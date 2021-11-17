阿里周四放榜「心裏有數」　專家留心五大因素　料年內難破180元

阿里巴巴（9988）周四（18日）將公布今財年第二季業績，據彭博綜合大行預測數據顯示，截至今年9月底止三個月業績，預計季內Non-GAAP淨利潤為237.4億至403.2億元（人民幣．下同），按年下跌7.18%至45.4%，平均值為332.51億元；經調整EBITA中位數則為344.49億元，按年跌17.4%。



專家亦認為，阿里今季業績亮點不多，相信在電商競爭加劇、雲業務失大客、國家監管這幾個層面下，市場對阿里的業績「心裏有數」。又估計至今年底前，阿里股價仍徘徊在180港元以下。



大和發表報告，預計阿里第二季收入按年升29%，至2,002億元，Non-GAAP淨利潤則按年跌29%至336億元。該行預期，阿里旗下天貓實體店商品交易額按年升5%，由於向商戶提供各種優惠，相信利潤會按季溫和下跌。

大和︰阿里雲帶來貢獻 言之尚早

至於淘寶特價版今年接入騰訊系的小程序，大和則預料淘特小程序短期對收入貢獻料有限，而公司重視社區團購發展的質大於量，這部分的虧損將會在今季及來季見頂，其後才會回落。

至於阿里雲方面，大和相信阿里核心電商業務將在今個財年繼續受壓，對阿里雲所帶來的實質貢獻還言之尚早。

惟另一券商華泰則對阿里雲的增長前景保持樂觀，預料阿里雲在2022至24財年收入複合年增長率為32%，至2024財年的營收達到1,385億元。

專家認為，預期阿里今季亮點不多，業績受電商競爭、雲業務失大客、國家監管等因素影響。（VCG）

「雙十一」增長減速

在剛過去的雙11，阿里巴巴雙十一交易額達5,403億元，按年增長8.45%，增幅創歷史最低的一年，與競爭對手京東（9618）按年28.58%的增長率相比，增幅明顯落後。惟富瑞報告指，阿里巴巴雙十一表現合符該行預期，該行預測範圍為5,380至5,480億元，維持買入評級。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場對阿里巴巴不算有太大期望，「雙11活動的增長率被京東抛後，可見阿里巴巴明顯地比以往弱，市場預測今季業績會有20%的下跌。」他認為在電商之間的激烈競爭、雲業務損失大客戶、國家監管影響這幾個因素影響下，大家對周四發布的業績都「心裏有數」。

11月11日是淘寶於2009年起，將「雙11光棍節」發展為大型網購日的節日。（資料圖片）

五大因素看阿里業績

郭家耀認為市場有幾方面會想了解，首先是阿里巴巴吸引中國三線以下城市以及鄉村地區消費者的步伐是否符合期望。而早前阿里巴巴的雲業務據報失去字節跳動這個大客戶，市場預計短期内未必會為阿里帶來正面增長。

至於生活服務、外賣平台餓了麽，郭家耀指其仍然未能走出「四六之比」的格局，「現時美團的市佔率為六成，而餓了麽佔四成，暫未見有任何突破的因素，社區團購能否令局勢扭轉則尚在觀望階段。」

郭家耀又指，「螞蟻近年又過多被整改，淘寶特價版小程序現時仍以培育客戶消費習慣及提升用戶數目為主，貢獻應該不會太多。」

他認為現時尚有很多不明因素，投資者現在買入應以年計長揸，短期股價未必會走強。長遠而言，要留意政策是否整改完畢，以及螞蟻轉換經營模式是否成功。他指今年底股價或未能突破180港元，而明年底重返250至300港元的機會則不大。

郭思治表示以往企業做事是商業決定，惟現時多要配合各種措施，新經濟股已經失去光環。﹙資料圖片﹚

郭思治：阿里巴巴像在金剛箍底下盡力營運業務

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，現時内地政策規管已經反映在阿里股價上，市場已經慢慢習慣阿里在守秩序的情況下營運，「現時阿里巴巴像在金剛箍底下盡力營運業務，最多不會爆炸性增長，但股價不會像以往一樣暴跌了。」

他表示以往企業做事是商業決定，惟現時多要配合各種措施，新經濟股已經失去光環，認為騰訊﹙0700﹚、京東﹙9618﹚、美團﹙3690﹚以往「好似升空咁升」，現時已經不會的了。

郭思治建議有貨的投資者可以繼續持有，指阿里會在大環境下慢慢升，下探155港元，預計年底會升至179.9港元水平。