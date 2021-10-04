【足本重溫】「創新驅動新經濟」 Talk Talk 網上講座

全球經濟正進入後疫情時代，香港又可以如何把握時機，以創新產業帶動新經濟，使香港經濟活動更為多元，再孵化出新的產業，蛻變為創新之都？《香港01》主辦、香港工業總會協辦的「Talk Talk 網上講座」系列 - 「創新驅動新經濟」，請來創科產業的專家以全方位角度解構創新產業如何推動新經濟、以及探討後疫情時代如何利用自身優勢，透過創新應用進程引領香港經濟再創高峰。不少觀眾對是次題目非常感興趣，講座有近150間企業登記收看，直播最高峰時更有逾百人收看。

網上講座由德勤數字資產香港領導合夥人呂志宏先生率先為觀眾介紹創新產業的最新數據及政府現時的支援。

緊接有香港應用科技研究院署理聯席行政總裁兼首席營運總監司徒聖豪博士簡介香港應用科技研究院的應用科研範疇(智慧城市、金融科技、數碼健康科技、智能製造及專用集成電路系統)以及一些應用科研例子。

香港航天科技集團有限公司副主席兼執行董事古嘉利女士亦為觀眾介紹香港第一家商業航天企業的背景、其大灣區航天科技應用商業化的巨大潛力，以及未來發展目標。

最後由香港工業人工智能及機械人研發中心首席營運總監葛明博士先生以輕鬆故事手法簡介市場及技術驅動轉型的例子，是創新技術推動新經濟的典範。

四位嘉賓同時向觀眾分享了企業於驅動新經濟的角色，並在問答環節解答了觀眾的問題。

《香港01》一直以成為香港最有影響力的「媒體+」公司為目標，持續為用戶提供多元化的新聞及生活資訊，無縫連繫香港人的生活。未來我們將繼續舉辦不同主題的線上線下講座，期望各位繼續支持。《香港01》將係10月舉行另一場同打造品牌相關的Talk Talk網上講座，密切留意。