中國強調數據安全　富途「派定心丸」︰股東無須擔心陷監管風波

富途牛牛近年在香港成功打出名堂，以帳戶數目計算，已經是本港最大券商。該公司亦正進一步國際化，花了半年便在新加坡取得10萬用戶，較香港當初花了3年快。富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉接受《香港01》訪問時表示，未來會逐步進軍其他東南亞國家，甚至走出歐洲、美洲等，但強調要有耐性，一切要跟隨監管辦事。他於訪問中，也分享對內地數據監管，以至來港第二上市的看法。



目前，富途控股大約有六成收入來自交易佣金及手續費收入；三成來自利息收入；一成來自其他收入。鄔必偉表示，在未來一兩季內，收入佔比不會出現太大變化。

今年3月，富途以富途牛牛App國際版moomoo正式在新加坡拓展業務。（富途提供）

新加坡是富途國際化的橋頭堡

今年3月，富途以富途牛牛App國際版moomoo正式在新加坡拓展業務，至今營運大約半年，已錄得約20萬名用戶下載，當中有10萬為有資產客戶。鄔必偉指，新加坡市場是富途拓展東南亞市場的第一步，未來會逐步進軍其他東南亞國家，甚至走出歐洲、美洲等，將富途控股進一步國際化。

被問到目前新加坡的收入狀況，鄔必偉並未有提供相關的數字，強調目前集團最關注的並非收入多少，而是在新市場的市佔率。「在還沒做得好、或者在尚未取得牌照的國家，我們追求的是增加市場佔有率，並非即時的收入來源。」他又指，在新加坡的發展速度遠超公司的預期，「當初在港達到10萬用戶，足足花了3年時間，而新加坡只用了半年時間，便有10萬有資產的客戶」，他強調新加坡是富途國際化的橋頭堡。

雖然富途積極拓展海外，不過香港區業務仍然是富途重心發展市場，鄔必偉強調可見的未來幾年，香港仍然會保持高速增長，「到天花板仍然有一定距離」，今天談論增長放緩仍言之尚早。至於國際版moomoo則是富途的長週期業務，「天花板很高」，他強調拓展海外要有耐性，不能焦急，始終是持牌的金融機構，一切要跟隨監管辦事，需要穩健發展。

中國監管機構特別關注數據安全問題。（視覺中國）

籲投資者不必擔心陷監管風波

提到監管方面，鄔必偉斬釘截鐵指出，「任何一家公司和企業都要在監管之下做事，是責任和義務」，而富途本身與中國、美國、香港，以至新加坡的監管機構保持非常良好的合作關係。他強調兩點，第一，富途本身的系統是自我建構；第二，富途擁抱監管制度。「富途既是上市公司，又是持牌機構，一向內部標準都很高」，故他向投資者派「定心丸」，揚言富途的股東無須擔心富途因監管風波受到嚴重影響。

被問到中國監管機構特別關注數據安全問題，富途作為中資券商之一，鄔必偉直言「從一開始數據安全保護是富途的重中之重」，更稱富途牛牛的安全規格是「銀行級別」，而且富途的產品研發同事佔整體人數約七成，反映公司對於這方面的投放資源龐大。

富途早前亦擔任一家SPAC公司的承銷商，助其成功於美股上市。

支持港開放SPAC上市

早前港府宣布港交所將於今年第三季就是否在港設立特殊目的收購公司上市制度（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）諮詢市場意見，意味諮詢文件有機會在月內曝光。

而富途早前亦擔任一家SPAC公司的承銷商，助其成功於美股上市。日後富途能否將過去承銷SPAC的經驗帶到港股，鄔必偉未有誇下海口，僅表示非常支持港交所及證監會，並強調會盡力配合發展新事物，認為新嘗試對香港作為國際金融中心的地位有正面作用。

富途強調，不單止買賣證券的客戶對公司有貢獻，用戶在牛牛圈交流、分享心得，都能為公司帶來價值。（富途提供）

「牛友」的UGC內容是另類價值

富途近日宣布用戶量突破1,500萬，舉行大抽獎，合共送出20部Audi A3 Sportback 房車及100部蘋果手機，總值近700萬港元。鄔必偉指，活動歡迎所有富途用戶參與，並非有資產的客戶的獨有福利。

他重申，「客戶」和「用戶」是兩個概念，一般券商只著重「客戶」，而缺少對「用戶」的重視。富途希望更多港人使用富途牛牛，不一定要進行證券交易，但可以在應用程式上了解行情，在牛牛圈與其他「牛友」討論，將富途牛牛融入生活。

既然一般登記用戶並沒有為富途帶來直接的收益，為何仍然大灑金錢吸引用戶？鄔必偉解釋指，即使用戶沒有在富途進行證券買賣，都有其價值。例如在牛牛圈分享自己對股票的心得，這些UGC（用戶生成內容）都是對富途牛牛有一定貢獻，並非只有買賣證券才會產生價值。

富途金融及企業服務總裁鄔必偉指，對於第二上市，公司會進行詳細評估在作出決定，務求最大化股東長期利益。（受訪者提供）

熱門中概股之一 會詳細評估第二上市

被問到富途在美上市超過兩年，有沒有回港第二上市的計劃，富途回應指注意到資本市場上的動向，公司會進行詳細評估在作出決定，務求最大化股東長期利益。富途重申，在美上市是公司實現國際化的戰略部署之一，另外集團亦有多間合作夥伴，以及公司位於美國，相對而言美國市場對其業務結構比較熟悉，基於這兩點，故當時選擇了美國作為IPO 的市場。