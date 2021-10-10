伴侶出軌都「有得分」！　律師拆解離婚留神位　為婚姻「買保險」

一個人在婚姻幸福美滿時，不會想到離婚，更何況與另一半「分身家」？但現實卻又是另一回事，不少富豪名人都因分手、離婚而要分身家，成為焦點。例如微軟創辦人Bill Gates與Melinda早前離婚，雖然二人早於離婚前簽署分居、財產分配協議，但Bill Gates亦要將旗下投資公司Cascade Investment總值140億港元的股份移交給Melinda Gates。而隨著社會越來越富裕，不少家庭資產大增，就算是普通人都會面臨離婚被分家產的風險。



對不少人而言，離婚不是開心事，若果再因財產分配問題而打官司，似乎是落入另一個苦惱之中！2019年香港離婚宗數達到21,157宗，更引來不少外地夫婦選擇在港離婚，「離婚之都」之名不脛而走。

但欲斷難斷的，不僅是感情，還有資產。高葉律師行創始人兼合夥人葉煥信接受《香港01》訪問時憶述道，試過有一對夫婦，僅因一層物業的業權問題，捲法律入訴訟，最終單是律師費已逾百萬元，「佢嗰時話，早知當初和解，直接畀百幾萬佢仲好啦，律師費都係返度」。

想離婚又驚分身家？葉煥信指需留神三大要點，並建議可以在婚前設立信託及簽定婚前協議書，為婚姻「買保險」。

葉煥信指指，離婚分身家有多項要點須留意。（許世豪攝）

要點一、「分一半身家」說法過時

有人說「愛情是藝術，結婚是技術，離婚是算數」，當陷入爭拗時，法庭又如何「計數」？時常看到電影或電視劇涉及離婚的情節時，都會聽到「分佢一半身家啦！」這種對白。

葉煥信認為，這種說法有點誤導，事關一旦離婚要「分身家」，可分配的隨時多過一半，「視乎婚姻年期長短、雙方對家庭財富貢獻、婚姻期間生活水平、雙方謀生能力及財政需求等，有啲案件甚至可分到七成。」

雙方感情好時無分你我，對薄公堂時各自宣稱對家庭貢獻最大，一分一毫也要計得清清楚楚，惟「清官難審家庭事」，葉煥信指若涉及「家庭貢獻」時，法庭不會單獨男方或女方的貢獻，主要因為婚姻貢獻是無形，「老婆負責照顧家庭，就算冇份供樓，都有機會分家產。」

要點二、贍養費或令你一世為前夫／前妻「打工」

有時電視劇亦會演出「捉姦」戲碼，認為只要捉到對方「痛腳」，就可以在分配財產時有優勢。葉煥信坦言，這種情況僅出現於戲劇中，「法庭唔會理邊個導致婚姻破裂，最慘情況是一方出軌，另一方不單只要被分財產，甚至仲要俾贍養費。」

談及贍養費，葉煥信指出，除支付對方財政需要外，同時亦要負責小朋友開支，但提醒最好在贍養費中清楚講明給予另一半以及子女費用的比例，避免出現爭議，「贍養費要講清講楚，分咗家產之後每個月再畀贍養費，要畀到對方過世或再婚，就好似一世同前夫或前妻打工。」

另一個值得留意的事項是，家事法庭無明確規定小朋友贍養費，是否僅需支付到成年，一旦無寫清楚具體支付項目，有可能到成年都要繼續支付，「假如小朋友一直讀書，就算成年，都要繼續畀。」

律師指，贍養費除支付對方財政需要外，同時亦要負責小朋友開支。（《是咁的，法官閣下》劇照）

要點三、婚前婚後財產要分清

若不想被分過半身家或為前夫/前妻「打一世工」，葉煥信建議婚前就要設立信託，及簽定「婚前協議書」，將婚前財產，與婚後二人共同擁有的分開，並將事情坦率討論，避免將來出現爭論、不符現實的期望或誤解。

所謂信託是財產所有人因特定目的，將財產所有權移轉予受託人，由受託人依信託目的及契約約定，管理該信託財產。

假設婚前有收租物業，並已放入信託當中，理論上該物業不會歸入婚後的共同財產。不過值得留意的是，若果租金收入持續成為家庭財富來源之一，例如用於日常開支當中，或存入雙方共同戶口，日後法庭亦會視該物業或信託是家庭財富，好大機會需要用作離婚後的財產分配，「所以做婚前做信託，要與受託人講清楚信託目的，先可以滴水不漏。」

葉煥信亦笑言，即使婚姻其中一方多麼不希望財產被瓜分，都不能直接將所有資產擺入信託，「一個億萬富豪將成副身家擺入信託，自己冇生活費，過著窮困潦倒的生活，在現實中亦是不可行。」

至於雙方分居後獲得的財產又如何處理呢？葉煥信指出，雙方分居後獲得的個人財產或親人遺產是無需分配，但假如一方中六合彩頭獎，雖然該筆獎金不用被分割，但就被視為財富來源，「譬如你平時每月收入五萬元，對方要求五萬元生活費，現時中獎金，多了一個財富來源，自然要滿足對方生活費的要求」。

律師指大多數是由父母要求一對準新人簽定婚前協議，主要涉及家族物業及資產繼承等，（資料圖片）

信託等於買保險

記者問到，結婚前就簽定婚前協議書設立信託及簽定，是否有點矛盾，未結婚就已經預設自己日後會離婚？葉煥信笑言，「通常係父母要求做婚前協議！」主要因為涉及家族物業及資產的繼承，父母希望家族財產得以傳承。

過去社會大眾有一個感覺，是「名門望族」才會設立信託，但隨著社會富裕，不少家庭資產大增，以花旗銀行早前發布的數據為例，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」已達51.5萬人，相當於每12名港人就有1名擁千萬資產。

葉煥信透露，其實越來越多中產家庭都會捲入財產糾紛，他舉例，一個家庭，某一方的父母擁有兩間店舖，一個單位，今時今日總市值或許亦不到1億元，但正如上文提及一樣，若果租金收入用於維持家庭日常開支，就有機會捲入糾紛，「父母傳承下來的資產，由於沒有寫清楚，就容易成為爭拗點，離婚時就好似開Party，每位屋企人都要插隻手。」

律師指，越來越多中產家庭選擇設立信託，如「買保險」。（資料圖片）

他笑言，設立信託就好似買保險，父母寫清楚財產如何分配，不是口頭上說給下一代，要清楚什麼情況下變賣資產，變賣資產後的錢留給誰，要有財產規劃概念，找專業人士作諮詢，按自身情況去處理，避免家庭成員之間「因錢傷感情」。

不過設立信託並非萬無一失，信託及簽定婚前協議書作用是「僅供參考」，香港由於歷史原因，源襲英國普通法制度，比較尊重個人財產，家事法庭有酌情管轄權，如何分配家產「無固定公式」計算，有較多「爭拗空間」，法庭會考慮子女及雙方利益，計算家庭總資產及雙方各佔比例，並會作出適當命令，要求一方向另一方提供其名下的資產或支付贍養費，以達到公平公正。

因此「兩公婆」的婚前協議書亦非「簽完就算」，更重要是執行，「離婚時對方有權要求賣樓，法庭會酌情處理，對方有需要，而你畀得起，法庭唔會因為一張婚前協議，令對方收唔到錢，所以婚前協議書唔係簽完就算，最重要係分開婚前婚後資產，確保婚前資產不成為家庭財富來源的一部分」。