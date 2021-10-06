北角總部健身室開張　股壇猛人莊友堅開腔講投資︰而家揸Cash最好

近年漸趨低調的股壇猛人、中南證券創辦人莊友堅，因妻子入主思捷（0330）而再現於鎂光燈前。他今日﹙6日﹚出席位於北角華匯中心的健身室Urbain fitness開幕剪綵活動，記者難得在現場遇上他，自然要請教一些投資心得。



Urbain Fitness坐落於莊友堅北角華匯中心「大本營」，場內裝潢華麗，連地板都用上奧運標準。這名股壇猛人，活躍股市，何解「踩過界」搞健身室，是否發掘了新財路？莊友堅笑言︰「朋友搞啫，用我哋個場咋嘛！Gym唔算投資啦，收息嗰啲先係生意！」

股壇猛人莊友堅現身北角總部Urbain fitness剪綵活動，向記者大方分享投資心得。（黃寶瑩攝）

難得見到莊友堅，不得不談下投資。近日，由恒大（3333）引起的內房風暴，成為市場焦點之一。

恒大系股債大跌，內房違約危機隨之掀起序幕，一眾投資內房債的基金、保險企業大受牽連，多間香港上市公司亦陸續沽售恒大系股票套現，以華置（0127）揚言清倉手上7.51億股恒大最為矚目。但原來，莊友堅關連公司威華達控股（0622）在9月底也悉售恒大汽車，套現3.32億元，料年內撥回2020年度恒大汽車股權之未變現公平值收益31.01億元，估計今年將錄虧損。

內房危機未解 手持現金最好

恒大事件震撼市場，莊友堅大方向記者談及恒大汽車投資，笑問記者「都成30億，你話慘唔慘吖！」話雖如此，未見莊友堅心情受影響，舞獅及剪綵時仍喜上眉梢，就算戴著思捷早前推出的自家口罩，亦難掩興奮之情。

縱橫股海多年，莊友堅見盡大風浪，自有一套投資哲學。據悉他有個習慣，隨身攜帶一本小簿子，每天記錄低自己的買賣交易及賺蝕。對於近日股市波動，套現後有什麼投資大計，他稱要「睇定啲先」，「而家唔投資住啦！大陸對地產嘅政策又未明確，邊有嘢可以投資！」被問及會否專注貸款業務，莊友堅直言︰「借錢唔借啦，而家要拎返啲嘢返嚟，揸Cash最好！」股壇猛人都選擇打穩陣牌，看來散戶也未宜太過進取。