座，期望各位繼續支持。《香港01》將係9月舉行另一場同新經濟相關的Talk Talk網上講座，密切留意。