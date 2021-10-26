電動車顛覆全球　Tesla一年後見2000蚊？　專家薦呢兩隻黑馬

Tesla隔晚首度突破一千美元大關，收報1,024.86美元，大升近13%，市值首次突破萬億美元關口。目前，電動車大戰猶如戰國時代，多國政府出台政策撐自家車企，繼Tesla 成功外，多間公司亦開始生產自家的電動車，當中包括蘋果、小米﹙1810﹚等。究竟誰會成為下個Tesla？專家就指呢兩間車企未來指日可期。



汽車租賃公司Hertz Global Holdings日前向Tesla訂購10萬輛電動車，是次訂單總價達到約42億美元，一舉成為電動汽車有史以來最大一筆交易，並鎖定了Tesla約10%的年產能。

相關消息傳出後，Tesla股價一飛沖天，艾德證券期貨聯席董事陳政深指出，除了訂單總值龐大之外，更重要是今次訂單的10萬輛電動車，Tesla需要在14個月內交付，反映其在全球晶片短缺、供應鏈受阻，以及限電的大環境之下，仍能應付自如。再者，此次汽車租賃公司訂單，可看出Tesla電動車維修價格低、充電網絡分佈廣泛等優勢。

Tesla「超級工廠」 布局全球

事實上，製造業最講究供應鏈，陳政深認為，若論供應鏈最為完善的企業當屬電動車企Tesla及電子產品製造商蘋果，而Tesla的心臟就是其獨有的「超級工廠」，有別於傳統汽車廠，超級工廠通常是「就地取材」，除了核心的電機及電控，其餘硬件均由「超級工廠」附近的企業提供。「假如你在香港買一輛Tesla電動車，將會收到來自Tesla上海工廠製造的車，而當中的電池可能會是寧德時代生產。」陳政深解釋道。

與此同時，傳統汽車部分硬件或需漂洋過海，Tesla「就地取材」無疑能加快供應鏈運作。Tesla目前有1座「工廠」和5座「超級工廠」，當中最早的「工廠」位於美國加州，第1到第5座「超級工廠」分別位於美國內華達州、美國紐約州、美國德州、德國柏林以及中國上海。陳政深形容Tesla的5座「超級工廠」分佈在美洲、歐洲、亞洲，猶如全球市場的爪牙。

Tesla超級工廠通常是「就地取材」。圖為Tesla在上海的工廠。（Getty）

傳統汽車包袱重

對於Tesla股價走勢，陳政深指出，科技世界就是winner takes all（贏家全取），強者自然越強，參看另外兩間市值破萬億美元的公司蘋果及亞馬遜，其市值均在突破一萬億美元的一年內，再飆升至二萬億元，故料Tesla股價一年內能升至2000美元。另外，女股神Cathie Wood亦長期看好Tesla發展，早前更宣稱Tesla股價未來5年可見3000美元。

繼Tesla的成功，多間公司亦開始生產自家的電動車，當中包括不少傳統車企，通用承諾到2025年將推出30款全新電動汽車；福特計劃2030年將純電動汽車銷量佔比提升至 40%；Stellantis集團此前也承諾，計劃在2025年之前，在電動汽車細分領域投入至少300億歐元。

不過，陳政深認為，電動車與傳統汽車由內部的電池到外在的底盤設計是完全不同，相當於兩條生產線，更直言「不是4個轆的車就一樣」，另外以福斯集團（Volkswagen）為例，為了符合公司產品形象，其製造的電動車型與汽車型相同，也因此更有「包袱」。

通用汽車正努力研發電動車。（視覺中國）

誰是下個Tesla？

換言之，傳統汽車對Tesla的挑戰，未必很強，反而「未來者」更值關注。電動車勢顛覆全球，多國政府出台政策撐自家車企，中國方面， 中央政治局會議在研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作時提出支持新能源汽車加快發展；美國總統拜登以2030年美國銷售新車中電動車佔一半為目標。

中美兩大國力谷電動車，誰是下一個Tesla？陳政深看好蘋果，他指出，蘋果生產的iPhone普及全球，可見其供應鏈管控出色，再加上公司創新的風格可媲美Tesla、充足的資金，以及市場號召力。

而電動車另一關鍵就是軟件服務，據《彭博》報道，蘋果正在進行一項汽車計劃IronHeart，可將 iPhone 變成更全面的車用遙控，氣候控制系統、溫區、風扇和除霜系統、車速表、油錶、車內娛樂系統和座椅等功能的技術。

另一邊廂，陳政深亦看好比亞迪（1211），指出電池、電控及電機就如電動車的靈魂，比亞迪是全球唯一一間掌握「三電」技術的車企，其電控技術領先，搶佔電動巴士市場，而電動巴士製造要求電池航力持久、蓄電量大，比亞迪的電動巴士不僅供中國使用，更出口國外，屬於行業龍頭。

誰能料比亞迪的電動巴士竟成公司亮點，比亞迪今年1月表示，在哥倫比亞首都波哥大2020年度巴士項目招標中，獲1,002部純電動巴士訂單，為迄今為止在海外地區接獲最大規模的純電動巴士訂單，公司預期該批巴士將於2021至2022年上半年投放至波哥大5個地區的34條公交路線運營。

載通（0062）旗下的九巴，早前網傳其訂購的比亞迪（1211）B12電動巴士即將付運。（微博）

Elon Musk與王全福

電動車銷量方面，據國際能源機構（IEA），截至2020年，全球1,020萬輛在使用中的電動車，在中國的佔44%，在歐洲的佔31%，但在美國的只佔17%。陳政深指出，中國電動車市場不容忽視，而9月份比亞迪在中國市場銷量達到7萬輛遠超Tesla的5萬輛，但Tesla除了完善的供應鏈、核心的電控電機技術，在其創辦人Elon Musk的魔法之下，Tesla變成讓大家都想嘗試的科技產品。

Tesla電動車的自動駕駛、電能回充的單踏板油門控制、Model 3的全景車頂棚、監控安全的哨兵模式、克服狹小車位的召喚模式、主人暫離的寵物模式、防止生化武器模式等都極具創新性，陳政深又指，比亞迪創辦人王全福是一名工程師，所以專攻技術上的突破，才能做到「三電」優勢，但與Elon Musk做火箭的「異想天開」大不同，供應鏈模式亦沒有Tesla破天荒的「超級工廠」。