施政報告｜學者：人幣計價股票需滿足兩條件　北部都會區目標高

香港特首林鄭月娥今日公布本屆任內最後一份《施政報告》，她表示，將在五方面提升國際金融中心地位，並推出「北部都會區」的發展大計。經濟學者分析指，人民幣計價股票要滿足兩條件，而北部都會區規模其大，十年內完成實有難度。



林鄭表示，早前中央派團來港向各界宣講《十四五規劃綱要》，重申支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通，發展離岸人民幣業務，並就五方面著手提升香港國際金融中心地位，其中將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。

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成交額及交易範圍是關鍵

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時認為，《施政報告》所建議的與早前金管局前總裁任志剛所建議的相近，「內地資金停泊在香港未必一定投入港股，亦可以兌換美金，故最重要的是人民幣資金池是否充足和知道資金來港目的。」

市面上，現時已有「雙幣雙股」的證券，惟成交疏落。早在2011年，香港推出了「雙幣雙股」上市，即是一隻股票可以同時以港元交易，也可以用人民幣交易。首隻便是以人民幣計價的房地產信託基金（REITs） 匯賢房託（87001）。然而，再到2012年，前稱合和公路基建（0737）也發行人民幣新股（80737），成為全球首隻以人民幣及港元計價的雙幣雙股。可惜，兩者成交並不活躍。關焯照指，如政府決意推動，在推出初期，市場以人民幣計價的問題自然較少，但當成交增多，香港需要有足夠的人民幣資金作兌換。

他再指，以騰訊（0700）為例，每日成交也近百億元，但成交暢旺時高達400至500億元，故要確保人民幣資金池充足，「當然，這是技術上的問題，相信人行亦會幫助解決這問題，只是香港也要為此做好準備」。目前「港股通」有逾370隻可供北水投資的股份，而香港的人民幣資金池超過8,000億元。

至於內地資金來港目的方面，內地投資者主要是投資內地市場欠缺的板塊，如騰訊、美團（3690）等科技股，並以穩健風格為主，「內地人最知道有甚麼好炒，故此估計港股開始擴大人民幣計價股份範圍時會以藍籌股先行，這是內地投資者有興趣的。」

關焯照估計，港股開始擴大人民幣計價股份範圍時會以藍籌股先行，這是內地投資者有興趣的。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

關焯照：「北部都會區」十年後做到一半已要開心

公營房屋供應方面，未來十年，港府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的30.1萬個公營房屋單位的需求。另外，私營房屋供應方面，未來十年，港府爭取準備好約170公頃，透過賣地和鐵路招標為市場提供可興建約10萬個單位。

同時，《北部都會區發展策略》以《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》為基礎，當整個「北部都會區」發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，共可容納約250萬人居住。而「北部都會區」額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里。

同為長遠房屋策略督導委員會（長策會）前成員的關焯照認為，這「北部都會區」的目標人口近乎是整個加拿大的大溫哥華地區人口，亦是接近4個沙田。如香港人口未來無增長，這即為香港三分之一的人口將於此區生活。「這目標很高，當中涉及大量的經營活動，如工業、商業、環境建設等，相信十年內難以達到，做到一半已經要好開心。」

港府在2018年將公私營房屋比例由六四比調整至七三比，進一步加大政策力度興建更多公營房屋。關焯照估計，現時公私營房屋目前屬五五比，未來加大公營房屋，藉以「溝淡」私樓比重，料可減少公屋輪候時間，又加大推出居屋，惟私樓供應減少，樓價料不會大升，亦不會大跌。