專訪｜新一代強調「影響力投資」　許正宇︰港ESG生態正出現改變

近年全球市場愈來愈重視環境、社會及治理（ESG），不少上市公司已將ESG加入至年度指標，綠色及可持續金融也應運而生。財庫局局長許正宇接受《香港01》專訪時表示，當局將會從多方面著手，包括制度、監管及人才，推動香港成為亞洲綠色金融樞紐。



全球對綠色金融需求急增，香港作為國際金融中心，近年在政府鼓勵下更多企業利用香港資本平台為綠色項目融資。

資料顯示，去年在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額達120億美元，累計金額已超過380億美元，寫下多個「首批」，包括全球首批房地產行業綠色可換債券、全亞洲首批綠色零售存款證、全球首批粵港澳大灣區主題綠色債券、首批內地市政府在境外發行的綠色債券，許正宇於訪問中形容「勢頭幾好」。

許正宇指出，社會更重視ESG，不想犧牲未來世代持續發展的訴求。﹙資料圖片﹚

他認為，隨著社會更重視ESG，希望在滿足現世代人需要的同時，又不至於犧牲未來世代持續發展的訴求，緣色金融或可持續金融已成為全球大趨勢，過程中資金扮演著很重要的角色，各國亦正在思考如何利用金融作為手段，讓轉型及資源配置更有效率，而香港從中可找到重要角色，「我認為金融的核心是資源配置，即一班人肯拎錢出來，又有一班人肯冒一定風險做投資，香港是國際金融中心，具公信力，能夠把內地和國際的投資者及發行人拉在一起，這與我們金融DNA十分吻合。」

在ESG投資市場，許正宇直指，歐洲一直「行得好前」，但現時亞洲亦愈來愈重視ESG發展，香港新一代也較著重視ESG，強調「Impact investment﹙「影響力投資」﹚」，「而家富豪開始傳承，新一代在賺錢之前或之餘，都會想一想對社會有什麼好處、對環境有什麼好處。」

許正宇指出，現時最新的ESG投資已不局限於特定的個別項目，整個生態在改變之中。

ESG投資已不局限於特定項目

年初《財政預算案》宣布，將綠色債券計劃的發行金額上限倍增至2,000億元，特區政府上周便成功發售新一批綠色債券，等值30億美元，包括美元債及歐羅債，是特區政府首次發行歐羅債券，當局亦即將發行人民幣綠債。

許正宇表示，在發展綠債市場上，政府希望扮演帶頭作用，這已十分獲得市場認同，但始終政府不是市場全部，故也希望私人多參與綠色融資，措施包括推動資助計劃。

香港早前將原來推出的兩項計劃，即「債券資助先導計劃」和「綠色債券資助計畫」整合為「綠色和可持續金融資助計劃」，並將資助範圍從綠色債券延伸到綠色貸款，至今已批准30宗資助申請。許正宇指出，現時最新的ESG投資已不局限於特定的個別項目，整個生態在改變之中，以往綠色債券融資所得，大多投在個別綠色項目或建築上，如政府在啟德發展區的稅務大樓，但現在未必直接與綠色項目掛勾，反而是要求公司甚或發行人與可持續指標掛勾，倘若他們能滿足該指標，則可減少可付的利息。「變了有一個財政誘因，讓機構或發行人在ESG方面做好一些，減低財務方面嘅成本。」 他透露，政府資助計劃中，已有數隻綠色貸款產品屬這於這一類。

政府未來會做多一些市場教育及推廣工作，其中之一是籌備發行零售綠債‵。﹙資料圖片﹚

強調監管 防止「啡色扮綠色」

至於不少人關注的「漂綠」問題，許正宇直言該局在監管的角色責無旁貸，防止「啡色扮綠色」。他指，政府已從數個層面處理中，一方面是支持歐盟與國家傾談一個共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy）報告，另一方面是在2025年之前，要求一些行業需要做一些關於氣候變化方面的財務披露。「無論是公司或基金產品，做多一些披露功夫，大家認知自然多一些。」

相關人才方面，政府已計劃把環境、社會和企業管治（ESG）及資產管理合規等專業範疇，加入人才清單。許正宇認為，ESG人才屬於通才，但又具高度專業性，涉及環保、工程及金融知識，「我早前與一些大學傾談，其實好多工程系學生，可能傳統他們畢業後想做工程公司，或者去電力公司，但現在反而可以去做一些可持續的規劃。」他舉例說，有些公司可能很多零售市，十分耗電量，工程系出身的學生或可想出一些節能方法，一方面令到客戶不會覺得熱，但同時間可以慳電。

許正宇補充，政府未來會做多一些市場教育及推廣工作，其中之一是籌備發行零售綠債，「當你用真金白銀買，自然有興趣了解多一些，而不是一件好遠的事。」