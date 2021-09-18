潮流玩具產業異軍突起　香港不遜美日　港產潮玩能登上國際舞台？

潮玩市場近年加速發展，愈來愈多人不惜花費一萬幾千，只為一款人偶。由近年非常熱門的Marvel系列英雄的Hottoys，以至25年歷史的日本BE@RBRICK、美國的KAWS等。那香港作為全球第四大玩具出口地方，本地品牌又可否在潮流玩具市場佔一席位？



曾經講過「全球每五個玩具當中有一個是買給大人」、凱之樂(2122) 助理行政總裁及首席財務官洪誠明接受《香港01》訪問指，香港潮玩歷史已有20多年，具中西文化融合的能力，而香港已有揚威國際的設計師，相信香港也能打造世界級品牌！



一直以LEGO中港代理為名的凱之樂於上年仍加入潮玩市場，成立kkplus。(鄭子峰攝)

玩具，在大眾的眼中，或許已不再是一百幾十元的人偶、模型。今天，玩具已經升級為「潮玩」，價值並不在於玩意本身有多好玩，而是有著潮流、藝術的象徵意義。例如最近香港潮流達人陳冠希 Edison Chen旗下CLOT，便與Medicom Toy BE@RBRICK聯乘推出新玩偶，將潮流與藝術在一隻Be@rbrick上呈現。

潮玩有市場 kkplus逆市擴充

講起買潮流玩具，大家可能都會先去以賣大人玩具為主的「現時點」、小店林立的皆旺，又或是有Hottoys專門店的信和中心。

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眼見潮玩市場日益擴大，一直以LEGO中港代理為名的凱之樂於，上年也加入潮玩市場，成立潮流玩具店kkplus。該店今年7月逆市擴充，於朗豪坊佔據四間舖位。擴大店面後首週末營業額突破100萬元，最大單一銷售發票為28件產品，可見潮玩市場佈滿商機。

凱之樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明指，現時kkplus頭3位最熱賣的品牌全是來自香港，有Toyzeroplus、ZCWORLD、Soap Studio 。比較突出的是Toyzeroplus 旗下的「Lulu 豬」，因其受眾較闊。而這些品牌絕大部分也是買了授權，有部分是自己創作。

他更透露目前凱之樂有超過20萭會員，當中有超過4000名高消費客戶。而開業以來最大的訂單達8萬元，其中買了一個3萬元的「四手米奇老鼠」。

徐家健指潮玩已流行多年，認為收藏界從來都是這樣，又明言全都是炒作。（資料圖片／黃寶瑩攝）

港具製造業優勢 擅長造玩具

全球著名的潮玩品牌，日本有BE@RBRICK、美國有KAWS。而香港其實也有潮玩品牌成功打入國際，例如Hottoys、Enterbay等。

洪誠明豪言香港品牌在潮流玩具市場絕對能佔一席位，仍有望打造世界級玩具品牌。他又指香港潮玩歷史已有20多年，設計和中西文化融合能力仍較高。加上，香港鄰近大灣區生產線，令其玩具生產速度較快，供應鏈能快速適應市場。

洪誠明更指香港品牌適應市場的敏銳度，是香港廠家獨有的特則。現時kkplus品牌數目有50個，當中15個為香港品牌。他表示選擇合作的香港品牌大多掌握到潮流，能設計市場受歡迎的產品。再者，它們「造貨」能力也很強和快，例如有些品牌由設計到上架可能只需一個多月便能完成，並望能透過kkplus培養設計師和與本地品牌共同成長。

不過，美國克林信大學經濟系副教授及香港中文大學經濟系客座副教授徐家健的看法並非十分樂觀，認為香港距離打造世界級品牌，需須付上更多努力。他解釋指，雖然傳統上香港具製造業優勢，「香港傳統造玩具都叻」，但正正缺乏設計師，導致較少自家設計。香港品牌要在潮玩市場佔一席位，徐家健認為要「造精啲、靚啲嘅！」。

洪誠明更指香港品牌適應市場的敏銳度，是香港廠家獨有的特則。(鄭子峰攝)

作另類投資 潮玩勝在夠「平」

離開產業層面的討論，回歸至市場供求方面，近年潮玩「炒風」不斷，是否因疫情令更多人認識潮玩？徐家健則指，潮玩已流行多年，認為收藏界從來都是這樣，又明言全都是炒作。「輿論做多啲Noise，咁咪多啲人關注，唔關疫情事。」

他反倒認為疫情拖累了傳統玩具店發展，大多零售商都因疫情未能開業或少了顧客，因此大型傳統玩具店需轉戰網店。徐家健和洪誠明都認為傳統玩具衰落與潮玩無關，兩者的目標客群和市場定位也不同，不能一概而論。

徐家健揚言，潮玩的升值潛力比傳統收藏品大，勝在夠「平」，但不要指望能炒至上億。「只要有人信就會升值！」潮玩在門檻低又限量的情況下，可以炒至幾十萬也不出奇。他又認為潮流玩具未來也是玩具收藏市場的主力。從經濟角度來看，徐家健認為因為通脹和低息而令某部分人不買樓、股票轉買潮玩。「股票升到咁貴，買潮玩似係當代藝術，可以當係另類投資。」