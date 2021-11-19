工銀亞洲顧旋︰理財通業務不是百米賽跑　冀成行業「第一梯隊」

粵港澳大灣區跨境理財通﹙「理財通」﹚於今年10月19日正式開通，至該月底共有7,600名個人投資者參與跨境理財通，投資金額約1.31億元人民幣。金額暫未算許多，但工銀亞洲副行政總裁顧旋認為，這不是一場「100米賽跑」，該行對理財通業務十分重視，冀能躋身第一梯隊。



顧旋表示，自理財通開通以來，「北向通」前期投資者較多，期望跨境理財通在2022年成集團主要業務之一，惟強調並不以此為目標，現階段會著重客戶意見，致力改善開戶流程、買賣產品的體驗及增加產品類別。

他期望跨境理財通能加快起飛腳步，但並不會以此為目標，原因是這並非「100米賽跑」，「以往新產品在金融市場推出後、尤其是香港市場，會緩慢上升，繼而才成為主流。」

粵港澳大灣區跨境理財通計劃，為銀行界帶來不少商機。（資料圖片）

積極聯動母企 支持落實見證開戶

顧旋指出，工銀亞洲零售業務視大灣區為重要發展戰略腹地，當區人口超過8,600萬，擁有千萬元人民幣資產的「高淨值家庭」更佔全國逾兩成。他明言，工銀亞洲會積極聯動母企，借助內地的系統、科技、客戶規模、網路、人才等，為理財通創造更多機會，期望未來在理財通業務領域，成為行業「第一梯隊」。

目前，港人開通跨境理財通的最大障礙是沒有内地銀行戶口，而現時尚未通關，令開戶流程變得困難。顧旋表示集團一直都有計劃落實見證開戶，而内地相關機構亦對此持支持態度，惟尚未有具體時間表。

他認為通關對跨境理財通業務的推動是有很大影響，因為即使有見證開戶，資產審查各樣事宜仍然要實體驗證，而且即使銀行數碼化後，從交易層面來説不用溝通，但尋求投資產品時，面對面交流會更好。

顧旋期望跨境理財通能加快起飛腳步，但並不會以此為目標，表示這並不是「100米賽跑」。

計劃轉型專注財富管理

另一方面，疫情有所緩和，政府擬逐步恢復通關，顧旋表示，集團的零售業務比去年增速較快，上半年稅前利潤較去年同期上升近三成，當中財富管理業務收入更有理想增幅。而首3季的基金及保險收入分別錄得四成及三成升幅，預計全年盈利率保持雙位數增長。

他表示集團預期低息環境將會長期持續，去年就零售業務策略作出調整，認為傳統的存貸業務收入亦會縮減，因此會轉型專注財富管理業務作中長期業務發展目標，以彌補利息收入可能出現的空隙。

積極推動「數碼化」 優化及增加服務

顧旋表示現時客戶透過電子渠道辦理業務高達八成半，當中處理股票及基金買賣交易分別佔8成半及5成；外匯買賣交易佔近6成半，匯款交易量佔逾8成。

工銀亞洲認為「數碼銀行」為未來發展大方向，會積極推動「數碼化」，未來會優化及增加相關服務如優化「工銀智投資」應用程式、研究把線下產品線上化並增加網上交易產品種類等。