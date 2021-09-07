首有MPF受託人棄用盈富　轉投南方恒指ETF　專家︰不會造成溢價

盈富基金（2800）今年初陷入中美制裁風波，信託人道富環球因應美國的禁令，一度宣布盈富基金停止買入個別中資股份，令外界擔心自此盈富基金或失去追蹤恒指表現的功能，更憂慮美國「長臂管治」影響到香港市場。



雖然不少聲音要求政府考慮把盈富基金撤換信託人，不過事隔半年都未有相關的「換人」消息。然而，已有強積金受託人率先決定棄用盈富基金，改用今年5月6日才上市的南方恒指ETF（3037），未來會否有更多強積金受託人棄用盈富基金，仍有待觀察。



盈富基金的基金公司信託人道富環球，今年初捲入中美制裁風波。由於美國今年初將多家中國企業列入黑名單，並禁止美國人投資相關公司，包括中移動（0941）、中海油（0883）等。道富環球一度「跪低」，宣布停止新買入中移動等受制裁公司。

事件引起投資界一時哄動，而盈富基金及後亦迅速轉軚，今年7月終更新章程禁「美國人士」購買，以避過禁令。不過，事件令外間對盈富基金的信心有所削減，對於盈富基金應撤換管理人的聲音亦日漸增加。

中銀保誠「我的強積金計劃」旗下「我的香港追蹤指數基金」，原本透過投資於道富環球管理的盈富基金，以追蹤香港恒生指數的表現。（中銀保誠2021季度基金便覽）

南方恒指ETF交投 暫遜盈富基金

雖然盈富基金撤換管理人尚未落實，但最近中銀保誠「我的強積金計劃」旗下「我的香港追蹤指數基金」，便率先成為首家換走盈富基金的主要MPF受託人。

近日中銀保誠信託向參與「我的強積金計劃」的僱主及成員發出通知，指現時計劃下的成份基金「我的香港追蹤指數基金」，將不再投資於現時的核准緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），即盈富基金，並改為投資於新的ITICS，即南方恒指ETF。與此同時，「我的香港追蹤指數基金」的成份基金及基礎基金的投資經理，亦將由道富環球投資管理亞洲，改為南方東英資產管理。

現時盈富基金日均成交約30億至40億元，總資產淨值達985億，至於南方恒指ETF，由於新成立不久，單日成交由數十萬元至400萬元不等，總資產淨值僅1.5億元。若然中銀保誠把現時「我的香港追蹤指數基金」的1.39億基金規模，一次過從盈富基金轉入南方恒指ETF，又會否造成價格波動？

中銀保誠︰管理費維持不變

中銀保誠在通知亦解釋，新的經理將能夠以ITCIS的資產淨值管理新的ITCIS，而非以聯交所的二級市場價格。 因此，「我的香港追蹤指數基金」的估值將不受制於聯交所交易單位的供求。這意味即使中銀保誠把基金從盈富基金調至南方恒指ETF，不會受到二級市場的供求而造成溢價或折讓，僅以資產淨值作發行新單位。

中銀保誠又回應指，是次投資新的ITICS，香港追蹤指數基金的基金管理費總額將維持不變。文件亦列明，有關變更的費用將由受託人承擔，因此有關變更的任何支出無須由計劃參與者承擔。

由總資產淨值達985億元的盈富基金，轉投總資產淨值僅1.5億元的南方恒指ETF，駿隆集團常務董事陳銳隆表示，中銀保誠的調動並不會造成溢價等問題。「除非有大型的redeem（贖回）出現。但由於大部分MPF成員都以買入為主，其次亦不會所有人一起redeem，相信資金對市場影響不大。」

駿隆集團常務董事陳銳隆指，強積金成員可繼續持有追蹤盈富基金的產品，無須過份憂慮。﹙資料圖片﹚

陳銳隆續稱，供款人可繼續持有追蹤盈富基金的產品，「雖然中美競爭仍然熾熱，但除非美國有進一步行動，否則供款人不必過慮。」

南方東英：3037不受美國制裁影響

是次中銀保誠轉用南方東英任投資經理，或者是向道富環球投下「不信任票」的舉動。南方東英發言人回應指，南方恒指ETF基金發行人與受託人並非關聯集團，公司運作，背景均獨立，並且不擁美資背景，而產品採用全面複製策略，旨在為投資者提供最緊密跟蹤指數的投資工具，並且不受美國制裁的影響。

南方東英更指，公司推出南方恒指ETF主要是希望逐步吸納更多大型基金，例如MPF等。由此可見，南方東英今年5月推出的南方恒指ETF，很有可能是針對盈富基金的「痛點」而來。

滙豐強積金旗下中港股票基金中，投資組合包括11.5%的盈富基金。（資料圖片）

滙豐中港股票基金將不再持有盈富

除了中銀保誠之外，現時香港仍有不少MPF受託人發行與盈富基金相關的強積金基金。據盈富基金網頁顯示，現時提供投資於盈富基金的強積金基金的供應商包括交通銀行信託、東亞銀行（信託）、銀聯金融、中銀國際英國保誠信託、富達基金（香港）、景順投資管理、信安信託（亞洲）。

銀聯表示，會持續審視道富環球作為BCT恒指基金的投資經理的角色，以確保計劃成員的利益能受到充份的保障。

銀聯亦會因應市場發展，審慎評估當中的風險，如流動性風險、轉換時可能產生的風險及集中風險。轉投基金與否視乎多個因素，如管理費、經常性開支、一次過費用等。

至於根據積金局旗下「強積金基金平台」，現時強積金計劃的主流受託人包括永明、宏利、滙豐、中銀保誠、友邦等。當中永明、宏利、友邦均不見有強積金計劃持有盈富基金，但滙豐的中港股票基金當中則有持有11.5%的盈富基金。不過，今年7月滙豐宣布一系列強積金智選計劃變更，當中包括中港股票基金，將減少層次安排及簡化投資結構，屆時基金的投資組合將不再包含盈富基金，變更於今年11月生效。

至於宏利旗下基金投資組合並沒有盈富基金，公司回覆指，作為全港第一大強積金計劃保薦人，宏利一直在管理強積金受益人資產的受信責任方面設定最高的標準。宏利稱，「我們對投資於核准緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）表示歡迎。不過作為基金經理，我們對此類型的投資必須經過嚴格的審查程序，以確保新的 ITCIS 能夠在過去表現、資產管理規模（AUM）和交易流動性上提供最佳的表現，這些都有助滿足強積金受益人對每日認購/贖回方面的需求。」