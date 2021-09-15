訪問｜3方面強化健康夥伴角色　友邦香港︰保險不只是賠付

近年，不少保險公司大走「健康」路線，冀打破保險只是「有事賠錢」的印象。友邦香港便宣布，推出AIA「Health & Wellness 360」，冀從健康管理、健康保障和重拾健康三方面，成為客戶健康生活夥伴，包括透過AI做初步評估，了解客戶病徵。公司管理層接受訪問時指出，業界已不能只扮演「理賠」角色，更要有充足完善配套。



蔡明雄表示，友邦希望做到是客戶健康夥伴角色，超越保險，不止是賠付。（盧翊銘攝）

友邦香港市場及業務策劃總監蔡明雄表示，「在客戶心目中，傳統保險是有事賠錢，是一個Payer（理賠）的角色，但業界要行多一步，客戶由健康至患病的流程，需要有好多支援，友邦希望做到是健康夥伴角色，超越保險，不止是賠付，故由健康到患病，全程都會有充足完善配套給予客戶。」

投連險業務 市佔率增幅第一

友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，「去年友邦年無論是客戶服務，還是投資選擇服務，都加強了。在投連險（投資相連壽險計劃）方面，友邦早前引入人工智能，去幫客戶選擇投資組合。健康管理方面，有個健康小幫手，系統透過AI做初步評估，了解客戶病徵。」故友邦在數碼化下，除了在投資管理善用科技，在生活健康管理都會用得着相關技術。

謝佩蘭表示，本港市場潛力龐大，友邦也會積極發掘。（盧翊銘攝）

根據保監局上半年指引，友邦上半年升幅與去年同期有不錯表現。在投連險業務上，市佔率增幅是第一位。故友邦在數碼領域投放資源，都見到有成效。

雖然中港兩地尚未通關，惟謝佩蘭對未來恢復通關持正面態度。謝佩蘭續指，雖然上半年旅遊限制局限來自內地訪港旅客的銷售，但本地客戶群的新業務價值仍然錄得16%的增長。謝佩蘭表示，「由此可見，香港市場需要去發掘，例如年青客戶，都是公司關注的一群對象。」